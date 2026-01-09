Oscar 2026: Por qué ‘Las Guerreras K-Pop’ no competirá por el premio a Mejor película

El fenómeno llegó sin grandes anuncios pero creció a una velocidad inusual y terminó por convertirse en uno de los títulos más espectaculares del año. Las Guerreras K-Pop pasó de ser una apuesta sutil a un hito de la industria como un bombazo que trascendió el streaming y alcanzó salas de cine en funciones especiales. En el camino, la película animada acumuló reconocimientos, pero acaba de quedar fuera de la categoría a Mejor película en los Oscar 2026.

Y es que la temporada de premios parece un terreno natural para Rumi, Zoey y Mira. Sin embargo, la Academia dio a conocer hoy sus listas de elegibilidad rumbo a los Oscar 2026 y una ausencia particular llamó la atención. El título que muchos daban por hecho en la contienda principal no figuró entre los posibles aspirantes al máximo galardón de la noche.

Por qué Las Guerreras K-Pop no competirá por el premio a Mejor película

La razón claro que no tiene nada que ver con su recepción o su fama mundial. El motivo es técnico y está ligado a las reglas específicas que rigen la categoría más codiciada de los Oscar. Aunque Las Guerreras K-Pop sí aparece en el listado general de filmes elegibles para los premios de la Academia, no cumple con uno de los requisitos adicionales exigidos para competir por Mejor película.

Maggie Kang y Chris Appelhans dirigieron Las Guerreras K-Pop (Foto: Netflix)

La Academia establece que, para aspirar a ese reconocimiento, una producción debe contar con “una exhibición en salas durante al menos siete días, consecutivos o no, en diez de los cincuenta mercados más importantes de Estados Unidos, dentro de un periodo específico tras su estreno inicial”. El filme animado tuvo funciones en cines, pero su recorrido fue limitado a tres mercados, suficientes para entrar en la carrera general, aunque insuficientes para la categoría estelar.

Entérate: ‘Las Guerreras K-Pop’: Directora afirma que un remake live-action no funcionaría

Este detalle dejó fuera a otros títulos animados de Netflix en el pasado, incluso cuando su éxito fue mayor. La decisión es una consecuencia del modelo de distribución elegido. Netflix, que durante años priorizó el streaming, apenas comenzó a experimentar con estrenos en salas para eventos especiales, una estrategia que en este caso no alcanzó el umbral requerido.

La exclusión no significa que el camino de Las Guerreras K-Pop en los Oscar 2026 esté cerrado. La película conserva elegibilidad en otras categorías, donde su desempeño previo lo coloca en una excelente posición dentro de la competencia.

El hito de Las Guerreras K-Pop

Más allá de la contienda por Mejor película, el recorrido del Las Guerreras K-Pop ya es por sí mismo excepcional. Tras su llegada a Netflix, la cinta se convirtió en un éxito inmediato, impulsada por su animación estilizada y una banda sonora que llegó hasta el #1 en incontables plataformas y charts. El entusiasmo fue tal que Netflix decidió llevarla a salas de cine con funciones tipo “singalong”, una rareza para un estreno concebido originalmente para streaming.

La secuela de Las Guerreras K-Pop se confirmó el año pasado (Foto: Netflix)

La canción Golden se ganó el título de “Tema del verano” en MTV, y la película sumó nominaciones en premios que van desde los Globos de Oro hasta los Grammy y los Annie Awards, donde la animación suele encontrar un espacio más natural de reconocimiento.

El caso de Las Guerreras K-Pop sorprende porque también ilustra un cambio en la relación entre el público y las plataformas. Sin cifras oficiales reveladas, estimaciones de taquilla colocaron a la película como el estreno más visto durante el fin de semana de su paso por cines, un logro significativo para una producción que no siguió el circuito tradicional.

Qué películas sí competirán en la categoría a Mejor película en los Oscar 2026

La lista de elegibles para Mejor película en los Oscar 2026 es amplia, con más de doscientas producciones que sí cumplieron con los requisitos de exhibición. Entre ellas se encuentran grandes apuestas de estudio, dramas de autor, secuelas de franquicias y algunas animaciones que lograron estrenos más extensos en salas, como Demon Slayer: El Castillo Infinito, Elio y Zootopia 2.

Netflix, por su parte, sí logró colocar otros títulos dentro de la lista principal gracias a estrategias de distribución más amplias. Producciones como Frankenstein, Sueños de Trenes y Maldita Suerte completaron las ventanas de cine necesarias.

Otras películas notables que aparecieron en la lista de elegibilidad son Avatar: Fuego y Ceniza, Bugonia, F1: La Película y Wicked por Siempre.

Los Oscar 2026 se llevarán a cabo el 15 de marzo.

No te pierdas: ‘Las Guerreras K-Pop’: El éxito de Netflix que unió a millennials, centennials y Gen Alpha en 2025