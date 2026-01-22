Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados, fechas clave y todo lo que debes saber de la ceremonia

¿Ya conoces quiénes compiten este año? Este es el listado de nominados para los premios Oscar 2026.

Por Redacción Tomatazos el 22 enero, 2026

La temporada de premios continúa… ¡se acerca el momento de los Oscar! Tras varias semanas de espera, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió el listado de las producciones, realizadores e intérpretes que competirán por uno de los galardones más importantes de la industria del entretenimiento.

Indudablemente, uno de los eventos imperdibles para los fanáticos del cine son los Premios Oscar, que desde 1929 reconocen lo mejor de la industria. La edición pasada estuvo llena de momentos memorables, con cintas nominadas como ‘Wicked‘, ‘Cónclave‘ y ‘La Sustancia‘, entre otras.

Recientemente, la Academia realizó una transmisión en vivo para anunciar a los participantes de la próxima entrega de este emblemático galardón

Premios Oscar 2026: ¿Quiénes son los nominados?

La revelación de nominados comenzó con un breve discurso de Lynette Howell Taylor, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Este año, los Oscar celebra nuestra humanidad y nuestras conexiones”

Si no puedes aguantar la emoción por la próxima entrega de los Premios Oscar, te dejamos el listado completo de los nominados que competirán este año por la estatuilla dorada, presentado en vivo por los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks.

oscar 2026
Lewis Pullman y Danielle Brooks revelaron la lista de nominados a los Oscar 2026 (Foto: AP)

Mejor película

Sinners

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sentimental Value

One Battle After Another

Bugonia

F1

The Secret Agent

Train Dreams

Mejor Director

Ryan Coogler, Sinners

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Chloé Zhao, Hamnet

Joachim Trier, Sentimental Value

Josh Safdie, Marty Supreme

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Kate Hudson, Song Sung Blue

Mejor actor

Michael B Jordan, Sinners

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Wagner Moura, The Secret Agent

Mejor cinematografía

Sinners

Train Dreams

One Battle After Another

Frankenstein

Marty Supreme

marty-supreme-oscar-2026
Timothée Chalamet en Marty Supreme (Foto: A24)

Mejores efectos visuales

F1

Avatar: Fire & Ash

The Lost Bus

Sinners

Jurassic World Rebirth

Mejor película animada

Arco

Zootopia 2

KPOP Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Elio

Mejor película internacional

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

It Was Just An Accident

The Voice of Hind Rajab

Mejor elenco

Hamnet

Sinners

The Secret Agent

One Battle After Another

Marty Supreme

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Jacob Elordi, Frankenstein

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Sean Penn, One Battle After Another

Delroy Lindo, Sinners

jessie buckley oscar 2026
Jessie Buckley en Hamnet (Foto: IMDb)

Mejor guion original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just An Accident

Blue Moon

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor documental corto

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

oscar 2026
Miles Caton en Sinners (Foto: IMDb)

Mejor guion adaptado

One Battle After Another

Hamnet

Train Dreams

Frankenstein

Bugonia

Mejor banda sonora original

Sinners

One Battle After Another

Hamnet

Frankenstein

Bugonia

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor canción original

Dear Me de Diane Warren: Relentless

‘Golden’ de KPop Demon Hunters  

‘I Lied to You’ de Sinners

‘Sweet Dreams of Joy’ de Viva Verdi

‘Train Dreams’ from Train Dreams

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

The Ugly Stepsister

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

De acuerdo con lo que ha revelado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los premios Oscar se llevarán a cabo el 15 de marzo de 2026 y podrán verse en ciertas plataformas de streaming.

