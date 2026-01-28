‘El Caballero de los Siete Reinos’: La historia real detrás del brutal torneo medieval que inspiró el spin-off de ‘Game of Thrones’

El segundo capítulo la serie ya está disponible en HBO Max y te contamos algunas curiosidades

Tras un no tan larga espera por otra aventura en Westeros, El Caballero de los Siete Reinos nace como una respuesta a quienes pedían que la franquicia de Game of Thrones volviera a contar historias más pequeñas. La serie opta por mirar la fantasía con ojos históricos y explora la dureza del mundo medieval sin dragones o magia como elementos recurrentes.

A diferencia de sus antecesoras, esta nueva serie se aleja del famosísimo juego de tronos y de la obsesión por el poder absoluto, para construir una narrativa donde la supervivencia y la desigualdad social tienen mayor peso que los linajes.

Los responsables del proyecto tienen la intención de crear una ficción con mayor anclaje en la historia real, particularmente en los torneos medievales, como vemos en los primeros dos capítulos con espectáculos en donde resalta la diplomacia y la política.

La vida ‘simple’ de Ser Duncan el Alto

Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, no encaja en la imagen tradicional del héroe visto en Game of Thrones. No nació en una casa noble ni fue educado para gobernar. Es tímido y genuinamente noble, creció entre la pobreza y aprendió a sobrevivir con lo mínimo.

El Caballero de los Siete Reinos en HBO Max

Su figura remite a los caballeros errantes históricos, hombres sin tierras ni señor fijo que recorrían caminos ofreciendo su espada a cambio de comida, alojamiento o una paga modesta.

Entérate: ‘El Caballero de los Siete Reinos’ y cómo rompió una de las reglas más importantes de ‘Game of Thrones’

Dunk sueña con ser reconocido como un buen caballero por sus actos. Esa aspiración sencilla define su carácter y define el tono de la serie. A su lado viaja Egg, un niño que se presenta como su escudero y que comparte la vida dura del camino, lejos de cualquier privilegio.

Aunque Egg oculta un origen mucho más complejo, su relación con Dunk se construirá desde motivos cotidianos como dormir al raso, cuidar caballos, buscar trabajo y esquivar conflictos innecesarios. Esta dupla permite que El Caballero de los Siete Reinos explore una Edad Media menos idealizada, donde la gloria es escasa y el error puede pagarse caro.

La serie convierte a Dunk en un reflejo del hombre común medieval, alguien que intenta hacer lo correcto dentro de un sistema injusto y jerárquico.

Rigor histórico en El Caballero de los Siete Reinos

Uno de los pilares del proyecto es su apuesta por el rigor histórico. Para lograrlo, la producción incorporó a especialistas en historia medieval que asesoraron cada detalle, desde la vestimenta hasta la lógica de los combates.

El torneo central de la serie se inspira en el celebrado en Saint-Inglevert en 1390, un evento real que reunió a caballeros de distintas regiones de Europa durante varias semanas.

Peter Claffey como Ser Duncan el alto (Foto: HBO Max)

Ira Parker, showrunner de la serie, contrató al Dr. Hugh Doherty, profesor de historia medieval en la Universidad de East Anglia, como asesor. Sobre el rigor histórico implementado en la serie, Doherty declaró lo siguiente para Daily Mail:

“En la serie, el torneo fue similar al celebrado en Saint-Inglevert en la primavera de 1390, cuando tres caballeros retaron a los caballeros de toda Europa a justas. Al parecer, duró cerca de cinco semanas, un acto de resistencia verdaderamente notable.”

A diferencia de la imagen romántica de los torneos, estos enfrentamientos eran extenuantes y peligrosos, con heridas graves y consecuencias reales. En Saint-Inglevert, el combate fue una manera de ejercer la diplomacia informal entre potencias enfrentadas, en plena tensión derivada de la Guerra de los Cien Años. El Caballero de los Siete Reinos retoma esa idea y presenta el torneo como un escenario donde se cruzan rivalidades y alianzas temporales.

En la entrevista, Doherty elogió la fidelidad de la series basadas en la obra de George R.R. Martin respecto a los tiempos de la Europa medieval.

“En muchos sentidos, Game of Thrones, La Casa del Dragón y El Caballero de los Siete Reinos suelen ser más precisas en su representación de la política y la guerra medievales que otras series. Game of Thrones tiene una especie de riqueza, una atmósfera que creo que es muy importante; lograr que esa textura y esa apariencia sean precisas es donde entramos académicos como yo. Creo que es una muy buena idea que [la serie] se concentre en héroes caballerescos más modestos.”

El tercer capítulo de El Caballero de los Siete Reinos se estrena en HBO Max el 1 de febrero.

Fuente.

No te pierdas: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Cómo el nuevo spin-off de ‘Game of Thrones’ desmontará la grandeza de los Targaryen