Jimmy Kimmel defiende a Bad Bunny de las críticas de Donald Trump: ‘Es el artista más grande del mundo’

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl LX a pesar de las críticas y la campaña que Donald Trump abanderó en su contra. El cantante puertorriqueño rompió todo tipo de récords con su show de medio tiempo, donde enalteció la identidad latinoamericana en un contexto marcado por la polarización política y cultural.

Luego de su presentación, el presidente de Estados Unidos y miembros de MAGA arremetieron contra Bad Bunny, calificando su presentación como “absolutamente terrible” y “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”. El mandatario y sus seguidores aseguran que el concierto no representó los valores tradicionales de su nación, así que ya lo consideran el peor show de medio tiempo en la historia del evento deportivo.

Diversas personalidades, entre ellas Jimmy Kimmel, defendieron a Bad Bunny de los ataques del mandatario. En su programa más reciente, el presentador respondió a las críticas de Trump, ya que considera que la presentación musical fue un éxito que incluyó un mensaje importante de unión.

¿Por qué la presentación de Bad Bunny enfureció a Donald Trump?

Donald Trump y figuras afines a MAGA criticaron la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por Bad Bunny, por los gestos políticos y simbólicos que incluyó. El cantante desafió de maneras diferentes la idea tradicional y excluyente de “América”, asociada a Estados Unidos.

Uno de los momentos más virales fue cuando el cantante puertorriqueño dijo “God Bless America”, frase que refleja el patriotismo estadounidense, para luego nombrar a países de todo el continente. Frases como “seguimos aquí”, en referencia a la comunidad latina del país, fue un mensaje que no cayó bien entre los sectores nacionalistas.

Bad Bunny durante el Super Bowl LX (Imagen: Getty Images)

El cantante incomodó a Trump al cantar solo en español, algo que el mandatario desestimó con la crítica de que “nadie entiende ni una palabra de lo que este tipo está diciendo”. Incluso se adelantó a la recepción positiva del show de medio tiempo y aseguró que recibiría elogios de los ‘medios de noticias falsas’, porque —según él— no tienen idea de lo que ocurre en el “mundo real”

Las referencias a Puerto Rico, los apagones, la gentrificación y el orgullo latino también generaron frustración. Los sectores conservadores de Estados Unidos se molestaron por la forma en que Bad Bunny reivindicó la cultura latina, el uso del español y la visibilidad de las comunidades migrantes del país.

Jimmy Kimmel defiende a Bad Bunny y lo llama “el artista más grande del mundo”

“Desafortunadamente, Bad Bunny recibió críticas de nuestro mal presidente”, afirmó Jimmy Kimmel antes de compartir el extenso mensaje que Donald Trump publicó en Truth Social. El presentador de ‘Jimmy Kimmel Live!’ no dudó en defender al cantante puertorriqueño y su mensaje de unión.

Kimmel señaló que ni siquiera el presidente de Estados Unidos vio el show de Kid Rock, organizado por miembros de Turning. En cambio, optó por ver la actuación de Bad Bunny para poder criticarla directamente. Sugirió que el mandatario y sus seguidores tienen un sesgo que les impide ver con otros ojos al cantante, a quien llamó “el artista más grande del mundo”.

El presentador afirmó que la indignación de MAGA y de sectores conservadores hacia Bad Bunny no era genuina, sino más bien un acto “performativo”.

“Si Bad Bunny hubiera ido a la Casa Blanca a caerle bien a Donald Trump como lo hicieron Nicki Minaj, Kanye West o Village People, a MAGA no le habría importado Bad Bunny en el Super Bowl. También habrían fingido amarlo. Habrían dicho: ‘¡Tití Me Preguntó! ¡Me encanta esa!’”.

Jimmy Kimmel alzó de nuevo la voz contra Donald Trump (Imagen: ABC)

Kimmel añadió que Trump tiene cosas más importantes que hacer que criticar a un cantante, como dejar de evitar el asunto de Jeffrey Epstein. Desde su perspectiva, la sociedad está demasiado polarizada y se ofende por cosas que no son realmente significativas.

“Como Bad Bunny no es fan de Trump, y ellos sabían que en el medio tiempo habría un montón de blancos confundidos sentados en sus sillones diciendo ‘¿Qué diablos es esto?’, decidieron convertirlo en un problema. Ya sabes, las cosas que siempre hacen para que olvidemos todos los nombres censurados en los archivos de Epstein.”

Celebridades elogiaron la presentación del cantante

Diversas celebridades demostraron su apoyo a Bad Bunny. Adam Sandler, quien compartió elenco con el cantante en ‘Happy Gilmore 2’, fue uno de los primeros en celebrar el espectáculo. En declaraciones a ‘Entertainment Tonight’, el actor describió la presentación como “increíble” y destacó la energía positiva que transmitió el artista.

Otras figuras de la industria también expresaron su entusiasmo. Kerry Washington usó las redes sociales para definir la actuación como “la máxima expresión del amor”. Por su parte, Camila Cabello compartió un fragmento del concierto acompañado de un mensaje de orgullo: “¡Que viva nuestra hermosa cultura latina! Felicitaciones, Benito”.

