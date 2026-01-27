‘Cumbres Borrascosas’: Directora explica por qué la película es una reinvención y no una adaptación de la novela

En todos los materiales promocionales de ‘Cumbres Borrascosas’, el nombre de la película aparece entre comillas. No se trata de una simple cuestión de estilo o de diseño gráfico, sino de una decisión deliberada. Desde el principio, Emerald Fennell deja claro que su nueva película no es una adaptación tradicional, sino una reinterpretación de la novela de Emily Brontë.

Fennell reveló sus intenciones creativas desde el primer avance de la cinta, que generó una oleada de críticas por su tono provocativo, su banda sonora y su reparto principal, compuesto por Jacob Elordi y Margot Robbie. Lejos de dar marcha atrás, la cineasta ha defendido su visión particular de la obra del siglo XIX y su reinterpretación para una nueva generación.

Emerald Fennell y la imposibilidad de adaptar ‘Cumbres Borrascosas’

La cineasta tiene una relación muy personal y profunda con la obra de Emily Brontë. Leyó ‘Cumbres Borrascosas’ a los 14 años y, desde entonces, la historia de Heathcliff y Catherine Earnshaw se convirtió en una obsesión. Luego del éxito de ‘Saltburn’, tuvo la oportunidad de llevar la novela a la pantalla grande y decidió hacerlo desde un enfoque distinto, alejado de una simple adaptación tradicional.

Emerald Fennell escribió el prólogo de una nueva edición de ‘Cumbres Borrascosas’, que se publicó como parte de la Colección de Cineastas Femeninas, de la editorial Simon & Schuster. Ahí explica por qué su película es una reinvención y no una adaptación de la novela en el sentido estricto de la palabra.

Jacob Elordi y Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

La cineasta considera que una cinta nunca podrá hacerle justicia a la complejidad de la novela Emily Brontë. Recalca que su ‘Cumbres Borrascosas’ es una reinterpretación de la experiencia que tuvo al leer el libro por primera vez.

“Es demasiado escurridiza, demasiado salvaje, demasiado buena como para destilarla en dos horas de película. En su lugar, lo que he intentado hacer es adaptar mi propia experiencia de leerla por primera vez. Es una adaptación de una sensación”.

Eso explica algunas de las libertades creativas de la cinta, que intenta recrear lo que sintió la cineasta al conocer la historia de Heathcliff y Catherine. En declaraciones para ‘Fandango’, añadió que cualquier adaptación de una novela es, en esencia, una reinvención.

“Entonces, es ‘Cumbres Borrascosas’ y no lo es, pero realmente diría que cualquier adaptación de una novela debería estar entre comillas”.

Una versión con libertades creativas y sin rigor histórico

Emerald Fennell no esconde su intención de tomar distancia del texto original de Emily Brontë. De hecho, lo subraya cada que puede, y se hace evidente en ciertas decisiones estéticas de la producción. En una charla con ‘Country Living Magazine’, la directora de ‘Cumbres Borrascosas’ explicó cómo el vestuario de la cinta se inspira en una mezcla de referencias y no solo en el material original.

Jacob Elordi y Margot Robbie llevan atuendos que unen referencias victorianas y elementos modernos. Los sets, por su parte, apuesta por una versión estilizada y exagerada del mundo gótico. En lugar de reconstruir el siglo XIX con rigor histórico, la película crea un universo propio, más cercano a una fantasía oscura que a un drama de época clásico.

Jacqueline Durran, diseñadora de vestuario, explicó que no representaron “un momento histórico en absoluto”. Su proceso creativo fue más sencillo y liberador: “simplemente elegimos imágenes o estilos que nos gustan para cada personaje”.

La visión creativa de Fennell también se refuerza con la música de ‘Cumbres Borrascosas’. Con una banda sonora que combina pop, electrónica y pasajes orquestales, la película se aleja una vez más del tono esperado para una adaptación fiel. El apartado musical corre a cargo de Charli XCX e incluye letras teatrales al estilo de Brontë, además de una colaboración con John Cale, de The Velvet Underground.

Uno de los objetivos de Fennell es recuperar la fuerza dramática de la obra, pero desde una óptica más personal. Anteriormente, reconoció que varias de las escenas más subidas de tono no provienen de la novela de Brontë, sino de sus recuerdos distorsionados de cuando era joven y leyó por primera vez la obra.

Margot Robbie y su defensa de ‘Cumbres Borrascosas’

‘Cumbres Borrascosas’ recibió diversas críticas precisamente por las libertades creativas que tomó Fennell, sobre todo relacionadas con sus protagonistas. Cathy ahora es rubia y mayor que en la novela, mientras que Heathcliff también tiene cambios importantes que generaron controversia.

Margot Robbie cree que es necesario ver la cinta para entender cómo funciona esta reinterpretación y ver cómo todas sus piezas encajan. La actriz defendió la visión de Fennell y definió ‘Cumbres Borrascosas’ más como un “romance épico” que como algo simplemente provocador.

Por su lado, Fennell cree que ‘Cumbres Borrascosas’ será “una película increíble para citas”, y que tiene el potencial para convertirse en “el ‘Titanic’ de esta generación”. La cinta llegará a los cines de México y Latinoamérica el próximo 12 de febrero.

