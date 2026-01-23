Sophie Turner dice que no puede ver ninguna serie del universo de ‘Game of Thrones’ porque le da ansiedad

El estreno de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (A Knight of the Seven Kingdoms) marca un nuevo capítulo para el universo televisivo de Westeros, pero no todos quienes formaron parte de su historia original planean acompañar esta expansión como espectadores. Sophie Turner, una de las figuras más identificables de ‘Game of Thrones‘, explicó recientemente que hoy le resulta imposible ver cualquier contenido relacionado con la franquicia debido a la ansiedad que le provoca.

Las declaraciones surgieron durante la alfombra roja del estreno de ‘Steal’, el nuevo thriller de Amazon Prime protagonizado por la actriz. Al ser cuestionada sobre si vería ‘A Knight of the Seven Kingdoms‘, Turner fue clara al señalar que su relación con ese universo cambió por completo tras el final de la serie original, pese a que guarda recuerdos positivos de su experiencia profesional.

Sophie Turner (imagen: Getty)

¿Por qué ‘Game of Thrones’ le provoca ansiedad hoy?

Turner explicó que su reacción no tiene que ver con una mala vivencia en el set, sino con una respuesta emocional que se activa incluso con elementos básicos de la serie, como su música.

“Siendo totalmente sincera, no creo que pueda ver nada de Juego de Tronos… Ni siquiera puedo oír el tema musical. Me da una ansiedad terrible. No sé por qué. Me lo pasé genial en esa serie, pero no puedo ver nada relacionado.”

La actriz subrayó que ‘Game of Thrones’ representó una etapa intensa y muy particular de su vida, ya que creció frente a la cámara durante casi una década.

Apoyo a la nueva serie, pero sin verla

A pesar de no tener intención de seguir el nuevo spin-off, Turner dejó claro que su postura no implica rechazo hacia quienes hoy continúan expandiendo el universo creado por George R. R. Martin. Por el contrario, expresó entusiasmo por el equipo involucrado en la producción.

“Pero estoy muy emocionado por todos los actores que participan, y creo que probablemente será increíble porque es ese universo. Así que, mucha suerte a todos los involucrados. No la veré, pero los apoyaré.”

Sin planes de volver como Sansa Stark

Las palabras de Turner también se dan en un contexto en el que HBO explora posibles continuaciones ambientadas después del final de ‘Game of Thrones’. Un proyecto centrado en Jon Snow, interpretado por Kit Harington, fue descartado, mientras que el propio Martin ha mencionado que se analiza una serie protagonizada por Arya Stark.

Turner, sin embargo, se mostró poco inclinada a retomar su papel como Sansa Stark, al considerar que su personaje tuvo un cierre satisfactorio dentro de la historia original.

Sophie Turner como Lara Croft (imagen: Jay Maidment/Prime)

“Siento que estoy muy feliz con la forma en que Sansa terminó su historia en Game of Thrones… Nadie más quedó realmente contento con su final. Siento que me tocó uno bueno, así que no sé si podría revisitarlo.”

Mientras el universo de Westeros sigue creciendo en televisión, la actriz se encuentra enfocada en nuevos proyectos, entre ellos la próxima serie de ‘Tomb Raider’ para Amazon, donde interpretará a Lara Croft junto a un elenco que incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Paterson Joseph y Celia Imrie. Por ahora, su relación con ‘Game of Thrones’ parece quedar como un capítulo cerrado, al menos desde el punto de vista emocional.

