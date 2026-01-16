Expresidenta de Lucasfilm reconoce que hacer una película de Han Solo fue un error prematuro

Durante años, ‘Solo: A Star Wars Story’ fue el ejemplo más citado cuando se hablaba de tropiezos creativos en la etapa de Star Wars bajo Disney. Ahora, la propia Kathleen Kennedy, quién fue presidenta de Lucasfilm por 14 años, ha puesto palabras a una percepción que circulaba desde el estreno: llevar al cine una historia centrada en Han Solo fue, en sus términos, una decisión tomada demasiado pronto.

Las declaraciones aparecen al final de una extensa entrevista con Deadline, publicada con motivo de su salida recién anunciada, en la que Kennedy hace un balance de su gestión al frente del estudio y reflexiona sobre los aciertos y errores de una franquicia marcada por expectativas extraordinarias y un escrutinio constante.

‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’ (imagen: Disney)

¿Por qué ‘Solo’ fue, en palabras de Kennedy, un error de temporalidad?



Al ser cuestionada sobre si había proyectos que desearía rehacer o replantear, Kennedy fue directa al referirse a ‘Solo: A Star Wars Story‘. “No, la verdad es que no me arrepiento de nada. Bueno, quizá un poco de ‘Solo: A Star Wars Story’”, reconoció. La razón no fue técnica ni relacionada con el desempeño del equipo, sino conceptual.

Según explicó, el problema central fue intentar reemplazar demasiado pronto a un personaje profundamente ligado a un actor específico. “Y luego, cuando estás haciendo algo y te das cuenta, fundamentalmente y conceptualmente, de que no puedes reemplazar a Han Solo, al menos por ahora”, afirmó.

La película se estrenó apenas tres años después de la última aparición de Harrison Ford como el contrabandista en la saga principal, un intervalo que, visto en retrospectiva, resultó insuficiente para que el público aceptara otra encarnación del personaje.

Alden Ehrenreich y una apuesta imposible de ganar

Kennedy también se refirió de manera explícita al actor elegido para el papel. “Por maravilloso que fuera Alden Ehrenreich, y realmente era bueno y es un actor maravilloso, lo pusimos en una situación imposible”, dijo sobre Alden Ehrenreich. Dichas palabras resumen uno de los dilemas centrales del proyecto: el peso simbólico de Han Solo dentro del imaginario de Star Wars hacía que cualquier comparación fuera inevitable.

La productora subrayó que, una vez tomada la decisión, el equipo siguió adelante por compromiso con la película, aunque ya era evidente que el desafío iba más allá del talento del reparto. “Y una vez que estás involucrado y comprometido, debes continuar”, añadió, dejando claro que el problema no residía en la ejecución, sino en la premisa misma.

‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’ (imagen: Disney)

Un caso que marcó el rumbo posterior de Star Wars

El desempeño de ‘Solo: A Star Wars Story’ en taquilla (el más bajo de la era Disney) terminó por consolidar esa lectura. A diferencia de otras producciones del universo, la cinta no logró convertirse en evento ni justificar una continuación inmediata, y fue uno de los factores que llevó a Lucasfilm a frenar los estrenos anuales en cines y la cancelación de todos los spinoffs en desarrollo.

La reflexión de Kennedy cierra un ciclo: más que un rechazo a la película, es un reconocimiento de que cuando se trata de grandes franquicias no basta con guiarse por las estadísticas, se debe conocer a fondo al fandom para tomar decisiones creativas, y es obvio que la expresidenta no estaba lista para ese papel. En ese sentido, ‘Solo’ quedó como una advertencia interna sobre los límites de la expansión de la franquicia y discurrió en la estrategia que, poco después, llevaría a Lucasfilm a apostar por historias nuevas y formatos distintos, especialmente en televisión.

