El actor de ‘Harry Potter’ que está harto de que le pregunten si volverá a la franquicia en el reboot: ‘Me enferma hablar de eso’

La maquinaria promocional de la nueva adaptación televisiva de Harry Potter comienza a tomar forma, pero también las pláticas sobre lo que sienten u opinan los actores que formaron parte de las películas. Hay uno en particular que se sincera con el público y admite que le enferma hablar sobre el tema.

El peso de Harry Potter dentro de la cultura popular hace de cualquier comentario un titular, incluso cuando las respuestas no giran alrededor de planes concretos, sino del cansancio que provoca permanecer atado a un pasado que ya fue plenamente explorado.

Ahora uno de los rostros más recordados de la saga decidió poner un límite claro y verbalizar algo que desde hace tiempo tenía guardado en el pecho.

David Thewlis no quiere hablar de Harry Potter

Durante una entrevista con ScreenRant, a David Thewlis lo cuestionaron sobre la posibilidad de retomar su antiguo personaje o de participar en el nuevo proyecto televisivo de HBO Max con un rol distinto. El actor dijo que ya no se siente en la edad adecuada para interpretar al personaje que encarnó en las películas y que, además, considera que su relación con la saga está cerrado desde hace años.

David Thewlis en Harry Potter y el Prisionero de Azkabán (Foto: IMDb)

“Siento que ahora sería demasiado viejo para interpretar a mi personaje original. Y no, no me gustaría volver a eso porque ya tuve más que suficiente; honestamente, me enferma hablar del tema. Es bonito porque con Harry Potter son niños, y los niños se impresionan mucho, se quedan asombrados, y es muy agradable poder hacerlos felices”

Esa ambivalencia, el aprecio por el significado cultural y rechazo a una repetición personal, podría enmarcar el estado actual de muchos intérpretes asociados a sagas longeva. Por un lado, agradecimiento por lo que fue; por otro, el deseo de seguir adelante.

El papel de David Thewlis en la saga

David Thewlis debutó dentro del universo de Harry Potter en El Prisionero de Azkabán, cuando dio vida a Remus Lupin, el nuevo profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts. Su interpretación se convirtió rápidamente en una de las más queridas, en parte por la complejidad emocional del personaje.

Lupin era un mentor, pero también alguien lleno de culpa y con tendencias al aislamiento, todo por una condición que lo obligaba a vivir en los márgenes. Esa dimensión trágica distinguió al personaje dentro de un reparto que, hasta ese momento, estaba dominado por arquetipos más claros.

Tras su presentación en Harry Potter 3, Thewlis regresó en varias entregas posteriores, incluidas Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe y las dos partes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

Cuando filmó su primera aparición, Thewlis tenía poco más de cuarenta años, una edad cercana a la del personaje en los libros. Dos décadas después, el propio actor considera que ese equilibrio ya no existe, razón suficiente para descartar cualquier intento de reinterpretación en el reboot.

Leonardo DiCaprio y David Thewlis en Total Eclipse (Foto: IMDb)

Fuera del mundo mágico, su carrera siguió caminos muy distintos. Ha participado en películas como El Gran Lebowski, El niño con el pijama de rayas, Anomalisa y Enola Holmes, además de series como Fargo y Landscapers.

La nueva serie se acerca

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter ya se encuentra en producción en el Reino Unido y cubrirá, temporada por temporada, cada uno de los libros escritos por J.K. Rowling, comenzando con Harry Potter y la piedra filosofal.

El proyecto está concebido como una reinterpretación completa, con un elenco mayoritariamente integrado por actores que no participaron en las películas. Debido a la estructura narrativa, Remus Lupin no aparecerá hasta la tercera temporada, lo que significa que falta bastante tiempo para conocer quién asumirá el papel que alguna vez interpretó Thewlis.

Por el momento, la producción se ha concentrado en definir a los protagonistas infantiles y a los profesores que formarán parte de los primeros años en Hogwarts. La serie tiene previsto su estreno en 2027 a través de HBO Max.

