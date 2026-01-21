‘El Caballero de los Siete Reinos’ y cómo rompió una de las reglas más importantes de ‘Game of Thrones’

En los corazones de los fans, el mundo televisivo de Westeros es tragedia política, traiciones familiares, magia, guerra, épica y un tono solemne que rara vez da un respiro al espectador. Incluso cuando la serie madre ya quedó atrás, el eco de sus decisiones narrativas siguió marcando el rumbo de cada nuevo proyecto ambientado en el mismo universo. Pero las cosas son diferentes con El Caballero de los Siete Reinos.

La llegada de esta serie a HBO Max despertó curiosidad por su escala modesta y por las libertades creativas que toma desde el inicio. Algo en su forma de contar el pasado y de mover la cámara entre tiempos distintos nos hizo ver que esta serie no está dispuesta a caminar exactamente por las mismas huellas que su predecesora.

La regla que El Caballero de los Siete Reinos acaba de romper

El Caballero de los Siete Reinos (Foto: HBO)

Desde su primer episodio, el nuevo spin-off mostró una ruptura significativa con una de las normas no establecidad que definieron la estructura de Game of Thrones. Durante todas sus temporadas, la serie original evitó por completo el uso de flashbacks tradicionales. Todo lo que pertenecía al pasado era contado mediante recuerdos o esas convenientes visiones de Bran que de paso resolvieron la identidad de Jon Snow.

Esta decisión fue una herramienta para evitar que la ya compleja línea temporal se volviera todavía más confusa. Con decenas de personajes principales, múltiples casas nobles, conflictos imperecederos y tramas que avanzaban en paralelo, cualquier salto directo al pasado habría puesto en riesgo la claridad de la historia.

El Caballero de los Siete Reinos decidió ignorar esa restricción. No insinúa hechos pasados mediante diálogos o reflexiones internas, lo que hace es presentar interrupciones que llevan al espectador a momentos anteriores en la vida de su protagonista. Son escenas breves que aparecen sin una larga preparación dramática. Esto contradice una tradición muy arraigada en la franquicia y modifica la forma en que se construye la empatía con los personajes.

La gran diferencia entre ambas series

El Caballero de los Siete Reinos parte de una estructura muy diferente a la de Game of Thrones. Además de los flashbacks, su historia gira alrededor de solo dos figuras, Ser Duncan el Alto y su joven escudero, Egg. La forma de narrar carece de saltos entre reinos y conspiraciones palaciegas, y se inclina hacia el acompañamiento de esta pareja en su recorrido por caminos polvorientos.

Peter Claffey como Dunk (Foto: HBO)

Esta simplicidad es especial porque permite que el relato inhale y exhale de otra forma. Cuando la serie muestra un flashback, complementa un viaje personal que ya de por sí es lineal. El público no necesita hacer malabares mentales para ubicar cada escena en la gran cronología general de Westeros, como nos la pasamos haciendo en las ocho temporadas de Game of Thrones.

El Caballero de los Siete Reinos y su componente ligero

Más allá de la cuestión técnica de los flashbacks, la serie también resplandece por su tono. A diferencia de la oscuridad y severidad que colocaron a Game of Thrones en su sitio, El Caballero de los Siete Reinos tiene humor y torpeza, una mirada más cálida sobre la vida en Westeros y un acercamiento a personajes comunes con sufrimientos comunes.

Duncan, interpretado por Peter Claffey, es un joven nervioso e inseguro, lleno de buenas intenciones y sueños de honor que todavía no entiende del todo el mundo violento al que quiere pertenecer. Esa vulnerabilidad hace que cada pequeño tropiezo sea memorable sin que la serie pierda del todo su trasfondo dramático.

Lo que nos muestra El Caballero de los Siete Reinos es un Poniente menos intimidante y mucho más cercano. Por el momento, la serie parece interesarse más por el crecimiento interior de sus personajes que por el impacto inmediato del shock al que nos acostumbró Game of Thrones.

El siguiente capítulo se estrena en HBO Max el 25 de enero.

