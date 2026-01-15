‘El Agente Secreto’: La increíble historia de la costurera brasileña que actuó con Wagner Moura y podría obtener el Oscar

El cine latinoamericano suele encontrar sus historias más poderosas no cerca de las alfombras rojas. Las academias y los castings multitudinarios difieren de las trayectorias vitales que se distinguen por el trabajo y esas voces que no han sido domesticadas por la industria. De vez en cuando, una de esas historias logra abrirse paso hasta los grandes festivales y sacudir los cimientos de lo que se entiende por “actor profesional”, como es el caso de Tânia Maria en El Agente Secreto.

En ese fértil e inesperado territorio se mueve esta película brasileña que le acaba de dar uno de los mayores premios de Hollywood a Wagner Moura. Lo hace por su mirada incisiva sobre un periodo oscuro de la historia del país, y porque en su interior hay un rostro que pocos conocen, una presencia que ya comenzó a circular en esferas donde antes parecía imposible.

El Agente Secreto, un vistazo a la dictadura brasileña

El Agente Secreto se sitúa en los años setenta, en pleno endurecimiento del régimen militar brasileño, y es la historia de un hombre común empujado a la clandestinidad por una cadena de decisiones políticas y violencia sistémica. Es un retrato áspero de cómo la represión se filtra en la vida diaria.

Tânia Maria en El Agente Secreto (Foto: X)

El protagonista, interpretado por Moura, es un profesor convertido en fugitivo, obligado a desplazarse por un país donde la burocracia y el miedo son armas. El actor construye un personaje siempre al borde del abismo, cuya huida responde a la necesidad elemental de sobrevivir.

Entérate: ‘El Agente Secreto’ y la leyenda brasileña de la Pierna Peluda que Kleber Mendonça usó como metáfora del poder

Además de su recorrido internacional, Moura acaba de recibir el Globo de Oro a Mejor Actor, un reconocimiento que volvió a colocar al cine brasileño en el ojo del mundo. Pero atentos, pues conforme avanza la película, la atención empieza a desplazarse hacia un personaje secundario que termina robándose la cámara.

La increíble historia de Tânia Maria, de costurera a posible nominada al Oscar

La aparición de Sebastiana Maria de Medeiros Filha, cuyo nombre artístico es Tânia Maria, no tiene nada que ver con una carrera planeada en el mundo del cine. Nacida en 1947 y originaria de Santo Antônio da Cobra, en el estado de Rio Grande do Norte, Brasil, Tânia trabajó como costurera y artesa durante décadas y casi toda su vida no vio películas ni acudió al cine.

Fue hasta los 72 años cuando Tânia consiguió papel de extra en Bacurau, película de Kleber Mendonça Filho. El director brasileño la volvió a contratar para El Agente Secreto, en la que interpreta a Dona Sebastiana, una mujer que ofrece refugio al personaje de Wagner Moura y le ayuda a mantenerse a salvo de sus perseguidores en medio de la dictadura.

Tânia ya fue considerada por medios como The Hollywood Reporter y Variety como una potencial contendiente para la categoría a Mejor actriz de reparto en los Oscar 2026.

Otros casos como el de Tânia Maria que cambiaron el cine

Tânia Maria y Wagner Moura en El Agente Secreto (Foto: X)

El cine contemporáneo ha demostrado, en contadas ocasiones, que la autenticidad puede desbordar cualquier barrera de formación. Yalitza Aparicio, por ejemplo, pasó de ser maestra rural a protagonista de Roma, con una nominación al Oscar que renovó el tema de la diversidad en la industria de cine.

Otro caso popular es el de Barkhad Abdi, quien sin formación previa en actuación se llevó los aplausos de la crítica en Capitán Phillips con Tom Hanks. Este trabajó de 2013 le valió nominaciones al premio Oscar, al Globo de Oro, al Critics Choice Award, al premio del Sindicato de actores y al BAFTA en la categoría de Mejor actor de reparto; obteniendo la estatuilla en esta última.

El jueves 22 de enero se anunciarán los nominados a los premios Oscar 2026 y el próximo 15 de marzo se realizará la ceremonia de entrega.

Será hasta el 26 de febrero cuando El Agente Secreto, con Wagner Moura y Tânia Maria, llegue a salas de cine mexicanas.

Con información de G1.

No te pierdas: ‘El Agente secreto’: Quién es quién en la película brasileña que le dio el Globo de Oro a Wagner Moura