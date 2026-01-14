‘Euphoria’: Deudas, matrimonio y desencanto, las claves del tráiler de la temporada 3

La serie de HBO regresa con Rue fuera de la protección de la escuela y nuevos conflictos emocionales

El tráiler oficial de la tercera temporada de ‘Euphoria’ marca un punto de inflexión para la serie de HBO. Tras más de cuatro años de ausencia, el adelanto confirma que la historia avanza cinco años y deja atrás, de forma explícita, la etapa escolar. La fecha de regreso, 12 de abril, y un primer vistazo de más de dos minutos sirven para fijar el tono: un relato centrado en la vida adulta temprana, con decisiones que ya no se pueden atribuir a la adolescencia ni al entorno protegido de la preparatoria.

¿Qué significa el salto temporal para ‘Euphoria’?

El avance confirma que la tercera temporada se sitúa cinco años después del final de la segunda. Sam Levinson ha explicado que el eje de la nueva etapa es “Estar fuera de la red de seguridad de la escuela”, una idea que se traduce en personajes obligados a enfrentar consecuencias sin mediaciones. “Lo único en lo que todos coincidimos es que no podemos volver a la escuela secundaria… Cinco años se sentían como un lugar natural [para saltar]”, señaló el creador al hablar del cambio de rumbo.

Sydney Sweeney como Cassie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

Ese planteamiento se refleja desde la narración en off del tráiler, donde Rue, interpretada por Zendaya, dice: “No sé si la vida era exactamente lo que deseaba, pero de alguna manera, por primera vez, estaba empezando a tener fe”. El uso del pasado sugiere una mirada retrospectiva, pero el montaje se encarga de contradecir cualquier idea de estabilidad prolongada. La temporada parece apostar por mostrar qué ocurre cuando el crecimiento no trae claridad, sino nuevas formas de riesgo.

Deudas y peligro: Rue fuera de la red de protección

Uno de los elementos más llamativos del tráiler es la ubicación de Rue “al sur de la frontera”, en México, donde aparece endeudada con Laurie, la traficante interpretada por Martha Kelly. La irrupción de este personaje en el adelanto funciona como recordatorio de que los conflictos de la temporada anterior no quedaron resueltos. Laurie aparece para cobrar una deuda pendiente, y el tráiler deja claro que su presencia es apenas el inicio de una cadena de amenazas.

Zendaya como Rue en el tráiler de ‘Euphoria 3’ (imagen: HBO Max)

La narrativa se apoya en una sensación constante de persecución y fragilidad. La Rue adulta ya no está bajo la supervisión de su familia ni del sistema escolar, y esa ausencia de contención redefine el peligro. El reencuentro breve con Jules, interpretada por Hunter Schafer conecta el pasado con un presente más áspero, sin prometer reconciliaciones fáciles.

Matrimonio, trabajo y desencanto: otras rutas hacia la adultez

El tráiler también muestra cómo el resto de los personajes enfrentan su propio tránsito. Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, aparece comprometida y viviendo en los suburbios junto a Nate, el personaje de Jacob Elordi. La dinámica entre ambos se condensa en una discusión que deja ver tensiones de control y exposición pública. Nate dice:

“Trabajo todo el día y mi futura esposa está completamente abierta en Internet”, a lo que Cassie responde: “Solo estaba creando contenido”. La boda, que también aparece en el adelanto, no parece un cierre romántico, sino como otra fuente de conflicto.

En paralelo, el tráiler sitúa a Maddy, interpretada por Alexa Demie, trabajando en una agencia de talentos en Hollywood, mientras que Lexi, a cargo de Maude Apatow, es asistente de una showrunner interpretado por Sharon Stone. Son trayectorias profesionales que, lejos de idealizar el éxito, parecen subrayar la precariedad emocional y la desilusión que acompañan a la entrada al mundo laboral creativo.

Hunter Schafer como Jules en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

El adelanto también introduce a nuevos integrantes del elenco como Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne y Rosalía, al tiempo que confirma regresos y ausencias que reconfiguran el equilibrio del grupo. En conjunto, el tráiler de la tercera temporada de ‘Euphoria’ no promete redención ni nostalgia, sino una exploración más cruda de la adultez temprana, donde las decisiones pesan más y las salidas fáciles parecen haberse agotado.

Con información de The Hollywood Reporter.

