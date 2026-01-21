Adiós, Bob Iger: Quién será el nuevo CEO de The Walt Disney Company y qué retos enfrenta

El final de una era siempre llega con algo de inquietud y algo nostalgia. En Burbank, los pasillos de The Walt Disney Company vuelven a llenarse de murmullos y reuniones a puerta cerrada. Tras casi dos décadas como figura central del imperio del ratón, Bob Iger, de 74 años, se prepara para dejar el cargo por segunda y definitiva vez, lo cual cierra un ciclo que de verdad influyó a toda una generación de creativos e inversionistas.

Es importante mencionar que el momento no podría ser más delicado. Hollywood atraviesa ahora mismo una transformación espectacular y el streaming dejó de ser un juego de crecimiento para ser una carrera furiosa por la rentabilidad. En ese contexto, el consejo directivo de Disney enfrenta una decisión que definirá el rumbo de la empresa y también su identidad en ese mercado cada vez más hostil.

El camino de Bob Iger en Disney

La historia de Iger en Disney parece escrita por un guionista con debilidad por los regresos inesperados. Llegó a la dirección general en 2005 y en pocos años hizo posible una racha de adquisiciones que transformaron la compañía. Pixar, Marvel y Lucasfilm pasaron a formar parte del portafolio y aseguraron décadas de franquicias, parques temáticos, muchos juguetes y miles, miles de millones de dólares.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, y Bob Iger (Foto: Puck News)

Su primera salida formal ocurrió en 2020, cuando entregó el puesto de CEO de Disney a Bob Chapek, entonces jefe de parques. El plan era una transición ordenada, con Iger como presidente ejecutivo. La realidad fue otra. La pandemia paralizó cines y parques, las pérdidas en streaming se dispararon y los problemas internos crecieron sin freno.

Para 2022, el experimento había colapsado. El consejo despidió a Chapek y pidió a Iger que regresara como salvavidas. Como todo un rey del comback, Iger volvió con la misión de estabilizar la empresa, calmar a Wall Street, reorganizar la estrategia digital y hacer que los accionistas no murieron por colapso nervioso. El precio a pagar fue un clima interno roto y la seguridad de que la sucesión seguía siendo el talón de Aquiles de Disney.

Candidatos fuertes para dirigir The Walt Disney Company

No fue sino hasta semanas después del anuncio de que Iger no renovaría su contrato cuando comenzaron a perfilarse los nombres. Entre cuatro ejecutivos internos, Josh D’Amaro, jefe de parques y rostro del ambicioso plan de expansión turística de 60 mil millones de dólares, es el más popular y lleva la delantera en preferencia.

D’Amaro, con 22 años de trayectoria en Disney y 55 de edad, domina el negocio más rentable de la compañía y conoce cada rincón de los parque en Anaheim y Orlando. Para algunos analistas representa un lugar seguro a nivel financiero, sin embargo, su falta de experiencia en cine y televisión trae dudas en una compañía cuya esencia sigue siendo el contenido.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, y Bob Iger (Foto: Getty Images)

La otra figura con respaldo interno es Dana Walden, responsable de televisión y streaming. Su perfil la convertiría en la primera mujer al frente de la empresa. Walden entiende la relación con talentos, productores, plataformas digitales y todo el negocio de creació, pero no sabe sobre las dinámicas y ganancias de los parques. Completan la terna Alan Bergman, jefe del estudio cinematográfico, y Jimmy Pitaro, presidente de ESPN. Cada uno lidera un pilar distinto del negocio.

Los retos del nuevo CEO de Disney

Quien herede la silla más poderosa de Burbank recibirá una empresa en plena reconfiguración. Disney+ aún lucha por consolidar utilidades y las franquicias que alguna vez parecieron infalibles atraviesan una etapa de desgaste creativo.

A esto se suma el entorno competitivo cada vez más agresivo. Netflix domina el streaming global y se perfila para cerrar este mismo año la compra de Warner Bros. Discovery, movimiento que alterará por completo el mapa de Hollywood. Para Disney, eso implica competir contra un gigante con más escala y una biblioteca histórica aún mayor.

El nuevo CEO de Disney deberá decidir cuántas películas producir, cuánto arriesgar en series originales, cómo proteger marcas como Marvel, Pixar y Star Wars sin exprimirlas hasta el agotamiento, y asegurar no ser devorado por la competencia. También tendrá que equilibrar el uso de inteligencia artificial y todo ese puñado de dilemas que vienen con el futuro.

¿Cuándo elegirán al nuevo CEO de Disney?

Bob Iger cerrará su contrato a finales de este año y el consejo quiere anunciar al sucesor antes de terminar enero. A estas alturas, Disney no puede permitirse otro fracaso como el de Chapek. Una mala elección podría debilitar aún más la confianza de los inversionistas y arruinar para siempre el inicio de la etapa más incierta en la historia reciente de Disney.

Con información de Los Angeles Times.

