Paul Thomas Anderson se va contra ‘Melania’ y exige que retiren la música de ‘El Hilo Fantasma’ del documental

Una nueva polémica hace temblar los cimientos del circuito del cine luego de que Paul Thomas Anderson alzara la voz por el uso de una pieza musical que, según él, jamás debió terminar dentro de un proyecto ajeno a su película. El director de Una Batalla Tras Otra exige que el documental Melania retire parte de la banda sonora.

¿Por qué Paul Thomas Anderson carga contra Melania?

El problema se debe a la inclusión de un fragmento de la banda sonora de El Hilo Fantasma dentro de Melania, dirigido por Brett Ratner. La música en cuestión fue compuesta por Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead y colaborador frecuente de Anderson, responsable de varias de las partituras más famosas asociadas al cine del realizador.

En un comunicado conjunto, Anderson y Greenwood explicaron que se enteraron recientemente de que una pieza de El Hilo Fantasma fue utilizada en el documental sin que el compositor fuera consultado previamente. Aunque Greenwood no posee los derechos totales de su música, ambos sostienen que el estudio encargado de la licencia incumplió el acuerdo que protege su participación en usos de terceros.

Melania Trump en el estreno de su documental (Foto: Getty)

No te pierdas: ¿El cine está en crisis? Paul Thomas Anderson y James Cameron tienen opiniones opuestas sobre cómo fue 2025

“Ha llegado a nuestro conocimiento que una pieza musical de “Phantom Thread El Hilo Fantasma ha sido utilizada en el documental Melania. Si bien Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la partitura, Universal no consultó a Jonny sobre este uso por parte de un tercero, lo que constituye un incumplimiento de su contrato como compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que dicha música sea retirada del documental.”

Ambos exigen que el segmento musical se retireF del documental. La música fue concebida para acompañar una ficción específica, por lo que su traslado a otro contexto altera su sentido.

No es la primera vez que Paul Thomas Anderson defiende con firmeza el destino de los elementos que conforman sus películas. A lo largo de su carrera, el director ha mostrado especial cuidado en la forma en que imagen y sonido dialogan, entendiendo ambos como partes inseparables de una misma experiencia.

La recepción de Melania

Más allá del conflicto con Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood, el documental Melania ya se encontraba bajo escrutinio. La película ofrece un acercamiento a la vida de Melania Trump durante los días previos a la segunda toma de posesión presidencial de su esposo.

En taquilla, el desempeño llama la atención. Tras dos fines de semana, la producción ya tiene más de 13 millones de dólares en Estados Unidos, una rareza de número para un proyecto que no gira se aleja de temas un poco más convencionales.

El contexto financiero del proyecto, sin embargo, genera más preguntas que aplausos. Amazon MGM desembolsó alrededor de 40 millones de dólares para adquirir el documental y una docuserie asociada, además de invertir otros 35 millones en su campaña de marketing.

Leonardo DiCaprio en Una Batalla Tras Otra (Foto: IMDb)

La respuesta de los críticos y el público también es radical. En plataformas de reseñas, Melania registra un porcentaje de aprobación extremadamente bajo por parte de la crítica, mientras que la puntuación de audiencia se mantiene cercana a la excelencia.

Claro que la disparidad encendió sospechas sobre una posible manipulación, pero la plataforma más popular de la industria de cine negó cualquier irregularidad y aseguró que las reseñas de espectadores provienen de usuarios verificados que compraron boletos.

Melania y los archivos Epstein

El estreno del documental ocurrió el pasado 30 de enero. Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó nuevos archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, un conjunto masivo de documentos que incluye aproximadamente 3.5 millones de páginas, además de miles de imágenes y videos.

La coincidencia temporal no está exenta de especulaciones. No es un pensamiento ajenas a las redes que el lanzamiento de Melania en ese momento específico podría verse como una maniobra de distracción mediática.

Amazon MGM no ha confirmado ni negado que exista relación entre ambos acontecimientos. La superposición alimentó teorías sobre intereses políticos y estratégicos detrás del proyecto.

Con información de Variety.

Entérate: Paul Thomas Anderson triunfa en los Premios del Sindicato de Directores por ‘Una Batalla Tras Otra’