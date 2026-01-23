Showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ recuerda cómo George R.R. Martin rechazó varios cambios a la historia

Ira Parker describió una colaboración cercana con el autor, quien defendió la coherencia del mundo de Westeros

El estreno de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en HBO marcó el regreso a Westeros para los fans, pero el mundo de George R.R. Martin no habría cobrado vida de nuevo como lo hizo de no ser por el papel que el escritor juega en las adaptaciones televisivas de su obra. A diferencia de otras producciones ambientadas en el mismo universo, la nueva serie ha sido presentada por su propio equipo creativo como un proyecto en el que el autor tuvo una participación directa y, en ocasiones, incómoda para los responsables del guion.

También te puede interesar: ¿Dunk es un caballero legítimo? Showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ responde al debate

La showrunner de la serie, Ira Parker, habló recientemente sobre ese proceso y describió con franqueza cómo Martin rechazó varios cambios propuestos durante el desarrollo de la historia, subrayando que su intervención fue constante y decisiva desde las primeras etapas.

‘El Caballero del Sietes Reinos’ (imagen: HBO)

¿Cómo fue trabajar con George R. R. Martin en los cambios de la historia?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Parker explicó que la presencia de Martin fue, en sus palabras, un “beneficio” para la serie, aunque no siempre un camino sencillo. Recordó que incluso antes de obtener oficialmente el puesto, dejó claro al escritor que no incluiría nada que él rechazara de plano.

También lee: ‘A Knight of the Seven Kingdoms’: Cómo el nuevo spin-off de ‘Game of Thrones’ desmontará la grandeza de los Targaryen

Según Parker, Martin no se limitó a supervisar desde lejos. Por el contrario, cuestionó ideas concretas y pidió justificaciones narrativas para cada ajuste propuesto. La showrunner resumió: “Simplemente le explico la razón por la que quiero hacer algo y luego él explica sus razones por las que soy un idiota.”

La cita, lejos de leerse como un conflicto, fue presentada por Parker como una descripción honesta del nivel de exigencia del autor. Martin no solo objetaba cambios, sino que explicaba por qué, desde la lógica interna de Westeros, ciertas decisiones no funcionaban o abrían problemas a futuro.

Una dinámica distinta a la de ‘House of the Dragon’

El testimonio de Parker resulta especialmente relevante si se compara con las críticas que el propio Martin ha expresado en el pasado sobre los cambios realizados en ‘House of the Dragon’. En ese caso, el autor ha señalado que algunas decisiones de adaptación generaron lo que él mismo describió como un “efecto mariposa”, alterando consecuencias narrativas importantes derivadas de la historia original.

En ‘El Caballero de los Siete Reinos’, la relación parece haber sido diferente. Parker dio a entender que Martin tuvo un margen mayor para frenar o redirigir ideas antes de que llegaran a rodaje. Aunque The Hollywood Reporter aclara que no está del todo claro cuánto control final tiene el autor sobre cada producción de HBO, la entrevista sugiere que, en este caso, su voz fue escuchada desde el inicio.

Este contraste ayuda a explicar por qué la nueva serie ha sido percibida como una adaptación más cercana al espíritu de los textos originales de Dunk y Egg, escritos por el propio Martin como relatos más contenidos y centrados en el viaje de sus protagonistas.

Un Westeros más cercano y menos grandilocuente

La serie adapta las historias de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, situadas cronológicamente entre los eventos de ‘House of the Dragon’ y ‘Game of Thrones‘. En lugar de intrigas palaciegas constantes o grandes consejos de guerra, el relato se enfoca en caminos, torneos menores y la vida cotidiana lejos del poder central.

Póster de ‘El caballero de los Siete Reinos Poster’ (imagen: HBO Max)

El artículo señala que, aunque el tono es menos ostentoso que el de producciones previas, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ no debe interpretarse como una versión ligera del universo. Medios como The Guardian han adelantado que los siguientes episodios incorporarán lenguaje áspero y momentos violentos, fieles al mundo que Martin ha construido.

La diferencia está en la escala. Más que dragones y reyes, la serie se interesa por aldeas, establos y personajes comunes, una visión de Westeros que el autor ha defendido durante años y que, según Parker, protegió activamente al rechazar cambios que se alejaban de esa intención.

En ese contexto, las anécdotas sobre los desacuerdos creativos no funcionan como señal de conflicto, sino como evidencia de un proceso en el que Martin buscó mantener intacta la lógica y el tono de una de las historias más personales de su universo.

Con información de FandomWire.

No te vayas sin leer: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Creador de la serie revela que George R.R. Martin tiene planes para 15 novelas más

