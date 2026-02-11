‘El Caballero de los Siete Reinos’: Daenerys, Helaena, Daeron y otros Targaryen que nacieron con el poder de los sueños proféticos

El Caballero de los Siete Reinos se estrenó a HBO Max con la misma vocación que tuvo su literatura: parecer pequeño y terminar siendo una puerta a la mitología mayor de Westeros. En una sola escena, la serie puede recordarte que para los Targaryen el futuro nunca es una línea recta. A veces es un sueño que se pega a la lengua como ceniza y vuelve cuando menos lo quieres.

¿Qué son los Sueños de Dragón?

En la tradición Targaryen, los Sueños de Dragón son un tipo de visión que puede aparecer mientras el vidente duerme o está a plena luz del día; dejan una sensación de alarma que suele llegar antes que la explicación. No todos los soñadores terminan con corona, y justo esa es la ironía; la casa que presume fuego también heredó un don que puede sentirse como castigo.

Gracias a La Casa del Dragón y El Caballero de los Siete Reinos, el canon televisivo volvió a poner esta herencia en boca de todos al conectar la historia dinástica con una profecía que atraviesa generaciones. Los Sueños de Dragón dejan de ser curiosidad y vuelven a estar de moda entre los espectadores. Cuando un Targaryen vidente sueña, pueden venir cosas maravillosas o terribles.

Miembros Targaryen con el poder de los sueños proféticos

Antes de que la profecía se convirtiera en secreto familiar, hubo una niña que miró la destrucción antes de que existiera el lenguaje para nombrarla. Hablamos de Daenys, llamada la Soñadora, asociada a la huida que salvó a su linaje de la maldición de Valyria. Luego llegó Aegon I, cuya visión terminó reinterpretando el sentido de la Conquista y, de paso, la paranoia dinástica de “unir” por una causa que nadie más veía venir con claridad. Fue él quien se apoderó de Westeros gracias a sus dragones.

Con el paso del tiempo, el don se volvió más raro que el apellido, pero nunca se fue del todo. Viserys I aparece como un hombre perseguido por imágenes de gloria y catástrofe; Helaena, vista en La Casa del Dragón, habla sobre sus sueños a través de acertijos y suelta frases que el espectador comprende más tarde. Y ya en otras épocas surgen figuras como Brynden Ríos, el bastardo de la familia Targaryen cuyo poder soñador se conecta con otra clase de magia; o Daemon II Blackfyre, un vidente que incluso predijo la gloria de Duncan el Alto.

La mismísma Daenerys Targaryen, la Madre de Dragones, la Rompedora de Cadenas, heredó el poder de los Sueños de Dragón y, al menos en la serie, tuvo sueños que insinuaban el futuro, aunque no siempre llegaron a cumplirse. Su padre, Aerys II “el Rey Loco” fue un soñador de la catástrofe.

El príncipe torturado

Los likes, sin embargo, hoy se los está llevando Daeron Targaryen, el príncipe soñador, alcoholico y atormentado que El Caballero de los siete Reinos puso en primer plano justo cuando el público está volviendo a enamorarse de los personajes rotos. En entrevista con RadioTimes, el actor Henry Ashton contó que Daeron “no sabe bien qué significan sus sueños” y que, aun confundido, entiende que “no es bueno” para él ni para su familia cuando ve cierto presagio.

“Daeron no termina de entender qué significan sus sueños; incluso él está confundido por ellos. Es uno de esos personajes maravillosamente defectuosos que disfruto muchísimo interpretar, porque hay tanto detrás de lo que está en la página. De algún modo se esconde detrás de un humor oscuro e irreverente, pero detrás de eso hay un alma verdaderamente torturada. Es una pena que un poder tan grande, estos sueños y premoniciones que tiene, le haya sido dado a un hombre que, lamentablemente, no es capaz de manejarlo.”

¿Cuándo se estrena el siguiente capítulo de El Caballero de los Siete Reinos?

El calendario también se metió a la plática, porque la serie tuvo un pequeño giro de timing ligado al Super Bowl. La semana pasada, el capítulo 4 se adelantó, y HBO regresará al ritmo habitual de estreno dominical.

Con ese ajuste ya resuelto, el capítulo 5 llegará el domingo 15 de febrero, retomando la cadencia semanal de El Caballero de los siete Reinos en HBO Max.

