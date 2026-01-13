Así nació ‘La voz de Hind Rajab’: La película que transformó una grabación real en cine y protesta social

‘La voz de Hind Rajab’ no nació como un proyecto calculado ni como una respuesta estratégica al clima político internacional. Surgió desde la urgencia y la incomodidad. A partir de una grabación real (la llamada de auxilio de una niña palestina atrapada en un coche bajo fuego militar), la película se convirtió en un ejercicio radical de escucha, memoria y confrontación ética. Dirigida por Kaouther Ben Hania, la cinta transformó un archivo sonoro en una obra cinematográfica que hoy circula por festivales, salas y espacios institucionales. Esta es la historia de cómo esa voz pasó del teléfono a la pantalla.

¿Por qué convertir una grabación real en una película?

El punto de partida es un hecho documentado. El 29 de enero de 2024, operadores de la Media Luna Roja Palestina recibieron la llamada de Hind Rajab, una niña de seis años que había quedado sola en un automóvil en Gaza tras un ataque armado en el que murieron sus familiares. Durante horas, los trabajadores humanitarios intentaron coordinar el envío de una ambulancia mientras mantenían a la niña en línea. La ayuda nunca llegó. Días después, el audio de esa llamada comenzó a circular en redes sociales.

'The Voice of Hind Rajab'

Ben Hania escuchó la grabación mientras se encontraba viajando por compromisos relacionados con su película anterior. Según relató después, la experiencia fue inmediata y perturbadora. En una entrevista con Vogue, describió así ese momento: “Por un milisegundo pensé que me hablaba directamente a mí. Pensé que me pedía que la salvara”. Esa sensación de escucha directa, casi personal, fue lo que detonó la decisión de abandonar otros proyectos y concentrarse exclusivamente en esta historia.

Desde el inicio, la directora tuvo claro que no quería “recrear” la tragedia en un sentido convencional. No habría una actriz interpretando a Hind ni una puesta en escena del ataque. La grabación original debía permanecer intacta. “No podía no hacer nada, me convertiría en cómplice”, afirmó en una charla pública en Madrid (vía El País), resumiendo una postura que atravesaría todo el proceso creativo. Para Ben Hania, el cine no podía devolver la vida a la niña, pero sí impedir que su voz quedara enterrada bajo el flujo constante de imágenes y cifras.

Una forma cinematográfica basada en la espera y el sonido

La estructura de ‘The Voice of Hind Rajab‘ se construye alrededor de esa llamada. La mayor parte de la acción transcurre en la sala de operadores de la Media Luna Roja, desde donde se escuchan los audios originales y se observa la impotencia de quienes intentan cumplir protocolos imposibles. Los personajes están interpretados por actores palestinos, seleccionados por su cercanía cultural y vital con los trabajadores reales. No se buscó una actuación tradicional, sino una experiencia inmersiva.

Ben Hania evitó conscientemente mostrar el coche donde se encontraba Hind. El fuera de campo se vuelve central: lo que no se ve pesa tanto como lo que se oye. En palabras de la directora, el punto de vista de los operadores permitía “transmitir la impotencia” y evidenciar una realidad donde una ambulancia que se encuentra a minutos de distancia puede tardar horas (o no llegar nunca) debido a una red de autorizaciones y controles militares.

La película adopta así una forma híbrida, difícil de clasificar. Combina audio documental con interpretación dramática, pero sin buscar un equilibrio cómodo. En otra entrevista, Ben Hania explicó su posición frente a la idea de “documental puro”: “Cuando haces un documental, eliges mostrar esto en lugar de aquello; editas. Si quieres una realidad “pura”, observa las cámaras de vigilancia las 24 horas.” La película asume abiertamente su punto de vista y sus decisiones formales, sin ocultarlas bajo una supuesta neutralidad.

Estreno, apoyos y una recepción marcada por la controversia

Antes incluso de su estreno, ‘La voz de Hind Rajab’ enfrentó resistencia. Los productores recibieron miles de correos acusando al proyecto de ser “antisemita”, de “apropiarse de una tragedia” o de no tener legitimidad para abordar el conflicto. Pese a ello, la película debutó en septiembre de 2025 en el Festival de Venecia, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado y una ovación prolongada que la colocó en el centro de la conversación cinematográfica internacional.

Desde entonces, el filme ha acumulado premios del público en distintos países, incluido el Festival de San Sebastián, y fue elegido por Túnez como su candidatura al Oscar. Entre sus productores ejecutivos figuran nombres como Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Brad Pitt y Alfonso Cuarón, apoyos que contrastan con la negativa de las grandes distribuidoras estadounidenses a estrenarla comercialmente. En E.U., su lanzamiento quedó en manos de una compañía independiente.

Kaouther Ben Hania (Fotografía: Bettina Pittaluga)

La circulación de la película también ha sido simbólica. Se proyectó en Gaza durante la inauguración del Gaza International Festival for Women’s Cinema, celebrado entre escombros, y está programada para exhibirse en la sede de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Ben Hania decidió que no se proyectaría en Israel, una determinación coherente con su postura pública sobre el caso.

La directora ha insistido en que su intención no es ofrecer consuelo ni soluciones. “Esta película no devolverá la vida a esta niña. Esta película no detendrá el genocidio”, declaró en una entrevista reciente. Su esperanza, dijo, es que la película pueda contribuir “de una manera pequeña, de una manera efectiva, para traer un poco de justicia”. Para ella, el cine no cambia el mundo por sí solo, pero puede incomodar, preservar una voz y obligar a escuchar.

¿Cuándo se estrena en México ‘La voz de Hind Rajab’?

‘La voz de Hind Rajab’ tendrá finalmente un estreno comercial en salas el 29 de enero de 2026, tras un recorrido previo por funciones especiales y muestras culturales. Antes de su llegada a la cartelera regular, la película pudo verse en espacios como la Cineteca Nacional, la UNAM y el Museo Universitario del Chopo durante noviembre y diciembre de 2025, en exhibiciones limitadas. El lanzamiento de enero marcará su primer acceso amplio al público mexicano, luego de un paso destacado por festivales internacionales y de un debate que ha acompañado a la cinta desde antes de su estreno mundial.

