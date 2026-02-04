Pedro Pascal reemplaza a Joaquin Phoenix en ‘De Noche’, la nueva película romántica de Todd Haynes con Danny Ramirez

Todavía hay mucha vida para De Noche, la nueva película de Todd Haynes que hace algunos meses quedó fracturada por la salida abrupta de Joaquin Phoenix; ahora es Pedro Pascal quien llega para rescatar el proyecto. De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, el actor chileno tomará el papel estelar que alguna vez le perteneció a Phoenix.

La revelación confirma que el proyecto, considerado durante meses en una especie de limbo creativo, no solo sigue con vida, sino que entra en una fase bastante decisiva. La incorporación de Pedro Pascal es un nuevo pulso a una historia que busca conectar con el pasado del género noir, sin perder su vocación de cine político y profundamente humano.

Haynes es uno de los cineastas contemporáneos más reconocidos por explorar identidades y amores imposibles. Ahora se prepara para cruzar ese lenguaje con un relato ambientado en el convulso Los Ángeles de los años treinta.

Pedro Pascal se une a De Noche

La salida de Joaquin Phoenix del proyecto ocurrió de forma discreta, más o menos, sin que se revelaran públicamente los motivos específicos. Durante meses, De Noche permaneció en pausa, alimentando la idea de que su producción podría haberse cancelado. Sin embargo, el panorama cambió con el hecho de que Pedro Pascal asumirá el papel principal.

Pedro Pascal y Ethan Hawke en Strange Way of Life (Foto: IMDb)

La historia se centra en un detective que entabla una relación amorosa con un joven profesor de internado, interpretado por Danny Ramirez. Ambos personajes se conocen en una ciudad tomada por la paranoia colectiva y la corrupción, a las puertas de una guerra mundial.

El guion, escrito por Todd Haynes junto con Jon Raymond, bebe del cine negro clásico y evoca títulos emblemáticos que retrataron a Los Ángeles como una urbe seductora y venenosa. Es una historia de romance, pero también sobre dos hombres que se convierten en objetivos de una maquinaria de poder dispuesta a aplastar cualquier forma de disidencia.

La producción estará a cargo de Killer Films, con Christine Vachon y Pamela Koffler como productoras, y contará con financiamiento de MK2 Films, compañía francesa que también se encargará de las ventas internacionales y que ya estuvo detrás de Valor Sentimental. El rodaje está programado para iniciar el próximo mes, lo que confirma que el proyecto entra oficialmente en marcha.

Portentos del cine romántico LGBT

De Noche se inserta dentro de una tradición cinematográfica que ha construido algunos de los romances más memorables del cine. Historias que, más allá de su orientación sexual, exploran la fragilidad humana y las consecuencias sociales del amor.

Uno de los referentes inevitables es Secreto en la montaña de 2005, dirigida por Ang Lee, donde dos vaqueros desarrollan una relación llena de silencio y represión. La película se convirtió en hito al llevar un romance entre hombres al corazón del cine comercial.

Pedro Pascal en The Last of Us (Foto: HBO Max)

Otro ejemplo sublime es Retrato de una mujer en llamas de 2019, dirigida por Céline Sciamma, una historia de amor entre dos mujeres en la Francia del siglo XVIII que privilegia la mirada y la memoria. Su recepción crítica abrazó la idea de que estas narrativas podían dialogar con públicos amplios.

Carol de 2015, también dirigida por Todd Haynes, ocupa un lugar especial dentro de este recorrido. Ambientada en los años cincuenta, la película exploró un romance femenino atravesado por normas sociales opresivas, con una sensibilidad que la convirtió en un clásico contemporáneo. Esa experiencia da paso a la confianza en De Noche y nos dice que la nueva película podría seguir una línea similar de elegancia visual y emoción.

Pedro Pascal regresa este 2026

Además de De Noche, Pedro Pascal protagonizará The Mandalorian & Grogu. La película es ese salto definitivo de la popular serie de Star Wars al formato cinematográfico.

La película llegará a salas el 21 de mayo y representará el regreso de Din Djarin tras su última aparición en 2023. La suma de estos proyectos dibuja un momento robusto para el actor, quien continúa construyendo una filmografía que oscila entre el espectáculo masivo y el cine de autor.

