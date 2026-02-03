‘Irónico e inexplicable’: Actor de Dumbledore en la serie de ‘Harry Potter’ habla sobre la controversia de J.K. Rowling

La futura serie de ‘Harry Potter’ para HBO continúa avanzando en producción mientras la polémica en torno a J.K. Rowling sigue vigente. En este contexto, John Lithgow, quien interpretará a Albus Dumbledore en la adaptación televisiva, decidió abordar de frente las críticas que ha recibido por sumarse al proyecto, motivadas por las posturas de la autora en temas de identidad de género. Sus declaraciones, hechas durante la promoción de su película ‘Jimpa‘ en el Festival de Cine de Rotterdam, buscan desmarcarse de la escritora.

¿Por qué John Lithgow decidió no abandonar el proyecto?

La presión para que Lithgow renunciara al papel no fue menor. El actor reveló que, en abril de 2025, una amiga cercana (madre de un hijo trans) le compartió una carta abierta en la que se le pedía dejar la serie. “Fue la primera alarma”, recordó sobre ese momento, aunque su respuesta fue inmediata: “Oh, cielos, no”, al ser cuestionado sobre si consideraría apartarse del proyecto.

John Lithgow (imagen: Getty)

Casi un año después, Lithgow mantiene esa decisión. Reconoció que aceptar el papel fue complicado y emocionalmente incómodo: “Fue una decisión difícil. Me incomodaba que la gente insistiera en que dejara el trabajo. Decidí no hacerlo”. Al mismo tiempo, dijo estar preparado para el choque de posturas que su elección ha generado: “Estoy perfectamente preparado para los conflictos de opiniones. Lo entiendo”.

Su postura frente a J.K. Rowling y la controversia

Durante el encuentro con la prensa, Lithgow fue explícito al referirse a la autora. “Tomo el tema muy en serio”, afirmó, antes de calificar las posturas de Rowling como algo “Irónico e inexplicable”. El actor subrayó que no la conoce personalmente y que, según su experiencia, “Ella no está realmente involucrada en esta producción en absoluto. Pero las personas que sí lo están son extraordinarias”.

En sus declaraciones, Lithgow insistió en que el universo de ‘Harry Potter’ no refleja las posturas por las que Rowling ha sido criticada. “Me molesta que la gente se oponga a que tenga algo que ver con esto. Pero en el canon de Potter no se ve ni rastro de sensibilidad transfóbica. Ella ha escrito esta mediación de amabilidad y aceptación. Y Dumbledore es un papel precioso”, señaló.

Aun así, sus palabras no han cerrado el debate. Durante la presentación de ‘Jimpa‘ en Rotterdam, un asistente abandonó la sala en señal de protesta y comentó: “Cosas como estas no ayudan”, evidenciando que, para parte del público, la separación entre obra y autora sigue siendo insuficiente.

¿Qué se sabe de la serie de ‘Harry Potter’ de HBO?

La serie de ‘Harry Potter’ es uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de HBO y Warner Bros. Discovery. Concebida como una adaptación fiel de los siete libros, la producción planea dedicar una temporada completa a cada novela, con una proyección de alrededor de diez años al aire. El rodaje está previsto para comenzar en 2025 en los estudios de Leavesden, en el Reino Unido, y el estreno se perfila para finales de 2026 o 2027.

Arabella Stanton (Hermione), Dominic McLaughlin (Harry) y Alastair Stout (Ron), los nuevos actores de la serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

El reparto confirmado incluye a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. A ellos se suman Nick Frost como Rubeus Hagrid, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer como Minerva McGonagall. Warwick Davis es, hasta ahora, el único actor que repetirá personaje de las películas, retomando el papel de Filius Flitwick, mientras que Paul Whitehouse interpretará a Argus Filch.

En este escenario, Lithgow también destacó el compromiso a largo plazo que asumió al aceptar el rol de Dumbledore. “Soy la persona más vieja de toda esta sala, acabo de cumplir 80 años”, bromeó, antes de añadir que firmó un contrato por ocho años: “Eso significa que viviré hasta los 88 años. Lo tengo por escrito”.

Con información de ScreenRant.

