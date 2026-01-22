Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ explica por qué la película será distinta en tono a la trilogía previa

La próxima entrega de Spider-Man dentro del MCU llega en un momento clave para Marvel Studios, que en 2026 apostará solo por dos estrenos cinematográficos. En ese contexto, ‘Spider-Man: Brand New Day’ se perfila como una pieza estratégica. Aunque los detalles de la trama siguen bajo reserva, el director ya ha dejado claro que esta película no seguirá el mismo camino que la trilogía protagonizada por Tom Holland.

También te puede interesar: Tom Hiddleston, actor de Loki en ‘Avengers: Doomsday’, revela quién es su Spider-Man favorito

¿Por qué ‘Spider-Man: Brand New Day’ no se parecerá a las películas anteriores?

Durante una entrevista concedida a ComicBook en el marco de la promoción de la serie ‘Wonder Man’, el director Destin Daniel Cretton confirmó por primera vez que la nueva película de Spider-Man presentará un cambio de tono significativo respecto a ‘Homecoming‘, ‘Far From Home‘ y ‘No Way Home‘. Para el cineasta, asumir el proyecto representó algo más que otro encargo dentro del MCU.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

“DDirigir a Spider-Man fue uno de los sueños de mi vida.” Cretton explicó que suele elegir sus proyectos con base en si representan un reto creativo real a largo plazo, y reconoció que Spider-Man ocupa un lugar especial dentro de esa lógica. Aunque evitó hablar de giros argumentales o villanos específicos, sí dejó claro que la intención del equipo creativo fue diferenciar esta película desde su concepción.

También lee: ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Spider-Man: Brand New Day’ lideran la lista de películas más esperadas de 2026

Un “nuevo capítulo” y un cambio deliberado de tono

El director detalló que, al integrarse al proyecto, encontró una visión compartida entre los creativos involucrados: la necesidad de hacer algo que no se sintiera como una repetición de lo ya visto en la trilogía previa.

“Todos los creativos involucrados cuando me incorporé querían hacer algo que se sintiera diferente.”

Según Cretton, el objetivo no es alterar la esencia del personaje, sino reflejar que Peter Parker se encuentra en una etapa distinta de su vida. Ese contexto narrativo fue clave para justificar el viraje tonal que define a ‘Spider-Man: Brand New Day’.

“Claro, sigue siendo el Spider-Man que todos adoran, pero este es un nuevo capítulo en su vida, y ese cambio de tono me emocionó mucho. Se sintió muy diferente y fue una experiencia sumamente gratificante.”

Estas declaraciones representan la primera confirmación directa de que Marvel y Sony no buscan que la película funcione como una simple continuación, sino como una reconfiguración emocional del personaje.

Un Spider-Man sin red de apoyo

El cambio de tono señalado por Cretton encuentra sustento directo en el final de ‘Spider-Man: No Way Home’. Tras la decisión de Peter Parker de borrar su existencia de la memoria de quienes lo rodean, el personaje queda completamente solo. A diferencia de sus primeras apariciones en el MCU, ya no cuenta con Tony Stark, Happy Hogan, la tía May, ni con sus amigos más cercanos, Ned y MJ.

Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ (imagen: Sony Pictures)

El artículo de ComicBook subraya que esta soledad no es solo circunstancial, sino el eje que define la nueva etapa del héroe. La idea de empezar desde cero conecta de forma clara con el concepto “Brand New Day” de los cómics, una era en la que Spider-Man reconstruye su vida sin las ventajas ni los apoyos que antes daba por sentados. Aunque no se afirma que la película sea una adaptación directa de esa etapa, el paralelismo resulta evidente.

Este enfoque también implica un riesgo calculado para Marvel. Spider-Man ha sido, en años recientes, la única franquicia del MCU capaz de superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla, lo que convierte cualquier cambio en una apuesta delicada. Sin embargo, las declaraciones de Cretton apuntan a que el estudio confía en que un tono más íntimo y aislado permita refrescar al personaje sin romper con lo que lo hace reconocible.

‘Spider-Man: Brand New Day’ se perfila como un punto de inflexión: menos dependiente de grandes cruces narrativos y más enfocado en las consecuencias personales de ser Spider-Man. El mensaje del director es claro: no se trata de escalar el espectáculo, sino de replantear al héroe desde un lugar distinto.

No te vayas sin leer: ¿No recordaba a Tom Holland? Robert Downey Jr. bromea sobre Gwyneth Paltrow y su memoria en las películas de Marvel Studios