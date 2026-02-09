‘Harry Potter’: Warner Bros. promete que la serie será ‘el evento de streaming más grande de la década’

Se acerca otro de los momentos cumbre para el fandom de Harry Potter

Warner sigue trabajando en la creación de la nueva serie de Harry Potter, esperadísima producción de la pantalla chica que adaptará los libros de J.K. Rowling y le dará un toque distinto al de las películas. J.B. Perrette, una de las figuras más importantes del conglomerado de entretenimiento, afirma que lo serie será el evento de straming más grande de la década.

Durante meses, lo que se dice sobre el proyecto se ha movido entre la curiosidad y la cautela, entre una atención que en realidad no depende de tráilers ni escenas reveladas, sino del peso que arrastra esta franquicia sin igual que literalmente hechizó a varias generaciones.

La serie de Harry Potter no será solo un estreno más dentro del catálogo de HBO, sino un acontecimiento diseñado casi de forma artesanal para ocupar un lugar central en la próxima etapa del entretenimiento televisivo.

La promesa de Warner sobre la serie de Harry Potter

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en Harry Potter y el Prisionero de Azkabán (Foto: Warner)

Perrette, director ejecutivo y presidente de Global Streaming and Games en Warner Bros. Discovery, aseguró que la producción en realidad será lo más grandioso que se haya visto en streaming en los últimos diez años:

“El productor de [Harry Potter], David Heyman, te hablará de la magnitud de la producción, del nivel de detalle y de la meticulosidad con la que están trabajando y de todo lo que están construyendo. Lleva lo cinematográfico a un nivel completamente distinto. En la serie puedes profundizar más y contar muchas de las piezas que no lograste capturar en una película de dos horas. A Casey [Bloys, presidente y director ejecutivo de Contenido de HBO y HBO Max] no le gusta que diga esto, pero realmente creo que este será el evento de streaming de la década.”

Al presentarla como el evento más grande del streaming, Warner eleva el estándar a un punto donde cualquier tropiezo puede ser fatal. La comparación ya no es con otras adaptaciones literarias, sino con fenómenos que definieron épocas enteras de consumo audiovisual y que con pocos años alcanzaron el estatus de obra de culto.

La magia de la producción

El desarrollo de la serie de Harry Potter comenzó con conversaciones internas que datan de varios años atrás y que nos hablan de una producción más bien sutil. Aunque los rumores circularon desde 2021, el anuncio oficial llegó hasta 2023 y lo acompañó de la confirmación de que el proyecto estaba pensado para extenderse durante una década.

La adaptación planea cubrir los siete libros originales a lo largo de varias temporadas. La primera temporada contará con ocho episodios y cubrirá la aventura completa del primer libro. La showrunner es Francesca Gardiner y la producción se realiza en los estudios de Leavesden, el mismo espacio donde se filmaron las películas originales.

Elenco de la nueva serie de Harry Potter (Foto: Especial)

El rodaje inició en el verano de 2025 por múltiples locaciones del Reino Unido. También se construyó una escuela temporal dentro del set para garantizar la continuidad educativa de los actores menores. La música también apunta alto, pues la partitura está a cargo del archiconocido Hans Zimmer.

En cuanto al estreno, la serie llegará primero a HBO en Estados Unidos y Reino Unido, con un lanzamiento previsto para principios de 2027. Para Warner, ese debut marcará el punto culminante de una estrategia que busca consolidar su plataforma en mercados grandes.

Si Netflix compra Warner, ¿Harry Potter le pertenecerá?

El panorama se vuelve más complejo al considerar los movimientos corporativos que rodean a Warner Bros. Discovery. En semanas recientes, Netflix presentó una oferta para adquirir el negocio de streaming y cine del estudio, una operación valuada en decenas de miles de millones de dólares.

De concretarse la compra este 2026, Netflix obtendría acceso a un catálogo que incluye franquicias como Harry Potter y Game of Thrones, aunque el proceso todavía enfrenta obstáculos legales regulatorios. Paramount Skydance mantiene una propuesta rival y ha cuestionado públicamente el valor real de los activos involucrados.

La directiva de Warner ha defendido la oferta de Netflix por ofrecer mayor certidumbre a los accionistas, al estar planteada completamente en efectivo. Sin embargo, críticos del sector advierten que cualquiera de las fusiones concentraría demasiado poder en una sola empresa, con efectos a largo plazo en la industria.

Aunque el nuevo proyecto de Harry Potter ya está en marcha bajo el sello de HBO, un eventual cambio de propietario podría alterar estrategias de distribución y hasta ventanas de estreno, sin modificar necesariamente la autoría creativa. Más allá de quién la distribuya en el futuro, la serie ya fue concebida como una pieza central del streaming global.

