‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie confiesa que se volvió ‘codependiente’ de Jacob Elordi y él dice que tienen una ‘obsesión mutua’

Durante la promoción de la nueva adaptación cinematográfica de ‘Cumbres borrascosas’, sus protagonistas compartieron detalles poco habituales sobre la dinámica que se generó entre ellos durante el rodaje. En una entrevista reciente, Margot Robbie habló abiertamente de cómo su forma de relacionarse en el trabajo influyó en el vínculo que desarrolló con Jacob Elordi, mientras que él describió esa cercanía como una “obsesión mutua”

También te puede interesar: Margot Robbie defiende ‘Cumbres Borrascosas’: La actriz cree que Jacob Elordi y el tono de la película sorprenderán

¿Por qué Margot Robbie se volvió ‘codependiente’ de Jacob Elordi en el set de ‘Cumbres Borrascosas’?

Margot Robbie, quien ha saltado una y otra vez del cine de autor al cine de superhéroes en la última década, reflexionó sobre la manera en que suele involucrarse emocionalmente con las personas con las que trabaja y cómo ese rasgo apareció con rapidez durante el rodaje. “Soy muy codependiente con las personas con las que trabajo y amo mucho a todos, y siempre soy esa persona que está devastada cuando un trabajo termina y no quiero que termine nunca,” dijo la actriz. “Creo que desarrollé eso bastante rápido también con Jacob.”

Margot Robbie y Jacob Elordi en ‘Cumbres Borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

La intérprete recordó además un comportamiento específico de Elordi en los primeros días de filmación que llamó su atención. Dirigiéndose a él durante la charla, comentó: “No sé si Emerald te dijo que hicieras esto o tú lo hiciste, pero recuerdo los primeros días en el set, él siempre estaba cerca de donde yo estaba, pero como en una esquina, mirando a Cathy.” Ante esa anécdota, la directora Emerald Fennell intervino con humor para aclarar: “No le dije que hiciera eso. De hecho, tuve que pedirle que se fuera.”

También lee: Directora de ‘Cumbres Borrascosas’ defiende casting de Jacob Elordi por críticas de ‘whitewashing’

Robbie explicó que, con el paso de los días, esa presencia constante se volvió parte de su propio proceso en el set. “Para el tercer día de rodaje, me encontré empezando a mirar a mi alrededor para ver dónde estaba,” relató. Cuando notó que Elordi no estaba cerca, describió su reacción con una imagen muy concreta: “Estaba realmente nervioso y desorientado. Me sentía bastante perdido, como un niño sin manta o algo así.”

“Tenemos una obsesión mutua”, dice Jacob Elordi

Elordi coincidió con la actriz en describir la intensidad del vínculo que se formó durante el rodaje, aunque desde su propia perspectiva. “Tenemos una obsesión mutua,” afirmó el actor. Y añadió, explicando su actitud en el set: “Si tienes la oportunidad de compartir un set de rodaje con Margot Robbie, te asegurarás de estar a 5 o 10 metros en todo momento, observando cómo bebe el té, cómo come su comida… Es como una actriz de élite.”

Ambos comentarios se dieron en un ambiente distendido, pero dejan ver un tipo de inmersión poco común, en la que la convivencia profesional se mezcla con la observación constante y la admiración mutua. En el contexto de ‘Cumbres borrascosas’, una historia marcada por relaciones extremas y dependencias emocionales, estas declaraciones han sido leídas como una curiosa coincidencia entre proceso actoral y material narrativo, sin que ninguno de los involucrados sugiera algo más allá del trabajo compartido.

‘Cumbres borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

La película: directora, elenco y estreno

La nueva ‘Cumbres borrascosas’ está dirigida por Emerald Fennell, quien también firma el guion y vuelve a colaborar con LuckyChap, la productora cofundada por Robbie. La cinta adapta la novela homónima de Emily Brontë, publicada en 1847, y se centra en la relación tormentosa entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, dos personajes atravesados por el deseo, la frustración y la violencia emocional.

El reparto incluye, además de Robbie y Elordi, a Shazad Latif, Hong Chau, Alison Oliver, Charlotte Mellington y Owen Cooper. Parte del rodaje se realizó en el campo inglés, y el propio elenco recordó haber escuchado la canción “Wuthering Heights” de Kate Bush en los páramos para entrar en ambiente.

La película tiene previsto su estreno en cines el 13 de febrero, y se perfila como una reinterpretación intensa del clásico literario, acorde con el estilo de su directora y con el tono de las declaraciones recientes de sus protagonistas.

Con información de People.

No te vayas sin leer: ‘Cumbres Borrascosas’: Diferencias entre la nueva adaptación con Jacob Elordi y Margot Robbie y la novela de Emily Brontë