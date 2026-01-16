Vince Gilligan, David Fincher y otros directores que rechazaron trabajar en ‘Star Wars’

La historia de Star Wars acaba de cambiar para siempre con el anuncio del retiro de Kathleen Kennedy como presidenta. Ahora, en una nueva entrevista con Deadline, la ejecutiva compartió detalles sobre la transición, incluyendo una lista de directores que buscó para hacerlos formar parte de la gran galaxia lejana.

Que Kennedy deje la presidencia de Lucasfilm no significa el retiro absoluto; se quedará como productora ejecutiva de la franquicia. En su lugar llegan Dave Filoni como presidente creativo y Lynwen Brennan como encargada de asuntos comerciales, quienes toman las riendas de la enorme empresa-hogar de Star Wars e Indiana Jones.

Los directores que casi estuvieron en Star Wars

Las series y películas de Star Wars contaron con directores como George Lucas, Irvin Kershner, J.J. Abrams y Rian Johnson. Cuando The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm en 2012, Kathleen Kennedy inició la búsqueda de cineastas que estuvieran al frente de proyectos ubicados en la franquicia y fue una labor que nunca cesó.

Con el tiempo llegaron más mentes creativas a Star Wars y las series televisivas se apoyaron en ellas. Dave Filoni, Jon Favreu y Bryce Dallas Howard son algunos ejemplos de esos talentos que se instalaron como directores.

En la nueva entrevista, Kennedy reveló que durante su trayecto por los impredecibles caminos de Star Wars mantuvo conversaciones con directores como David Fincher (Mindhunter, Los Siete Pecados Capitales) y Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul, Pluribus), lo cual nos habla de una intensa búsqueda de cineastas que se sentaran en la silla de director.

“Conocía bien a Tony Gilroy por las películas de Jason Bourne. Él no se veía a sí mismo dentro del universo de Star Wars. Yo le dije: ‘Está bien, hablemos de esto con calma’. Entonces se sumó a Rogue One y poco a poco empezó a engancharse. Con Andor encontró una manera de entrar porque se dio cuenta de que había algo importante que quería decir. Es apasionante tratar de encontrar eso. He tenido conversaciones tempranas con David Fincher. Con Vince Gilligan para televisión. Me he sentado con Alex Garland y con otros.”

A lo largo de la historia de Star Wars, otros directores que casi toman el trabajo son Guillermo del Toro, David Lynch, Steven Spielberg, Robert Zemeckis y Neill Blomkamp.

Los nuevos proyectos de Star Wars

Kathleen Kennedy también comentó todos esos proyectos que han estado en boca de todos durante los últimos años y meses. Por ejemplo, la película de James Mangold, la película de Taika Waititi, o la viral The Hunt for Ben Solo, que incluso desató peticiones y campañas en redes sociales por parte de una sólida base de fans que espera su realización.

“Tengo que andar con un poco de cuidado aquí. James Mangold y Beau Willimon escribieron un guion increíble, pero definitivamente rompe el molde y está en pausa. Taika Waititi entregó un guion que creo que es divertidísimo y genial. No es solo mi decisión, sobre todo cuando ya tengo un pie fuera. Donald Glover entregó un guion. Y, como ya han leído, Steve Soderbergh y Adam Driver entregaron un guion escrito por Scott Burns. Fue simplemente excelente. Todo es una posibilidad si alguien está dispuesto a asumir un riesgo.”

Lo que sí es un hecho es que para el 21 de mayo llega a salas de cine The Mandalorian & Grogu, aventura espacial con Pedro Pascal en la que por fin volverá como Din Djarin, en compañía de Grogu, claro está. También tenemos en camino Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling, película que tomará lugar después de los eventos de Star Wars: El Ascenso de Skywalker y nos ofrecerá un vistazo a lo que ocurre en la galaxia tras la caída de la Primera Orden.

De igual forma se habla de una película de Rey con Daisy Ridley, aunque por el momento no hay una fecha de estreno definitiva. ¡La galaxia está a punto de volar alto una vez más!

