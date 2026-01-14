Timothy Busfield, actor de ‘Treinta y Pico’, se entrega a las autoridades tras ser acusado de abuso: ‘Confrontaré estas mentiras’

Luego de una búsqueda de varios días, el actor Timothy Busfield se entregó a la policía tras ser acusado de abuso. El caso inició el pasado 9 de enero, cuando el también productor fue señalado de cometer crímenes contra varios menores durante la producción de la serie ‘La chica de la limpieza’. Las autoridades de Albuquerque, Nuevo México, emitieron una orden de arresto en su contra.

El actor de ‘Treinta y Pico’ ya había enfrentado en el pasado varias acusaciones por agresión sexual; sin embargo, no hubo repercusiones en su contra más que una multa. Ante estos nuevos señalamientos, se mantuvo fuera del radar de las autoridades hasta ahora. Luego de grabar un video donde niega todas las acusaciones y afirma que afrontará “estas mentiras”, Busfield se entregó a las autoridades para enfrentar el proceso legal en su contra.

¿De qué es acusado Timothy Busfield?

Timothy Busfield enfrenta cargos en Nuevo México por presunto abuso contra menores. Un juez firmó una orden de arresto en su contra el viernes pasado y, cuatro días después, el actor se entregó voluntariamente a las autoridades en Albuquerque. Antes de hacerlo, grabó un video en la oficina de su abogado en el que negó las acusaciones y aseguró que las enfrentará en los tribunales.

Busfield está acusado de dos cargos de contacto sexual y de abuso infantil. Las denuncias están relacionadas con dos hermanos gemelos de once años a quienes conoció durante la producción de la serie ‘La chica de la limpieza’. Según la investigación, el actor tuvo comportamientos inadecuados con ambos cuando tenían siete años.

Timothy Busfield (Imagen: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Luego de que a uno de los menores se le diagnosticara trastorno de estrés postraumático y síntomas de ansiedad, sus padres solicitaron la ayuda de las autoridades. Warner Bros., productora de la serie, también inició una investigación al respecto luego de una denuncia anónima de alguien que, presuntamente, fue testigo de los crímenes de Timothy Busfield.

Durante un interrogatorio, el actor negó las acusaciones. Aceptó que había interactuado con los menores, pero en un “ambiente lúdico”. Sugirió que las acusaciones eran una venganza de su madre, luego de que las víctimas fueran expulsadas del programa tras la polémica. Los padres de los niños denuncia que el actor los invitaba de forma continua a reuniones fuera del set y les hacia regalos para ganar la confianza de todo el núcleo familiar.

El actor se entregó a las autoridades y podría pasar varios años en prisión

“Timothy Busfield se entregó en el Centro de Detención Metropolitano”, confirmó el Departamento de Policía de Albuquerque en un comunicado. El actor fue fichado y permanece en calidad de detenido. Por ahora, no se ha definido cuál será su futuro, pero las autoridades planean presentar una moción para que permanezca bajo custodia mientras avanza al proceso legal.

Busfield podría pasar varias décadas en prisión si se le declara culpable. Sin embargo, el actor ha negado categóricamente todas las acusaciones y aseguró que peleará el caso hasta las últimas consecuencias. Inicialmente, se creía que Busfield estaba prófugo, pues no respondió de inmediato al llamado de las autoridades.

El actor permanecerá detenido en espera de novedades sobre su caso (Imagen: Richard Shotwell/Invision/Associated Press)

En un video compartido por ‘TMZ’, explicó que tuvo que hacer un largo viaje hasta Albuquerque para afrontar las acusaciones. De acuerdo con ‘Deadline’, el actor pasó su última noche en una celda, a la espera de que se resuelva su situación.

“Tenía que conseguir un abogado. El sábado, me subí a un auto. Conduje 3200 kilómetros hasta Albuquerque. Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles, son puras mentiras, y yo no les hice nada a esos niños. Y voy a luchar contra ellas. Voy a luchar contra ellas con un gran equipo, y voy a ser exonerado. Sé que lo seré, porque todo esto está muy mal y es pura mentira, así que tengan paciencia, y espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo”.

El pasado de Timothy Busfield preocupa a las autoridades

No es la primera ocasión en la que Timothy Busfield se ve vinculado a señalamientos por conducta sexual inapropiada. Su reciente arresto volvió a poner bajo los reflectores un caso de la década de 1990. Mientras dirigía ‘Little Big League’, se le acusó de agredir a una joven de 17 años. Un juez le ordenó pagar una multa de $150 mil dólares.

También hay otro caso ocurrido en 2012, en Los Ángeles. Una mujer de 28 años aseguró que Busfield la tocó debajo de la ropa dentro de un cine. Debido a la falta de prueba, las autoridades no procedieron en esta ocasión. Las nuevas acusaciones tuvieron repercusiones inmediatas en la industria: esta semana, NBC retiró de su programación un episodio de ‘La Ley y el Orden’ en el que Busfield participaba como invitado.

