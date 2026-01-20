Nia DaCosta, directora de ‘The Marvels’ y ‘Exterminio 4’, desmiente rumores sobre su mala relación con Marvel: ‘Ellos me apoyan’

Durante más de dos años, el nombre de Nia DaCosta quedó relacionado a uno de los episodios más incómodos del Universo Cinematográfico de Marvel. El fracaso comercial de The Marvels abrió una discusión sobre el desgaste de la franquicia y a la par alimentó la idea de que su directora había terminado enfrentada con el […]

Durante más de dos años, el nombre de Nia DaCosta quedó relacionado a uno de los episodios más incómodos del Universo Cinematográfico de Marvel. El fracaso comercial de The Marvels abrió una discusión sobre el desgaste de la franquicia y a la par alimentó la idea de que su directora había terminado enfrentada con el estudio y, en especial, con Kevin Feige.

Una salida abrupta en tiempos de postproducción, un estreno mixto, un silencio prolongado y mucho, demasiado review bombing, antes y después. Todo parecía encajar en una historia de ruptura. Pero con el paso del tiempo, la propia DaCosta decidió intervenir en ese relato que, de acuerdo con sus palabras, nunca fue real.

¿Nia DaCosta terminó peleada con Marvel Studios?

La versión de una ruptura circuló desde que se supo que DaCosta dejó la postproducción de The Marvels antes de terminarla, debido a un conflicto de agenda. Durante meses se dijo que la decisión había sido una señal de problemas severos con el estudio, una retirada más o menos elegante para evitar un encontronazo frontal.

Nia DaCosta en el set de The Marvels (Foto: IMDb)

En una nueva entrevista con Inverse, DaCosta se refirió directamente a esos rumores. Dijo que la forma en que se reportó la historia la hizo parecer “muy dramática”, cuando en realidad, según explicó, la relación nunca se rompió:

“Yo amo a Kevin Feige y todos nos llevamos bien.”

Lo que también acaba de desmontar el mito de la mala relación entre Marvel y DaCosta fue su reciente visita al set de Avengers: Doomsday. La directora de 36 años contó que estuvo ahí porque tenía amigos trabajando en la película y porque sigue siendo fan declarada de ese universo. Relató que presionó a Feige para obtener adelantos, movida más propia de una espectadora entusiasta que de una directora distanciada.

Lo que salió mal con The Marvels

Estrenada con grandísimas ambiciones, protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, la película recibió críticas muy divididas y recaudó alrededor de 206 millones de dólares frente a un presupuesto cercano a los 270 millones. Fue uno de los tropiezos más polémicos del estudio en años recientes.

La salida temprana de DaCosta de la etapa final se convirtió en el centro de la sospecha. Se dijo que había abandonado el proyecto por diferencias creativas, que Marvel la había desplazado, que la producción se había vuelto ingobernable y otro puñado de razones. Ella lo negó. Explicó que todo obedeció a un conflicto de tiempos y que supervisó el cierre de la película de forma remota.

Nia DaCosta en el set de Exterminio: El Templo de Huesos (Foto: Sony Pictures)

“Es muy interesante, porque la maquinaria de Marvel tenía muchísimo ruido alrededor. Pero cuando miro atrás, todos hicieron su mayor esfuerzo. Todos estaban intentando hacer una gran película… y diré que estoy muy feliz de tener esas relaciones. Miro atrás y todos hicieron lo mejor que pudieron y todos trataban de hacer lo correcto, y es lo que es. Yo los apoyo, y sé que ellos me apoyan a mí.”

Eternals, un caso similar al de The Marvels

El caso de DaCosta no es único dentro de Marvel. Antes que ella, otra directora había vivido una experiencia parecida. Chloé Zhao, ganadora del Óscar y responsable de Eternals, enfrentó un recibimiento helado y muchas críticas que pronto también giraron hacia la idea de un choque creativo con el estudio. La directora se ha redimido con Hamnet, su más reciente película con la que se acaba de llevar el Globo de Oro.

La propia DaCcosta tiene a los críticos y aficionados muy entusiasmados con su nueva cinta, Exterminio: El Templo de Huesos, ahora en cines. Aunque no es un éxito en taquilla, se trata de una de las propuestas más creativas de 2026, muy diferente a sus predecesoras y con un final que reivindica a Ralph Fiennes como leyenda del performance y lo mejor de su generación de actores.

Por el momento no hay noticias sobre la secuela de Exterminio 4.