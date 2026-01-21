Director de ‘Return to Silent Hill’ explica cómo la película es más fiel al videojuego que adaptaciones previas

A casi dos décadas del estreno de la primera adaptación cinematográfica de ‘Silent Hill’, la franquicia regresa a la pantalla grande con una propuesta que busca corregir viejos cuestionamientos y acercarse como nunca antes al espíritu del videojuego original. Christophe Gans, director de ‘Silent Hill’ (2006), vuelve al universo creado por Konami con ‘Return to Silent Hill’, una cinta inspirada directamente en ‘Silent Hill 2’. En una entrevista reciente con ComicBookMovie, el cineasta explicó por qué considera que esta nueva película es, finalmente, la adaptación que siempre quiso hacer.

La historia sigue a James Sunderland, interpretado por Jeremy Irvine, un hombre devastado tras la ruptura con el amor de su vida, Mary, encarnada por Hannah Emily Anderson. Tras recibir una misteriosa carta, James regresa a Silent Hill, un pueblo irreconocible y deformado por una fuerza oscura, mientras comienza a enfrentarse tanto a criaturas aterradoras como a verdades profundamente perturbadoras sobre sí mismo.

Evie Templeton en ‘Return to Silent Hill’ (imagen: IMDb)

¿Por qué adaptar ‘Silent Hill 2’ hasta ahora?

Gans reconoce que su interés por ‘Silent Hill 2’ no es nuevo. Según explicó, ya en 2006 tenía la intención de llevar esa historia al cine, pero consideró que el contexto no era el adecuado. “Simplemente porque quería adaptar ‘Silent Hill 2’ en 2006, pero tenía la sensación de que quizás era demasiado pronto”, afirmó. En aquel momento, el director optó por adaptar el primer juego para concentrarse en establecer el lenguaje visual, la atmósfera y el mundo de Silent Hill.

Dos décadas después, la situación es distinta. “Ahora, 20 años después, pensé: ahora puedo profundizar en la psicología, la filosofía de ese extraño mundo de Silent Hill”, explicó. Para Gans, ‘Return to Silent Hill’ es ante todo “Esa sensación de pesadilla de una historia de amor muy triste y perturbadora”, una definición que conecta directamente con el núcleo emocional del videojuego y que marca distancia con enfoques más superficiales o orientados al terror convencional.

El final elegido y la fidelidad temática

Uno de los puntos más delicados al adaptar ‘Silent Hill 2’ es la existencia de múltiples finales. Gans confirmó que tomó una decisión muy concreta: adaptar el primer final que él mismo obtuvo como jugador. “He adaptado el primer final que tenía cuando jugué la primera vez, y ese era el del fondo del lago”, señaló.

Ese desenlace lo marcó profundamente porque rompe con la lógica habitual del videojuego como experiencia de recompensa. “Como recompensa no tuviste una victoria, sino la verdad sobre ti mismo”, explicó. Para el director, este enfoque es clave para entender la importancia histórica del juego, al que describió como “Tal vez el primer videojuego para adultos creado en PlayStation”, al ofrecer una conclusión incómoda y profundamente introspectiva en lugar de un triunfo tradicional.

Pyramid Head, simbolismo y efectos prácticos

La presencia de Pyramid Head fue uno de los elementos más discutidos de la película de 2006, algo que Gans reconoce abiertamente. “A algunos fans les molestó el hecho de que lo incluyera en la primera película porque Pyramid Head está muy relacionado con la historia de James Sunderland”, recordó. En aquella ocasión, el personaje funcionó como un icono general del mundo de Silent Hill.

En ‘Return to Silent Hill’, el enfoque cambia de manera radical. “En ‘Return to Silent Hill’, volvió a su significado original”, aseguró el director, quien añadió que ahora los monstruos recuperan su función simbólica. “Todos los monstruos de esta película tienen el significado que no tenían en la primera película… representan una parte de la agonía de María”, explicó, subrayando que esta nueva adaptación es “mucho más ortodoxa” respecto al juego.

‘Return to Silent Hill’ (Imagen: IMDb)

Ese respeto por el material original también se refleja en el apartado técnico. Gans defendió el uso de efectos prácticos frente al CGI excesivo. “Habrían preferido que lo hiciéramos todo en posproducción y con gráficos generados por computadora. Pero yo dije que no, no, no, no. Es imposible”, afirmó, detallando que entre el 70 y 75% de lo que se ve en pantalla es real. Para el director, esta decisión responde a una idea central: “Estamos tratando con la alucinación de alguien y una alucinación parece siempre muy real para la persona que la está viviendo”.

Con ‘Return to Silent Hill’, Gans se redimirá de aquel primer intento de adaptación de 2006, en una época en que la industria era renuente a respetar las historias de los videojuegos. Esta vez pudo respetar la ambigüedad y la carga simbólica que convirtieron a ‘Silent Hill 2’ en una obra de culto. La película se estrena en cines el 23 de enero, con la promesa de ser la adaptación más cercana, hasta ahora, al corazón de la saga.

