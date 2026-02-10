‘Spider-Noir’: Nicolas Cage explica cómo creó a su versión del superhéroe para la nueva serie de Prime Video

La llegada de Spider-Noir marca un punto particular dentro del ecosistema de adaptaciones de Marvel: una serie que dialoga con el cine negro clásico, juega con la iconografía del cómic y propone una experiencia visual doble (color y blanco y negro). Al centro del proyecto está Nicolas Cage, quien debuta en televisión con un personaje que se distancia de los Spider-Man habituales y que, según él mismo, fue construido desde referencias muy concretas del Hollywood clásico y la animación.

¿Cómo construyó Nicolas Cage a su versión de Spider-Man?

En entrevista con Esquire, Cage detalla que su aproximación al personaje partió de una mezcla poco convencional, pero deliberada. “Para mí, este personaje era 70 por ciento [Humphrey] Bogart y 30 por ciento Bugs Bunny,” explicó el actor, antes de subrayar: “Pero es 100% yo.” La idea, según cuenta, era tomar la cadencia y el tono del cine noir de los años treinta y cuarenta (incluido el ritmo de diálogo asociado a figuras como Humphrey Bogart) y fusionarlo con un humor más sarcástico y casi caricaturesco.

Esa combinación se refleja también en la manera en que su personaje se mueve y se disfraza. Cage reconoce que ciertas decisiones (como la voz nasal, los gestos o el uso del sombrero y los lentes) estuvieron directamente inspiradas en películas clásicas del género. “Eso es 100 por ciento exactamente lo que tenía en mente cuando hicimos eso,” afirmó al recordar una escena que remite de forma explícita a ‘The Big Sleep‘.

El actor señala que, además de Bogart, revisó el trabajo de intérpretes como James Cagney y Edward G. Robinson, aunque insiste en que Bogart fue el eje principal. Para Cage, ese estilo “más grande que la vida” encajaba con la idea de un superhéroe noir que no busca parecer realista, sino deliberadamente estilizado.

Ben Reilly, no Peter Parker

Otro de los puntos clave del proyecto es que Cage no interpreta a Peter Parker. En esta versión, el protagonista es Ben Reilly, personaje que en el canon de Marvel es conocido como un clon genético de Parker. Esa decisión permitió, según el propio actor, explorar una identidad distinta y menos atada a lo que el público ya conoce del héroe.

Cage ya había prestado su voz a una versión animada del personaje en ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse‘ (2018), pero subraya que el enfoque ahora es completamente distinto. En palabras del actor, el proceso creativo comenzó en una reunión con el co-showrunner Oren Uziel, donde expuso su idea de mezclar el noir clásico con el imaginario de Marvel. No fue sino hasta la primera lectura continua, recuerda, que percibió un interés real por llevar esa propuesta hasta sus últimas consecuencias.

Los productores Phil Lord y Chris Miller, vinculados previamente al universo animado de ‘Spider-Verse’, también aportaron una lectura particular del trabajo de Cage. Lord resumió así la actuación del actor: “Soy una araña tratando de cosplay como humana”.

Blanco y negro, color y una experiencia doble

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de ‘Spider-Noir’ es su planteamiento visual: la serie podrá verse tanto en blanco y negro como en color. De acuerdo con Nicolas Cage, esta idea estuvo presente desde las primeras etapas del desarrollo, en un momento en que el proyecto todavía generaba reservas dentro de la plataforma. Para el actor, el blanco y negro conecta de forma directa con la tradición del cine noir y con la atmósfera que buscaba para su interpretación.

La posibilidad de ofrecer dos versiones responde también a una intención narrativa. Cage considera que el cambio de formato altera la forma en que el espectador se relaciona con la historia y con los personajes. Mientras el color acentúa la herencia del cómic y una estética más expresiva y saturada, el blanco y negro subraya los contrastes, las zonas grises y la ambigüedad moral que definen al género.

El actor se mostró especialmente satisfecho con el resultado final tras ver los ocho episodios completos, experiencia que, según cuenta, confirmó que el equilibrio entre tono, humor y emoción funcionó como se había planeado. En ese balance también fue clave el trabajo del elenco que lo acompaña, integrado por Lamorne Morris, Karen Rodriguez, Brendan Gleeson y Li Jun Li, a quienes Cage reconoce como parte fundamental del tono y la solidez de la serie.

‘Spider-Noir’ llegará en primavera a través de MGM+, con una distribución posterior en Prime Video, y se perfila como una de las apuestas más inusuales dentro del panorama actual de series de superhéroes, tanto por su propuesta estética como por su enfoque narrativo.

