Actriz ganadora del Oscar afirma que el premio afectó negativamente su carrera: ‘Nunca lo quise’

En una industria donde el Premio Óscar suele presentarse como la cima indiscutible del éxito profesional, Melissa Leo ha ofrecido una visión poco habitual. La actriz, reconocida por sus papeles en ‘Novitiate, ‘Prisioners‘ y ‘Oblivion‘, aseguró recientemente que ganar la estatuilla no solo no mejoró su carrera, sino que tuvo un efecto negativo en ella. Sus declaraciones se dieron durante una sesión de preguntas y respuestas con The Guardian, a más de una década de haber sido premiada por su trabajo en ‘The Fighter‘.

Leo, quien obtuvo el Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 2011, habló con franqueza sobre cómo ese reconocimiento cambió la percepción de la industria hacia ella, sin que eso se tradujera en mejores oportunidades laborales o mayor libertad creativa.

Melissa Leo (imagen: IMDb)

¿Por qué Melissa Leo considera que ganar el Óscar fue perjudicial?

Al ser cuestionada sobre lo que pasa por la mente de un actor cuando escucha su nombre durante la ceremonia, Leo fue directa: “Ganar un Oscar no ha sido bueno para mí ni para mi carrera”. La actriz agregó que su trayectoria era “mucho mejor” antes de recibir el premio, subrayando que nunca lo buscó como objetivo personal. “No lo soñé, nunca lo quise y tuve una carrera mucho mejor antes de ganar”, afirmó.

Lejos de interpretarse como una provocación, sus palabras apuntan a una crítica más amplia al sistema de premios en Hollywood. Para Leo, el Óscar no funcionó como una plataforma de crecimiento, sino como una etiqueta que redefinió su lugar dentro de la industria. Antes del galardón, mantenía una carrera constante en cine independiente y televisión de prestigio, con personajes difíciles y narrativas menos convencionales.

La noche de la ceremonia y un recuerdo abrumador

Al recordar el momento exacto en que fue anunciada como ganadora, Melissa Leo explicó que ya había recibido varios premios importantes esa temporada y que, sentada en el teatro, pensó: “Bueno, ciertamente es posible”. La emoción principal, sin embargo, no fue la victoria en sí, sino compartir el momento con Kirk Douglas, quien fue el encargado de anunciar su nombre.

Leo describió la experiencia de subir al escenario como algo intimidante. “Cada actor, director y productor que reconoces te está mirando a la cara”, recordó, aludiendo a la sensación de vértigo que le provocó ver al público desde el escenario del Dolby Theatre. Fue en ese contexto que ocurrió el episodio por el que también sería recordada: un insulto pronunciado durante su discurso de aceptación.

Melissa Leo en ‘El peleador’ (imagen: IMDb)

El discurso, el insulto y la comparación con Kate Winslet

La actriz no evitó hablar del famoso momento en el que dijo la palabra “fuck” en televisión nacional. Leo explicó que el comentario surgió al referirse a lo sencillo que parecía ganar un Óscar para Kate Winslet, quien había triunfado poco antes por ‘The Reader‘. “Maldigo todo el tiempo, pero no puedes maldecir en la televisión abierta”, reconoció, agradeciendo que existiera un retraso de transmisión de 10 segundos.

Más allá del incidente, sus declaraciones refuerzan la idea central de su testimonio: Melissa Leo nunca se sintió cómoda con la ceremonia ni con el aparato simbólico que rodea al Óscar. Para una actriz cuya carrera se ha definido por el riesgo, la independencia y la incomodidad deliberada, el premio no representó un punto de llegada, sino una desviación inesperada.

Con información de EW.

