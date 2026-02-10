Directora de ‘La voz de Hind Rajab’ habla de sus motivos para hacer la película y lo que espera transmitir

La directora y guionista tunecina Kaouther Ben Hania explicó recientemente las razones personales y éticas que la llevaron a realizar ‘La voz de Hind Rajab’, una película construida a partir de un caso real ocurrido en Gaza y que ha generado una fuerte reacción en festivales internacionales. El proyecto, nominado como propuesta de Túnez para la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar, parte de un enfoque sonoro y narrativo poco común para retratar una tragedia humana sin recurrir a imágenes explícitas de violencia.

¿Qué inspiró la película ‘La voz de Hind Rajab’?

Ben Hania comentó en la radio colombiana que el origen de la película no fue una investigación formal ni un encargo, sino el impacto emocional que le provocó escuchar la llamada de auxilio de Hind Rajab, una niña atrapada en un vehículo tras un ataque. De acuerdo con la cineasta, los paramédicos difundieron el audio porque no se sabía nada de su paradero y esa grabación terminó convirtiéndose en el punto de partida del proyecto.

Kaouther Ben Hania, directora de ‘La voz de Hind Rajab’ (Imagen: Getty)

La directora ha explicado que, al escuchar ese testimonio, entendió que la voz no solo documentaba una situación extrema, sino que generaba una conexión inmediata imposible de ignorar. Para ella, el desafío era trasladar esa experiencia auditiva al cine sin diluir su fuerza ni convertirla en un recurso sensacionalista. Por ello, decidió construir la película desde la escucha, el tiempo y la espera, más que desde la representación visual del conflicto.

¿Qué quiso transmitir la directora con ‘La voz de Hind Rajab’?

A diferencia de otros proyectos basados en hechos reales, Ben Hania ha sido clara en que no buscó una postura emocionalmente neutral. Ha explicado que su intención fue conservar las emociones que le provocó el primer contacto con la llamada y trasladarlas al espectador como una forma de memoria activa: “quería reunir esos sentimientos para que las personas que la escucharan no la olvidaran, quería honrar su voz”. En ese sentido, la película no se limita al lamento, sino que plantea una reflexión sobre la responsabilidad colectiva frente a lo que se escucha.

La directora también ha destacado que el proyecto fue respaldado por un equipo diverso, incluyendo colaboradores judíos, lo que refuerza su idea de que la historia no debe leerse desde una lógica étnica o identitaria, sino desde una dimensión humana. Según ha explicado, el objetivo fue crear una obra que interpele a cualquier espectador, independientemente de su contexto político o cultural.

¿Cuándo estrena en México ‘La voz de Hind Rajab’?

En México, ‘La voz de Hind Rajab’ está programada para estreno comercial el 12 de febrero de 2026 en Cinemex. También figura en cartelera de la Cineteca Nacional, donde se especifica su distribuidora en el país (Cine Caníbal). En Latinoamérica, hay señales de salida comercial escalonada. Por ejemplo, en Colombia el complejo Procinal lista la película con fecha de estreno 19 de febrero de 2026, lo que sugiere un lanzamiento cercano al de México, al menos en algunas cadenas.

‘La voz de Hind Rajab’ (imagen: Willa)

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025, donde fue presentada dentro de la Selección Oficial y generó una de las reacciones más comentadas de esa edición. A partir de ahí, ‘La voz de Hind Rajab’ inició un recorrido por otros festivales internacionales, lo que impulsó su visibilidad global y la colocó en la conversación de la temporada de premios. Ese trayecto festivalero fue el que abrió el camino para su posterior llegada a salas comerciales en distintos países, incluida su exhibición en México y otros territorios de Latinoamérica.

