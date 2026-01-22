Sydney Sweeney y cómo derrotó a Florence Pugh al conseguir el papel principal en su nueva película ‘Custom of the Country’

En Hollywood, las historias de casting suelen quedar enterradas bajo la arena de los comunicados pulidos y las sonrisas diplomáticas… aunque por debajo siempre haya una competencia feroz. Cada nuevo proyecto importante pone en marcha una carrera entre agencias y estrellas que buscan el siguiente papel que pueda redefinir su trayectoria. El caso más reciente es el de Florence Pugh y Sydney Sweeney.

Cuando se anunció la nueva adaptación cinematográfica de una de las novelas más célebres de Edith Wharton, la atención se volvió hacia la cuestión sobre quién interpretaría a una de las antiheroínas más complejas y provocadoras de la literatura estadounidense.

Sydney Sweeney y cómo se quedó con el papel de Florence Pugh

Durante largo tiempo el proyecto de Custom of the Country se movió de manera discreta entre estudios y productoras, apenas con un puñado de actrices de primera línea sonando para el rol central.

En 2020, la cineasta Sofia Coppola había planeado llevar la novela de Wharton a la pantalla como una miniserie protagonizada por Florence Pugh, bajo el respaldo de Apple. Aquel intento no se materializó jamás, pero dejó sembrada la idea de que Pugh era una candidata natural para el personaje.



Con el nuevo relanzamiento del proyecto, esa sombra volvió a aparecer. Sin embargo, la versión que ahora avanza cambió de formato y también de equipo creativo. La directora y guionista Josie Rourke tomó las riendas y junto con los productores empezó a imaginar otra energía para la implacable Undine Spragg, el personaje principal de la novela.

Ahí fue donde Sydney Sweeney entró en escena y terminó desplazando a Florence Pugh como la opción ideal. Rourke llegó a declarar que sentía que Wharton “había escrito el papel para ella un siglo antes”, y describió a Undine como “la mujer peligrosa original”, una definición similar a la imagen pública reciente de Sweeney.

“El personaje de Edith Wharton ha fascinado, seducido e irritado a los lectores desde siempre. The Custom of the Country fue la gran novela estadounidense de Wharton y Undine Spragg arrasa por Estados Unidos y recorre Europa a toda velocidad, en una época de enormes cambios económicos y sociales. El libro silba de modernidad y, mientras escribía esta adaptación, Sydney Sweeney vivía en mi cabeza como este personaje; es como si Wharton se hubiera sentado hace un siglo y hubiera escrito el papel para ella.”

La película será financiada por StudioCanal, que también se encargará de su estreno en territorios como Reino Unido, Alemania y Nueva Zelanda, además de lanzar las ventas internacionales. Charles Finch y la propia Sweeney también figuran entre los productores.

Ascenso y gloria de Sydney Sweeney



En pocos años, Sydney Sweeny pasó de ser una actriz secundaria a convertirse en una de las figuras más codiciadas de su generación. Su salto definitivo llegó con Euphoria, donde da vida a Cassie Howard, un personaje vulnerable y explosivo que le dio fama y fortuna. A partir de ahí, su presencia se multiplicó en proyectos como The White Lotus, Con todos menos contigo y La empleada.

Además, su faceta como productora también pesa en la balanza. En Custom of the Country será actríz y productora ejecutiva, una posición creativa más activa dentro del proyecto y una prueba de lo astuta que se ha hecho con el paso del tiempo.



Pero mientras se prepara para encarnar a Undine Spragg, Sweeney también se encuentra inmersa en uno de los regresos televisivos más esperados de los últimos años. La tercera y probablemente última temporada de Euphoria ya concluyó su rodaje tras arrancar en febrero de 2025 y finalizar en noviembre del mismo año.

HBO ya confirmó que la nueva entrega se estrenará en abril de 2026 y que incluirá un salto temporal que sacará a los personajes del escolar con toques de ensueño. Sam Levinson regresa como creador, guionista y director.

Zendaya volverá como Rue Bennett y Hunter Schafer retomará su papel de Jules Vaughn. Junto a ellas regresan Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow y la propia Sydney Sweeney como Cassie. HBO adelantó que la temporada contará con ocho episodios y parece ser que será el final definitivo.

