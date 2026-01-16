Expresidenta de Lucasfilm habla de cómo le afectó la presión de los fans de ‘Star Wars’: ‘No puedes complacer a todos’

Durante más de una década, ‘Star Wars’ fue una de las franquicias más observadas, debatidas y cuestionadas de la industria del entretenimiento. Bajo el mando de Kathleen Kennedy, Lucasfilm produjo nuevas películas y series, pero al costó de enfrentar una presión constante por parte de un sector del público que vigiló cada decisión creativa. En una entrevista reciente con Deadline, la exdirectiva abordó de manera sincera cómo ese escrutinio extremo fue el punto más “bajo” de su gestión.

¿Qué fue lo más difícil para Kathleen Kennedy de estar al frente de Lucasfilm?

Kennedy describió como uno de los principales retos el peso de las expectativas de una parte específica del público. “Lo malo es que tienes un porcentaje muy, muy pequeño de la base de fans que tiene enormes expectativas y básicamente quieren seguir viendo prácticamente lo mismo.”, afirmó, minimizando a ese sector inconforme de los fans al que también califica como particularmente vocal, lo que amplifica su impacto en la conversación pública alrededor de la saga.

Kathleen Kennedy en el Halcón Milenario (imagen: Disney)

La productora reconoció que, cuando se decide tomar caminos distintos, la reacción negativa es prácticamente inevitable. “Y si no vas a hacer eso, entonces sabes de antemano que los vas a decepcionar”, señaló, dando a entender que, para ella, la inconformidad forma parte del costo de intentar aportar algo de originalidad a ‘Star Wars’.

‘Star Wars’, entre la tradición y la necesidad de avanzar

Lejos de presentar la presión como una excusa, Kennedy sostuvo que su margen de acción siempre fue limitado por una realidad básica. “No puedes complacer a todos”, dijo, subrayando que la única opción viable era concentrarse en contar buenas historias. En ese sentido, explicó que su brújula creativa fue mantener la esencia establecida por George Lucas desde el inicio de la saga.

“Todo lo que puedes hacer es intentar contar buenas historias e intentar apegarte a la esencia de lo que George creó”, expresó. Para Kennedy, esa esencia se traduce en valores claros que atraviesan la franquicia desde 1977: “Incorporó valores increíbles a Star Wars y a lo que transmite. La idea de esperanza, diversión y entretenimiento”.

George Lucas con personajes de Disney poco después de vender Lucasfilm (imagen: Getty)

Sin arrepentimientos y con la mirada puesta en el legado

Pese a las controversias y divisiones que marcaron su etapa al frente de Lucasfilm, Kennedy aseguró que no cambiaría las decisiones tomadas. “No lo haría de otra manera y no cambiaría nada de lo que hemos hecho a lo largo de los años”, afirmó. Reconoció que es natural que algunos espectadores conecten más con ciertos proyectos que con otros, pero insistió en que eso no altera las razones detrás de sus elecciones creativas ni de los equipos con los que decidió trabajar.

Al final, su balance apunta a una convicción clara: la presión del fandom es parte inherente de administrar una propiedad cultural de esta magnitud, pero no puede convertirse en el único criterio para definir su rumbo. Para Kennedy, el objetivo siempre fue preservar el espíritu de ‘Star Wars’ mientras se intentaba llevarla hacia nuevas etapas, aun sabiendo que ese camino no sería aceptado por todos.

