‘Cumbres Borrascosas’: Quién es quién en la película de Emerald Fennell que reinventa la novela de Emily Brontë

‘Cumbres Borrascosas’ es un clásico de la literatura que está repleto de personajes memorables. Muchos de ellos volverán a cobrar vida en pantalla gracias a la nueva versión de Emerald Fennell, que busca ser más una reinvención que una adaptación al pie de la letra de la novela de Emily Brontë.

Jacob Elordi y Margot Robbie encabezan el reparto de la película, que narrará la tormentosa relación de Heathcliff y Catherine Earnshaw desde una perspectiva más personal e íntima, basada en las experiencias de su directora. A su alrededor, otros personajes ampliarán el conflicto y aportarán nuevas miradas que enriquecerán el drama.

¿De qué trata ‘Cumbres Borrascosas’ de Emerald Fennell?

Emily Brontë publicó ‘Cumbres Borrascosas’ en 1847. Muchos críticos la consideraron una obra extraña y oscura para su tiempo, por lo que su prestigio llegó años después. Esto dio paso a múltiples adaptaciones al cine y a la televisión, que han recuperado el núcleo de su historia en diversos contextos, es decir, el romance trágico entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

A pesar de que Emerald Fennell toma algunas libertades creativas, su reinvención se apega a la narrativa de la novela del siglo XIX. ‘Cumbres Borrascosas’ nos lleva a los páramos de Yorkshire para ser testigos de la vida de Heathcliff, un niño huérfano que es adoptado por la familia Earnshaw.

Jacob Elordi y Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

Desde joven, Heathcliff inicia una intensa relación con Catherine, pero todo cambia cuando ella toma una decisión crucial que acentúa las diferencias sociales entre ambos. Esto desencadena una tormenta emocional en el protagonista que, motivado por un profundo rencor, recorre un camino de venganza que arrastra a todos a su alrededor.

Quién es quién en ‘Cumbres Borrascosas’

En ‘Cumbres Borrascosas’, Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw. Es una mujer apasionada que queda atrapada entre su amor visceral por Heathcliff y las convenciones sociales de la época, que la empujan a tomar decisiones que marcarán el destino de su familia.

La cinta presentará a Heathcliff en diversas facetas de su vida. Owen Cooper, actor de 16 años que saltó a la fama por ‘Adolescence’, será el encargado de darle vida en su juventud. Jacob Elordi asumirá el papel en su etapa adulta, ya como un personaje maduro que revela las cicatrices emocionales de su pasado.

Hong Chau interpreta a un personaje llamado Nelly Dean, ama de llaves que funge como la narradora de película. Es conocida por sus actuaciones en ‘Pequeña gran vida’ y ‘La Ballena’. Shazad Latif es Edgar Linton, el esposo de Catherine y el rival de Heathcliff.

Hong Chau, Alison Oliver y Shazad Latif (Imagen: Kevin Scanlon/ Getty Images)

Otro personaje destacado de ‘Cumbres Borrascosas’ es Isabella Linton, la hermana de Edgar. La también cuñada de la protagonista, conocida por ser amorosa e ingenua, es interpretada por Alison Oliver. Martin Clunes interpreta al Sr. Earnshaw, el patriarca de la familia que adopta a Heathcliff y desencadena, sin saberlo, el conflicto que marcará el destino de todos.

Por último, Ewan Mitchell es Joseph, un sirviente de los Earnshaw que es conocido por ser profundamente religioso. Su rigidez moral influye en la infancia de Catherine y contribuyen al ambiente opresivo en el que crece.

¿Qué ha dicho la crítica sobre la película?

Las primeras impresiones sobre ‘Cumbres Borrascosas’ ya están aquí. La crítica considera que Fennell hizo un gran trabajo en cuanto a ambición estética y su perspectiva visceral del romance de los protagonistas. Nate Adams, de ‘The Only Critic’, describe la cinta como “un apasionante romance gótico” de gran fuerza visual.

Por su parte, Matt Oakes, de ‘Silver Screen Riot’, celebra su energía desatada y su modernidad. Destaca que la visión de Emerald Fennell eleva el material original con personalidad propia. En la misma línea, Rodrigo Perez, de ‘The Playlist’, subraya su erotismo elegante y brutal.

Otros críticos también resaltan sus virtudes técnicas y interpretativas. Calum Cooper, de ‘Cinerama’, destaca sus visuales deslumbrantes y su reparto sólido. Chris Wasser, de ‘Irish Independent’, la considera más entretenida y apasionada que los trabajos previos de la directora. ‘Cumbres Borrascosas’ debutará el 12 de febrero.

