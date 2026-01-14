Ryan Hurst será Kratos: Todo lo que sabemos de la serie live-action de ‘God of War’

Luego del éxito de ‘The Last of Us’, PlayStation llevará otras de sus populares franquicias a la televisión. La serie live-action de ‘God of War’ es la siguiente producción que hará por medio de PlayStation Productions, en colaboración con Amazon MGM Studios. Luego de mucha especulación al respecto, las compañías ya confirmaron al actor que dará vida a Kratos, protagonista de la saga de videojuegos y uno de los personajes más importantes de la marca.

Ryan Hurst, actor conocido por su trabajo en ‘The Walking Dead’ y ‘Sons of Anarchy’, será el encargado de interpretar al poderoso guerrero, que se ha enfrentado cara a cara con los dioses griegos y nórdicos. Hurst heredará el personaje de otros actores que lo han encarnado anteriormente en los videojuegos.

Ryan Hurst heredará el papel de Kratos en ‘God of War’

‘God of War’ se convirtió en un ícono de PlayStation desde 2005, año en que debutó su primer videojuego. Desde entonces, Kratos ya era un personaje complejo y bien definido: un guerrero marcado por la tragedia y la culpa, que está dispuesto a enfrentarse a los dioses para romper las cadenas que lo atan a un destino fatídico.

Ryan Hurst interpretará a Kratos en la adaptación basada en el videojuego de 2018. Será la primera vez que el personaje aparezca en una adaptación live-action, así que había muchas expectativas en cuanto a la elección de su intérprete. Hurst, también conocido por ‘The Outsiders’ y ‘Taken’, no es ajeno a la franquicia de videojuegos, pues interpretó a Thor en ‘God of War: Ragnarok’ (2020).

Ryan Hurst será Kratos en ‘God of War’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

A lo largo de su historia, Kratos ha sido interpretado por otros dos actores. El primero fue Terrence C. Carson, quien dio voz y personalidad al guerrero desde el juego original de 2005 hasta ‘God of War: Ascension’, juego de 2013. Interpretó a un Kratos joven que está dominado por la ira y que no dudó en enfrentarse a los dioses de la mitología griega.

A partir de 2018, el personaje fue interpretado por Christopher Judge, quien le dio vida por medio de la actuación con captura de movimiento. Esta versión se aleja del guerrero colérico para presentar un lado más reflexivo y humano de Kratos, quien ahora está a cargo de su hijo Atreus. Ryan Hurst se encargará de representar esta nueva faceta del personaje en la televisión.

Creativo de ‘Shōgun’ y ‘The Boys’ dirigirá los primeros capítulos de la serie

Ronald D. Moore se encargará de producir la adaptación de ‘God of War’, uno de los proyectos más esperados de PlayStation para la televisión. Trabajará con Cory Barlog, director creativo de Santa Monica Studios, creadores de los videojuegos. Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions; Yumi Yang de Santa Monica Studios, y Roy Lee de Vertigo también fungirán como productores ejecutivos.

Amazon MGM Studios ya aprobó dos temporadas de la serie, que está en fase de preproducción y en busca del resto de su reparto. ‘Deadline’ reveló hace tiempo que Frederick E.O. Toye, productor que se ha consolidado con su trabajo en ‘Shōgun’ y ‘The Boys’, se encargará de dirigir los primeros episodios.

Kratos y Atreus (Imagen: PlayStation)

Moore quedó fascinado con la historia del videojuego de 2018, que presenta por primera vez a Kratos en su papel como padre. La serie adaptará el enfrentamiento del guerrero contra los dioses nórdicos, con un énfasis especial en la relación entre padre e hijo. El creativo quiere emular el tono del videojuego, así que la serie tendrá momentos épicos y emotivos.

“Es un viaje épico, una historia conmovedora de estos dos hombres que emprenden esta misión para honrar la memoria de su esposa, la madre de Atreus. Así que tiene un corazón emocional, pero también existe esta sensación de historia en torno a quién es Kratos, este misterio sobre su pasado, lo que representa, las emociones que está atravesando”.

¿Qué otros actores aparecerán en ‘God of War’?

Originalmente, los fanáticos de la franquicia propusieron a Dave Bautista, Jason Momoa, Tom Hardy y al propio Christopher Judge para interpretar a Kratos. Ahora que Ryan Hurst fue el elegido, queda por definir a otros actores y actrices para papeles igual de importantes, como el de Atreus, Freya, Baldur, Mimir y más.

Por ahora, PlayStation Productions y Amazon MGM Studios no han confirmado al resto del elenco de ‘God of War’. Sunny Suljic, quien interpreta a Atreus en los videojuegos, ha demostrado su interés en participar en la serie. Danielle Biisutti también quiere repetir su papel de Freya. Sin embargo, no son parte del reparto actualmente.

¿Qué otras series y películas prepara PlayStation?

Luego del buen recibimiento de series como ‘The Last of Us’ y ‘Twisted Metal’, así como de películas como ‘Uncharted: Fuera del mapa’ y ‘Gran Turismo: De jugador a corredor’, PlayStation y Sony tienen varias producciones más en camino. Las compañías preparan una cinta de ‘Horizon Zero Dawn’, su juego de acción, en colaboración con Columbia Pictures.

‘Helldivers II’, uno de sus éxitos más recientes inspirados por ‘Starship Troopers’, también será adaptado a la pantalla grande por Sony Pictures. A largo plazo, tiene planeadas películas de populares franquicias, como ‘Ghost of Tsushima’, ‘Gravity Rush’ y ‘Days Gone’. Su meta es expandir el alcance de sus franquicias y darlas a conocer a nuevas audiencias.

