Mark Ruffalo lanza llamado por Palestina: ‘No son números ni imágenes en una pantalla, es gente real’

En los últimos meses, varios actores han utilizado espacios para hablar sobre el genocidio en Palestina, una tragedia que se despliega lejos de Hollywood pero que sigue creciendo en dimensión humana y política. Entre ellos, uno de los más comprometido es Mark Ruffalo, quien no pierde oportunidad de hablar sobre lo que pasa en Palestina.

Al actor de 58 años, conocido por interpretar a Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, no le interesa separar su trabajo artístico de su postura ética y política. En un video viral de redes sociales insistió en que el apoyo de toda la humanidad hacia Palestina es indispensable para acabar con la violencia.

Mark Ruffalo pidió ayuda para Gaza

En el material compartido por el medio Middle East Monitor, Mark habló sobre la importancia de contar historias y de no olvidarnos de quienes las narran. Expuso el caso del fotoperiodista palestino Motaz Azaiza, quien trabaja para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y que ha perdido al menos quince familiares por los ataques aéreos israelíes.

A través de su cámara, de acuerdo con el testimonio de Ruffalo, Azaiza “se dedica a contar las historias de gente real que vive en Palestina y Gaza, su dolor, su belleza, sus problemas y su fuerza”. El actor enfatizó que la gente en Gaza no solo son píxeles de pantalla.

“Estas historias nos recuerdan que los palestinos no son números, no son las imágenes que vemos en televisión. Son personas con historias, con amor en cada uno de sus hogares, con amor en cada uno de sus corazones, con creencias y esperanzas para el futuro. Como estadounidenses, y nuestro apoyo hacia ellos a través de UNRWA, demostramos que nos importan. Ayudar a esta gente inocente es lo correcto.”

Otras celebridades que apoyan a Palestina

En años recientes varios artistas aparecieron con pines rojos de Artists4Ceasefire en eventos de premios y dedicaron parte de sus discursos a pedir el fin de la violencia. Renée Rapp, al recibir un premio en los GLAAD Media Awards, aprovechó el micrófono para pedir un alto inmediato y permanente al fuego en Gaza.

Ramy Youssef, durante la ceremonia de los Óscar 2024, pidió dejar de matar niños. En entrevistas posteriores, insistió en que ninguna campaña de bombardeos ha sido recordada por la historia como una buena idea.

Figuras como Billie Eilish, Finneas, Pedro Pascal ha compartido llamados a donar a organizaciones humanitarias y mensajes sobre el cese al fuego. Angelina Jolie, con una larga trayectoria como enviada especial de la ONU, escribió que nada justifica la pérdida masiva de vidas civiles y que negar alimentos y ayuda médica es un castigo colectivo.

También se han sumado voces como las de Gigi Hadid, Jesse Williams, Susan Sarandon y Lena Headey, cada una desde su propia historia y plataforma. Algunas han enfrentado represalias profesionales o campañas de acoso por sus posturas, lo que destaca reflexiones paralelas sobre los costos reales de hablar de Palestina dentro de la industria del entretenimiento.

Qué está pasando ahora mismo en Gaza

La Franja de Gaza continúa como escenario de una devastación prolongada que ha colapsado hospitales y todo sistema que permita habitar el territorio. Gran parte de la población vive desplazada, refugiada en campamentos improvisados o edificios semiderruidos.

Diversos organismos humanitarios han advertido sobre niveles críticos de inseguridad alimentaria y brotes de enfermedades asociadas a la falta de saneamiento. Miles de niños han perdido a uno o ambos padres y generaciones enteras crecen rodeadas de ruinas, sin oportunidades de estudio ni atención médica adecuada.

El conflicto, que adquirió niveles aterradores tras el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí, ha dejado una cifra de muertos que supera con creces las decenas de miles. La mayoría de las víctimas son civiles, en particular mujeres y menores de edad.

Las organizaciones de ayuda denuncian que la entrada de suministros sigue siendo insuficiente y que muchas zonas permanecen inaccesibles para los equipos de rescate.

