¿Dunk es un caballero legítimo? Showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ responde al debate

Ser caballero en Westeros implica más que tener una espada, un caballo y un escudero. En un mundo gobernado por la guerra y la ambición, el honorable título representa un código moral basado en el honor y la lealtad a ciertos principios. Por eso, la figura de Dunk —protagonista de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ — resulta especialmente interesante.

El debate sobre si Dunk es un caballero legítimo ha acompañado al personaje desde que George R. R. Martin lo presentó en sus novelas cortas. A diferencia de otras figutas su autoridad no proviene de un juramento solemne ni de una ceremonia oficial, sino de sus acciones. Ira Parker, showrunner de la serie, dio su punto de vista sobre este debate que surgió tras el primer episodio.

Dunk y cómo desafía el ideal de caballería

Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), mejor conocido como Dunk, es un personaje que desafía la idea tradicional de caballería en el universo de Westeros. ‘El Caballero de los Siete Reinos’ lo presenta como alguien que no proviene de una casa noble ni fue entrenado en una corte. De hecho, su nombramiento como caballero es ambiguo, en el mejor de los casos.

La historia de Dunk como caballero inicia luego de que entierra a Ser Arlan de Pennytree (Danny Webb), su antiguo señor con el que tuvo infinidad de aventuras. Luego de ser escudero, Dunk decide tomar la espada de Ser Arlan y viajar en busca de aventuras en solitario, algo que cambia tras su encuentro con Egg (Dexter Sol Ansell).

Ser Duncan el Alto al inicio de su aventura como caballero (Imagen: HBO)

Sus orígenes como caballero han generado dudas, y los fanáticos discuten sobre si Dunk de verdad es digno de portar el título o simplemente se lo adjudicó sin haber pasado por los rituales que lo legitiman como uno de ellos. La serie no deja claro si Ser Arlan lo nombró caballero antes de morir. De hecho, Dunk se pone nervioso cuando escucha lo que les ocurre a quienes se hacen pasar por caballeros.

Hay quienes creen que Dunk es un caballero legítimo, pues Ser Arlan lo entrenó cuando era escudero. Lo cierto es que no deja de ser una figura ambigua, pues su ideal de caballería choca contra el de las altas esferas sociales, donde muchas veces el título se usa para justificar abusos y donde el honor no siempre es reconocido.

La idea de caballería del showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

Este misterio que rodea de Dunk no fue idea de Ira Parker. Las novelas cortas de George R. R. Martin también generan dudas sobre si el personaje fue nombrado caballero, pues se niega a darle el título a otras personas. A pesar de ello, el showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ tiene una idea muy clara de lo que implica ser caballero en Westeros.

Desde la perspectiva de Parker, lo más importante no es la ceremonia o el ritual para recibir el título, sino la actitud frente a los otros, sobre todo ante los necesitados. En declaraciones para ‘Gizmodo’, explicó que no cualquiera puede ser caballero y que no es necesario ser una buena persona para convertirse en uno.

“No es fácil. No es que cualquiera pueda simplemente levantarse y decir: ‘Soy un caballero; aquí vamos’. Se necesitan cosas. Se necesitan caballos, se necesita armadura, se necesita poder luchar… Estos tipos son luchadores profesionales”.

Ira Parker considera que Dunk es un caballero a pesar de las dudas (Imagen: HBO)

Parker concluye que Dunk es un digno portador del título, pues cumple con la misión esencial de un caballero: ayudar a las personas cercanas. Su misión no es cambiar la balanza política de Westeros ni lograr grandes conquistas; sin embargo, su objetivo es sencillo y, a la vez, noble: hacer lo correcto cuando nadie más está dispuesto a hacerlo.

“Tengas o no el nombre, las armas y la armadura… ni siquiera tienes que ser buena persona; ni siquiera tienes que ser una persona moral. Pero si intentas ayudar en las inmediaciones, no tienes que ir a cambiar el curso de la historia del reino. Solo tienes que ayudar al tipo que tienes a tu lado y que está pasando apuros en ese momento. Y creo que Dunk… como veremos, toma eso como su guía, y, ya sabes, quizás lo meta en algún pequeño lío”.

¿Qué opina Peter Claffey sobre Dunk?

Para Peter Claffey, Dunk es un personaje noble que se enfrentará a muchos peligros debido a su moralidad. El actor sabe muy bien que su personaje no busca la grandeza como las figuras de poder de ‘Game of Thrones’, sino solo vivir bajo los valores que le enseñó su antiguo señor. En una entrevista con ‘Den of Geek’, describió a Dunk como alguien bondadoso que, con la ayuda de Egg, deberá enfrentarse a un mundo sin misericordia.

“Su bondad y su brújula moral dificultan su viaje en un mundo como Westeros. Es un protagonista que no busca sentarse en el Trono de Hierro ni ser señor o comandante de nada. Es simplemente un caballero errante que intenta sobrevivir y actuar según los valores que le inculcó Ser Arlan. Creo que es un tipo encantador de persona en este mundo tan despiadado”.

