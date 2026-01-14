Muere Gloria Rocha, ‘La Madrina’ del doblaje latino de ‘Dragon Ball’ y ‘Sailor Moon’, a los 94 años

Su labor fue decisiva en la consolidación del anime en Latinoamérica, incluyendo la elección de voces que marcaron a generaciones

La industria del doblaje en México y Latinoamérica ha perdido una de sus figuras más influyentes. Gloria Rocha Contreras, conocida dentro del medio como “La Madrina”, falleció el 14 de enero de 2026, el mismo día de su cumpleaños, a los 94 años. Su nombre quedó ligado a algunas de las franquicias más emblemáticas del anime y la televisión que marcaron a varias generaciones, entre ellas ‘Dragon Ball’, ‘Dragon Ball Z’, ‘Sailor Moon’ y ‘Slam Dunk’.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por actores del medio. Eduardo Garza, voz de Krillin, escribió en redes sociales:

“Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”.

Gloria Rocha (imagen: Doblaje Wiki)

Por su parte, René García, voz de Vegeta y Hanamichi Sakuragi, también se despidió públicamente:

“Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar”.

¿Por qué Gloria Rocha fue una figura central del doblaje latino?

La trayectoria de Gloria Rocha abarcó más de cinco décadas. Inició su carrera profesional a finales de los años cincuenta o inicios de los sesenta en Rivatón de América, para después pasar por estudios fundamentales del doblaje mexicano como CINSA, Telespeciales, Producciones Salgado, Intertrack y Auditel. En este último se desempeñó exclusivamente como directora de doblaje hasta su retiro en 2012.

Dentro del medio, se le conoció como La Madrina por una razón concreta. Según testimonios de colegas, entre ellos el actor Javier Rivero, Rocha solía “adoptar” como aprendices a actores jóvenes en quienes detectaba potencial, acompañándolos de cerca en sus primeros pasos profesionales. Esa relación formativa explica en buena medida la influencia que tuvo sobre varias generaciones de actores de voz.

Su trabajo más reconocido como directora fue la franquicia de ‘Dragon Ball’, que dirigió entre 1994 y 2000. Durante ese periodo, tuvo a su cargo la selección de voces y la dirección del doblaje en español latino, una etapa decisiva para la llegada y consolidación del anime japonés en la televisión abierta de la región.

El papel decisivo en ‘Dragon Ball’ y el caso de Mario Castañeda

La importancia de Gloria Rocha en ‘Dragon Ball’ no se limita a los créditos. Mario Castañeda, hoy inseparable de la voz de Goku, estuvo a punto de no aceptar el papel cuando Rocha se lo ofreció. El propio actor relató (vía Milenio):

“Estuve así… de no doblar a Goku, cuando Gloria Rocha me ofreció grabar a Goku, yo le respondí: ‘¡Gracias Gloria! pero tengo mucho trabajo, no puedo grabar’ contigo y me fui”.

Castañeda explicó que existían malentendidos previos entre ambos, lo que derivó incluso en discusiones fuertes. Sin embargo, tras comentarlo en casa, fue su hijo quien lo convenció de retomar el proyecto. Cuando intentó retractarse, la respuesta de Rocha fue directa y definitiva:

“Afortunadamente la verdad es que Gloria ni me escuchó, cuando le dije a Gloria siempre si de Goku, ella me dijo: ‘¿de qué? ¿Ya habíamos quedado no?’, hice el ridículo, ni siquiera me escuchó que le dijo que no”.

Gohan en ‘Dragon Ball Z’ (imagen: Toei Animation)

Los personajes que Gloria Rocha interpretó con su propia voz

Además de su trabajo como directora, Gloria Rocha tuvo una extensa carrera como actriz de voz. Entre sus interpretaciones más reconocidas se encuentra Miss Piggy en ‘El Show de los Muppets’, personaje al que dio voz en varias producciones, así como Olivia Olivo en ‘Popeye’ y Sorceress en ‘He-Man y los Amos del Universo’ y ‘She-Ra: La princesa del poder’.

También participó en series animadas como ‘Sailor Moon’, donde interpretó a la Reina Metallia, y en producciones de anime clásico como ‘Capitán Harlock’ y ‘Galaxy Express 999’. En televisión, prestó su voz a personajes en series como ‘Batman’, ‘M.A.S.H’, ‘Mi bella genio’ y ‘Hechizada’, además de una amplia filmografía en cine, que incluyó títulos como ‘Doctor Zhivago’, ‘El bebé de Rosemary’ y ‘La novia de Frankenstein’.

Su último trabajo en la industria fue ‘La dama de hierro’ en 2012, proyecto con el que cerró definitivamente su etapa profesional. Al momento de redactar esta nota, no se ha informado la causa de su muerte. Su legado, sin embargo, permanece ligado a las voces y series que acompañaron a millones de espectadores en México y Latinoamérica durante décadas.

