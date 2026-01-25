Amber Heard habla sobre su pleito con Johnny Depp: ‘No entendí que pudiera empeorar tanto para mí como mujer y ahora ya no quiero usar mi voz’

La actriz de Aquaman recuerda uno de los episodios más difíciles de su vida

El caso de Amber Heard y Johhny Depp reapareció durante el Festival de Sundance. La actriz hizo una aparición inesperada en Silenced, un documental que aborda cómo las demandas por difamación se han usado para silenciar a mujeres que denuncian abusos. Sin dar detalles explícitos de su testimonio, el estreno de la cinta trajo de regreso un tema que se creía cerrado.

El proyecto, presentado dentro de la categoría de cine mundial, se suma a una ola de producciones que revisan las consecuencias sociales y personales de los juicios mediáticos. En este contexto, Amber Heard y Johhny Depp forman parte de una discusión imperecedera sobre libertad de expresión y el castigo público.

El caso viral que sacudió a Hollywood

Es casi imposible hablar del documental sin reconocer que la historia de Amber Heard y Johhny Depp se convirtió en uno de los episodios judiciales más virales de la última década. Su batalla legal, seguido minuto a minuto en redes sociales, transformó un litigio privado en un espectáculo mundial con consecuencias que rebasaron cualquier precedente en Hollywood.

Amber Heard y Johnny Depp (Foto: Getty)

El conflicto enfrentó a dos celebridades y abrió una grieta alrededor de la credibilidad de las víctimas, el peso de la opinión pública, la manera en que los tribunales pueden convertirse en escenarios simbólicos y el poder de las redes sociales para modificar perspectivas. En aquel tiempo, la polémica se movió entre memes y discusiones que redujeron un caso complejo a consignas simplistas.

Entérate: Ex-abogada de Amber Heard advierte que Blake Lively enfrenta una campaña en su contra: ‘No es auténtica’

Heard quedó asociada para siempre a un raro fenómeno de entretenimiento y violencia simbólica. Por encima de los fallos judiciales, el alcance social del caso alteró su carrera (su aparición en Aquaman 2 fue mínima) y su relación con la industria. Esto dio paso a una estela de hostilidad que se extendió incluso fuera de Estados Unidos.

Ese antecedente es el punto de partida Silenced, documental que demuestra cómo la lógica de las demandas por difamación puede volverse un arma económica y psicológica contra quienes denuncian abusos.

Amber Heard vuelve a hablar sobre lo que pasó

Tras varios años lejos de la industria a la que buscó pertenecer y en la que intentó triunfar con tanto ahínco, Amber Heard habló para Silenced sobre cómo se siente hoy y su propósito en el documental:

“Esto no se trata de mí. He perdido mi capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema.”

Amber Heard en Aquaman 2 (Foto: IMDb)

A continuación, Heard habló sobre Jennifer Robinson, abogada que le ayudó en el caso contra The Sun, y también de cómo las mujeres viven la condena colectiva todos los días:

“El resultado de ese juicio dependía de mi participación, y yo dependía del resultado de ese juicio. Cuando conocí por primera vez a [Robinson], de inmediato tuve la sensación de que ella entendía el panorama completo. Lo que me ha pasado es una versión amplificada de lo que muchas mujeres viven. Me llena de fuerza ver a otras personas asumir la lucha. Mujeres lo suficientemente valientes como para enfrentar el desequilibrio de poder. Al mirar el rostro de mi hija mientras crece y poco a poco empieza a adentrarse en este mundo… creo que puede ser mejor.”

Silenced presenta a varias mujeres que vieron frenada su búsqueda de justicia por demandas multimillonarias. Se observan los casos de una periodista, una editora latinoamericana y una abogada de derechos humanos. Robinson es quien funge como hilo conductor de las historias.

Uno de los pasajes más duros del documental muestra la hostilidad que enfrentó fuera de la corte en Londres. Simpatizantes de Depp, algunos disfrazados como Jack Sparrow, la insultaban y le lanzaban basura.

¿Qué hace Amber Heard hoy?

Heard ha reorientado su vida profesional hacia el teatro. Ahora su prioridad es reconstruir una existencia fuera del escrutinio permanente. Amber tiene 39 años y es madre de tres hija, una niña nacida en 2021, y un par de mellizos nacidos en 2025.

Fuente.

No te pierdas: Exnovia de Amber Heard revela detalles del juicio de la actriz vs. Johnny Depp: ‘Había estado en una relación muy violenta’