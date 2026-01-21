‘La única opción’ y cómo Park Chan-wook hace una dura crítica a la inteligencia artificial

Park Chan-wook es uno de los tantos cineastas preocupados por el impacto de la inteligencia artificial. La tecnología ha generado un intenso debate en la industria, que se ha reflejado en la obra de diversos realizadores.

‘La única opción’ es la historia de un hombre capaz de sacrificar su humanidad con tal de conservar su trabajo y su familia; sin embargo, no se percata de que la IA es una amenaza aún mayor que la de sus competidores en la industria del papel.

‘El hacha’ —novela de Donald E. Westlake en la que se basa la película— explora la automatización de las fábricas y el impacto que la tecnología tendrá en el mundo laboral. El cineasta surcoreano recupera esta reflexión y la actualiza con una crítica directa a todo lo que implica la inteligencia artificial.

Park Chan-wook y su visión crítica sobre la inteligencia artificial

En múltiples entrevistas, Park Chan-wook ha compartido su escepticismo frente al entusiasmo que hay por la inteligencia artificial. Considera que la tecnología es parte del progreso humano; sin embargo, hace una diferenciación entre las herramientas que mejoran la calidad de vida y aquellas que atentan conta la dignidad de las personas.

Como crítico del capitalismo, al realizador le preocupa cómo las grandes corporaciones y los sistema de poder harán uso de la inteligencia artificial en el futuro. Al igual que Guillermo del Toro y James Cameron le angustia el impacto que tendrá la tecnología en el cine y otras artes. En ‘La única opción’, narra la historia de un hombre que abandona su lado humano con tal de seguir siendo alguien “útil” dentro del sistema.

Park Chan-wook sugiere que ese esfuerzo es, hasta cierto punto, en vano, pues al final puede ser reemplazado por un sistema de automatización potenciado por la inteligencia artificial. El cineasta ha subrayado que su cine no busca demonizar la tecnología, sino invitar a una reflexión crítica sobre sus límites. En declaraciones para ‘Inverse’, habló de lo importante que es regularla.

“Mucha gente está debatiendo y expresando su preocupación por la IA. Incluyéndome a mí, muchos creativos también están plasmando este problema en sus obras. Espero que esto, por sí solo, conduzca a políticas para utilizar la IA adecuadamente sin eliminar esos elementos esenciales de la humanidad”.

A continuación, hay spoilers de ‘La única opción’

‘La única opción’ como una crítica a la tecnología

Luego de quedarse sin trabajo, Yoo Man-su (Lee Byung-hun) decide matar a las personas que tienen un perfil laboral similar al suyo. Se convierte en una asesino serial para conservar su estatus dentro y fuera de su familia, pero con consecuencias muy graves. La ironía característica de Park Chan-wook hace acto de presencia en el final de ‘La única opción’.

El protagonista consigue su cometido solo para encontrarse con una decepción aún mayor. Luego de acabar con su competencia, Man-su se encargará de supervisar una fábrica de papel que es operada por máquinas. Una inteligencia artificial controla casi todo el proceso, así que sus labores se reducen al mínimo.

La crítica a la IA llega con la deshumanización de Yoo Man-su (Imagen: CJ Entertainment)

El cineasta cierra con esta escena a propósito, como una reflexión sobre el impacto de la tecnología en el mundo laboral y en la vida cotidiana de las personas. Park Chan-wook la considera la prueba definitiva de que el protagonista perdió su humanidad.

“No sabemos si está entrenando a la IA o vigilándola. No sabemos cuánto tiempo podrán trabajar juntos. En la escena donde las luces se apagan una a una, la IA usa su propio criterio para activar el sistema de apagado de luces. Es casi como si le estuviera diciendo a Man-su que salga del edificio: ‘Ya no te necesitamos’”.

La IA y el capitalismo como parte del mismo problema

Park Chan-wook decidió hacer una reflexión sobre la inteligencia artificial por dos motivos: el desarrollo de la tecnología continuará y considera que es parte del mismo problema que el capitalismo. Insistió en que ‘La única opción’ no es una cinta con un mensaje contra estos ejes de la vida diaria, sino una invitación a reflexionar sobre cómo funcionan.

Durante una entrevista con ‘IndieWire’ , el cineasta confesó que le teme al avance tecnológico por las implicaciones que tiene —y tendrá— en el mundo laboral, creativo y en la vida diaria.

“En lugar de estar en contra de la IA, creo que le tengo miedo, ya se ha infiltrado muchísimo en mi campo y mi profesión. Mi equipo podría estar usándola incluso sin mi conocimiento, por ejemplo, en efectos visuales o en el departamento de arte. Y también podría estar robándole el trabajo a mi compañero. Y tampoco se puede calcular la velocidad de su desarrollo, por eso le tengo tanto miedo”.

