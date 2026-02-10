Wagner Moura, estrella de ‘El Agente Secreto’, revela cómo Pedro Pascal lo ayudó a entrar a Estados Unidos

En pleno ascenso internacional y con uno de los momentos más importantes de su carrera sobre los hombros, Wagner Moura sorprendió al compartir una anécdota que conecta su presente con un gesto de solidaridad ocurrido años atrás, cuando aún intentaba abrirse camino dentro de la industria estadounidense. ¿Cómo Pedro Pascal ayudó a Wagner Moura? Durante […]

En pleno ascenso internacional y con uno de los momentos más importantes de su carrera sobre los hombros, Wagner Moura sorprendió al compartir una anécdota que conecta su presente con un gesto de solidaridad ocurrido años atrás, cuando aún intentaba abrirse camino dentro de la industria estadounidense.

¿Cómo Pedro Pascal ayudó a Wagner Moura?

Durante una conversación Josh Horowitz para Happy, Sad, Confused, el podcast especializado en cine y cultura pop, Wagner Moura recordó que, al planear su mudanza a Estados Unidos, se encontró con un panorama incierto. Tenía interés en trabajar dentro del país, pero necesitaba demostrar ante las autoridades migratorias que contaba con el respaldo de figuras establecidas en la industria.

Fue entonces cuando recurrió a Pedro Pascal, con quien había entablado una amistad mientras ambos participaban en la serie Narcos, filmada en Colombia. Aunque en realidad no compartieron escenas, la relación se fortaleció fuera del set.

Pedro Pascal y Wagner Moura participaron en Narcos (Foto: Getty)

“Fue muy importante cuando me mudé a Estados Unidos porque le pedí que escribiera esas cartas para inmigración. Estaba intentando venir aquí y trabajar, y le pedí a Pedro que escribiera una carta diciendo que soy un buen ser humano. Me ayudó mucho con eso.”

De acuerdo con su testimonio, Pascal redactó cartas dirigidas a las autoridades migratorias, avalando su calidad profesional y su integridad como persona. Wagner argumentó que por aquel entonces era más fácil, puesto que los ojos de ICE no estaban tan atentos como hoy.

La carrera de Moura y Wagner en Hollywood

Antes de convertirse en uno de los rostros más queridos y aclamados de Brasil en Hollywood, Wagner Moura ya contaba con una trayectoria envidiable en su país, tanto en cine como en televisión y teatro. Su salto ocurrió con Narcos, donde interpretó a Pablo Escobar.

Tras ese impacto enorme, Moura diversificó su carrera con proyectos como Elysium, La Red Avispa y El hombre gris, además de prestar su voz al villano principal de la película animada El Gato con Botas 2: El Último Deseo, en su versión en inglés.

Pedro Pascal atravesó un recorrido similar de crecimiento. Después de Narcos, llegó hasta niveles inconcebibles de fama gracias a Game of Thrones, The Mandalorian, The Last of Us y múltiples producciones cinematográficas de gran presupuesto.

Ambos actores comparten la cualidad de que su ascenso vino tras años de trabajo y papeles secundarios que moldearon su oficio. Esa experiencia común fue el terreno perfecto para construir una relación basada en empatía, más allá de la competencia que suele atribuirse a la industria.

Wagner Moura está nominado al Oscar

Moura se convirtió en el primer brasileño nominado al Oscar como Mejor Actor por su trabajo en El Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Wagner Moura en El Agente Secreto (Foto: IMDb)

En la cinta, Moura interpreta a Armando, un profesor que se esconde en medio de la dictadura militar brasileña y queda atrapado dentro de una red de vigilancia y conspiración. Se trata de uno de los papeles más complejos y exigentes de su filmografía.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo premios del jurado tanto para el director como para el propio Moura, convirtiéndolo en el primer actor sudamericano en ganar ese reconocimiento.

Su desempeño también fue celebrado por la crítica estadounidense, al grado de obtener un premio del New York Film Critics Circle y un Globo de Oro a Mejor Actor en la categoría de drama, ambos hitos sin precedentes para un intérprete brasileño.

Además de la nominación individual, El Agente Secreto compite en las categorías de Mejor Película y Mejor Película Internacional. Solo dos estrellas brasileñas habían sido nominadas previamente en categorías de actuación; se trata de Fernanda Montenegro por Central Station y Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí.

La ceremonia de los premios Oscar se celebrará el 15 de marzo.

