‘Marty Supreme’ supera a ‘Everything Everywhere All at Once’ como el mayor éxito global de A24

‘Marty Supreme’ se consolidó como el mayor éxito comercial en la historia de A24 al superar a ‘Everything Everywhere All at Once’ y colocarse como la película más taquillera del estudio a nivel mundial. Protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie, la cinta se convirtió en un fenómeno tanto en salas como en la conversación de la temporada de premios, marcando un punto de inflexión para el estudio independiente. Su desempeño internacional aún no concluye, lo que refuerza su posición como el nuevo referente comercial de A24.



¿Cómo logró ‘Marty Supreme’ convertirse en el mayor éxito de A24?

El ascenso de ‘Marty Supreme’ fue gradual pero constante. La película ya había hecho historia a inicios de año al convertirse en el mayor éxito doméstico de A24 en Estados Unidos, superando los 77 millones de dólares que ‘Everything Everywhere All at Once’ recaudó en ese mercado. Solo unas semanas después, el desempeño internacional terminó por sellar el nuevo récord.

Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’ (imagen: A24)

Hasta el momento, el filme acumula 93 millones de dólares en Estados Unidos y 54 millones en mercados internacionales, sumando un total de 147 millones, y su recorrido aún no concluye. De acuerdo con el propio estudio, la cinta todavía no se ha estrenado en varios territorios clave fuera de Norteamérica, lo que abre la puerta a que la cifra final siga creciendo. Para A24, el resultado representa una validación poco común para un proyecto original de clasificación R dentro del panorama actual de la industria.

Un riesgo financiero que terminó dando resultados

El éxito adquiere mayor relevancia si se considera el nivel de inversión. A24 destinó 70 millones de dólares a la producción de ‘Marty Supreme’, el presupuesto más alto en la historia del estudio, sin contar los costos de marketing. En un modelo tradicional, los exhibidores se quedan con aproximadamente la mitad de los ingresos por boletos, por lo que el margen de rentabilidad era una preocupación legítima.

Sin embargo, la película logró sostenerse en cartelera gracias a una combinación de reseñas favorables y un fuerte boca a boca. Estrenada en Estados Unidos y Canadá el 25 de diciembre, recaudó 27 millones de dólares durante el periodo extendido de fiestas, un arranque sólido que sentó las bases para su resistencia comercial en las semanas posteriores.

Dirigida por Josh Safdie, la cinta sigue a Marty Mauser, un campeón ficticio de ping-pong obsesionado con convertirse en leyenda del tenis de mesa. El reparto incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher, una mezcla poco convencional que contribuyó a diferenciarla dentro de la oferta comercial de fin de año.

Impacto en la identidad de A24 y su futuro inmediato

El nuevo récord llega tras un año irregular para A24. En 2025, el estudio combinó éxitos como ‘Materialists’ y ‘Bring Her Back’ con fracasos costosos que no lograron recuperar su inversión inicial. En ese contexto, ‘Marty Supreme’ funciona como un contrapeso que demuestra que A24 puede competir en ligas comerciales más altas sin abandonar por completo su identidad autoral.

Además de su desempeño en taquilla, la película se consolidó como un contendiente relevante en la temporada de premios. Obtuvo nueve nominaciones al Óscar, incluidas mejor película, mejor actor y mejor director, y le dio a Chalamet victorias clave en el Globo de Oro y los Critics Choice Awards. Esa combinación de prestigio crítico y éxito financiero es poco frecuente, incluso entre estudios más grandes.

Con una agenda para 2026 que incluye proyectos protagonizados por Zendaya, Robert Pattinson y Anne Hathaway, A24 enfrenta ahora un nuevo escenario: el de un estudio independiente que ya probó que puede romper sus propios límites comerciales. ‘Marty Supreme’ no solo destronó a ‘Everything Everywhere All at Once’; también redefinió lo que A24 puede aspirar a ser en la taquilla global.

Con información de Variety.