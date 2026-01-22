Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados, fechas clave y todo lo que debes saber de la ceremonia

La temporada de premios continúa… ¡se acerca el momento de los Oscar! Tras varias semanas de espera, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió el listado de las producciones, realizadores e intérpretes que competirán por uno de los galardones más importantes de la industria del entretenimiento.
Indudablemente, uno de los eventos imperdibles para los fanáticos del cine son los Premios Oscar, que desde 1929 reconocen lo mejor de la industria. La edición pasada estuvo llena de momentos memorables, con cintas nominadas como ‘Wicked‘, ‘Cónclave‘ y ‘La Sustancia‘, entre otras.
Recientemente, la Academia realizó una transmisión en vivo para anunciar a los participantes de la próxima entrega de este emblemático galardón
Premios Oscar 2026: ¿Quiénes son los nominados?
La revelación de nominados comenzó con un breve discurso de Lynette Howell Taylor, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
“Este año, los Oscar celebra nuestra humanidad y nuestras conexiones”
Si no puedes aguantar la emoción por la próxima entrega de los Premios Oscar, te dejamos el listado completo de los nominados que competirán este año por la estatuilla dorada, presentado en vivo por los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks.
Mejor película
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sentimental Value
One Battle After Another
Bugonia
F1
The Secret Agent
Train Dreams
Mejor Director
Ryan Coogler, Sinners
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Chloé Zhao, Hamnet
Joachim Trier, Sentimental Value
Josh Safdie, Marty Supreme
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Kate Hudson, Song Sung Blue
Mejor actor
Michael B Jordan, Sinners
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Wagner Moura, The Secret Agent
Mejor cinematografía
Sinners
Train Dreams
One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme
Mejores efectos visuales
F1
Avatar: Fire & Ash
The Lost Bus
Sinners
Jurassic World Rebirth
Mejor película animada
Arco
Zootopia 2
KPOP Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
Elio
Mejor película internacional
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
It Was Just An Accident
The Voice of Hind Rajab
Mejor elenco
Hamnet
Sinners
The Secret Agent
One Battle After Another
Marty Supreme
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Jacob Elordi, Frankenstein
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Sean Penn, One Battle After Another
Delroy Lindo, Sinners
Mejor guion original
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
It Was Just An Accident
Blue Moon
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor cortometraje
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor documental
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor documental corto
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor guion adaptado
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Frankenstein
Bugonia
Mejor banda sonora original
Sinners
One Battle After Another
Hamnet
Frankenstein
Bugonia
Mejor edición
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejor canción original
Dear Me de Diane Warren: Relentless
‘Golden’ de KPop Demon Hunters
‘I Lied to You’ de Sinners
‘Sweet Dreams of Joy’ de Viva Verdi
‘Train Dreams’ from Train Dreams
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor sonido
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
The Ugly Stepsister
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho
¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?
De acuerdo con lo que ha revelado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los premios Oscar se llevarán a cabo el 15 de marzo de 2026 y podrán verse en ciertas plataformas de streaming.