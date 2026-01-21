‘Sin piedad’: Todo lo que debes saber sobre la nueva película donde Chris Pratt se enfrenta a una IA

¿Qué pasaría si una inteligencia artificial tuviera la última palabra sobre nuestro futuro? Timur Bekmambetov se hizo esa pregunta en ‘Sin piedad’, un nuevo thriller de ciencia ficción donde Chris Pratt se enfrenta a los peligros de la tecnología. En una sociedad donde los tribunales humanos no son suficientes para detener el crimen, los jueces impulsados por la inteligencia artificial cobran un poder absoluto.

Lo que en un principio parece un sistema infalible, pronto revela sus grietas. ‘Sin piedad’ es una reflexión sobre el inevitable impacto que la inteligencia artificial tendrá en la vida cotidiana y de cómo los algoritmos más sofisticados pueden ser un gran problema para la sociedad.

¿De qué trata ‘Sin piedad’, la nueva película de Chris Pratt?

La película de Timur Bekmambetov se ambienta en un futuro distópico cercano, donde la inteligencia artificial sustituyó a los jueces y demás figuras de autoridad. La corrupción y la ineficiencia de las autoridades obliga a la sociedad a adoptar la tecnología como último recurso para garantizar el orden y la seguridad.

La IA se convierte en la herramienta ideal para aplicar la ley sin márgenes de error, gracias a su automatización, rapidez y eficiencia. La vida del detective Reese Dalton (Chris Pratt), un entusiasta de la tecnología, da un giro inesperado cuando es acusado de un crimen muy grave: el asesinato de su esposa. Es detenido y puesto a disposición de MERCI-01, una jueza de inteligencia artificial interpretada por Rebecca Ferguson.

Chris Pratt en ‘Sin piedad’ (Imagen: MGM)

Dalton tendrá 90 minutos para demostrar su inocencia. Hará lo posible para presentar evidencias y relatar los hechos a la inteligencia artificial. En su difícil tarea descubrirá que MERCI-01 no es la herramienta implacable que parece, y descubrirá una conspiración donde la tecnología es usada en su contra.

‘Sin piedad’ es una historia a contrarreloj, pues el protagonista será ejecutado si no comprueba su inocencia ante el sistema. El personaje de Chris Pratt empieza a cuestionar sus creencias, mientras se enfrenta a una gran carga emocional, donde la culpa, el miedo y la desesperación predominan.

¿Quiénes forman parte del elenco y el equipo creativo?

Chris Pratt interpreta al detective Reese Dalton en una de sus actuaciones más dramáticas. Rebecca Ferguson se convierte en la antagonista con una actuación fría y despiadada, que refleja los riesgos de la inteligencia artificial en la sociedad moderna. El reparto de la cinta se complementa con Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers, Rafi Gavron y Jeff Pierre.

El rodaje de ‘Sin piedad’ inició en enero de 2024 bajo la dirección de Timur Bekmambetov, cineasta detrás de ‘Guardianes de la noche’ y ‘Se busca’. Trabajó con un guion de Marco Van Belle. El equipo de producción contó con el talento de Charles Roven, Robert Amidon y Majd Nassif, mientras que Khalid Mohtaseb se desempeño como director de fotografía.

¿Cuándo se estrena ‘Sin piedad’?

‘Sin piedad’ es una de las primeras película del año que tendrá a la inteligencia artificial como eje motor. Los pronósticos señalan que obtendrá entre $10 y $13 millones de dólares en la taquilla durante su primer fin de semana en Estados Unidos.

La película de ciencia ficción intentará arrebatarle la corona a ‘Avatar: Fuego y ceniza’, cinta de James Cameron que ha dominado la taquilla de diversas regiones durante semanas. ‘Sin piedad’ se estrenará en México el 22 de enero y, un día después, llegará a otros mercados.

‘Sin piedad’ llega a los cines esta semana (Imagen: MGM)

Un desafío para la carrera de Chris Pratt

Chris Pratt quedó encantado con el guion de ‘Sin piedad’ por su originalidad y su mensaje, así que no dudó en interpretar a Reese Dalton. El actor ya había trabajado con Bekmambetov, por lo que se acopló rápidamente a la producción.

En declaraciones para ‘Comic Book Movie’, aseguró que la historia de la cinta es plausible a pesar de ser ciencia ficción. El actor considera que, tras su paso por el UCM y otras producciones, ‘Sin piedad’ representó un desafío para su carrera.

“Me encantó este guion. Era completamente original; no se basaba en ninguna propiedad intelectual conocida, sino en una película completamente original. En el mundo actual, algo así resulta familiar. Es ciencia ficción, pero no resulta descabellado. Con la tecnología y las películas de Timur, podríamos convertirlo en un auténtico éxito de taquilla”.

