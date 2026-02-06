‘Cumbres Borrascosas’: Alison Oliver asegura que la película ‘causará revuelo’ y defiende la visión creativa de Emerald Fennell

La historia de Heathcliff (Jacob Elordi) y Catherine Earnshaw (Margot Robbie) es el corazón de ‘Cumbres Borrascosas’, pero a su alrededor hay más personajes que se convierten en cómplices y víctimas de esta tormentosa relación. Uno de ellos es Isabella Linton, un personaje ingenuo y romántico interpretado por Alison Oliver.

La actriz irlandesa ya estaba familiarizada con la novela de Emily Brontë, pero hubo un detalle en particular que la convenció de aceptar el papel sin pensarlo dos veces: la interpretación que Emerald Fennell hace de la obra y de Isabella.

El personaje es más atrevido en la cinta que en la obra literaria, pues la realizadora nunca quiso hacer una adaptación al pie de la letra. Por este y otros motivos, Oliver está convencida de que ‘Cumbres Borrascosas’ causará revuelo y no dejará indiferente a nadie.

¿Quién es Isabella Linton, el personaje de Alison Oliver en ‘Cumbres Borrascosas’?

Emily Brontë creó a una serie de personajes emocionalmente complejos. Todos ellos son testigos del tormentoso romance entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Isabella Linton es una figura secundaria, pero clave en la historia. Es la hermana menor de Edgar Linton, por lo que crece en un ambiente refinado.

Isabella conoce a Heathcliff en un momento de vulnerabilidad emocional. Su rebeldía y su aura enigmática la seducen, sin imaginar el peligro que implica. La joven representa un fuerte contraste con Heathcliff, pues ella es ingenua, amorosa y está acostumbrada a un estilo de vida muy diferente. Sin embargo, eso no le impide sentirse muy atraída por el carácter salvaje del protagonista.

Su papel en la historia es fundamental para mostrar la crueldad de Heathcliff y las consecuencias de su obsesión por la venganza. A través de Isabella, Brontë evidencia el choque entre fantasía romántica y realidad.

Alison Oliver como Isabella Linton en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

La versión del personaje que conquistó a Alison Oliver

Emerald Fennell le ofreció el papel de Isabella directamente a Alison Oliver. Ya habían trabajado juntas en ‘Saltburn’, película donde interpretó a Venetia Catton. La realizadora quedó encantada desde el primer momento con la sinceridad y la naturalidad que la actriz transmite frente a cámara, por lo que no dudó en darle el personaje.

“Dijo: si quieres a Isabella, es tuya”, recordó Oliver durante una entrevista con ‘Elle’. Quedó convencida de que el papel era para ella tras leer el guion y descubrir la versión de Isabella que propuso Fennell. En la novela, el personaje es una joven muy reprimida y desesperada por encontrar el amor, pero en la película se presenta como alguien más atrevida y libre.

“La interpretación de Emerald sobre la historia de Isabella es el reverso de la de Cathy; es como si se quitara el corsé. Como si se deshiciera. Hay algo muy poderoso en que te subestimen”.

Oliver habló brevemente sobre las críticas que ha recibido ‘Cumbres Borrascosas’ debido a las libertades creativas que tomó Fennell. Recordó que no se trata de una adaptación, sino de una recreación de lo que la cineasta experimentó cuando leyó el libro. “Así que no es lo que está escrito, y no creo que sea eso lo que pretende ser”, afirmó.

La estrella de 28 años está convenida de que ‘Cumbres Borrascosas’ causará revuelo y que no dejará indiferente a nadie. Al igual que Margot Robbie, Oliver tampoco está preocupada por las críticas que hay sobre la cinta y su tono.

“Nunca te aburrirás con una película de Emerald Fennell. Creo que causará revuelo, pero nunca se sabe cómo se van a tomar las cosas. He aprendido que no es asunto mío preocuparme por eso”.

En defensa de la visión de ‘Cumbres Borrascosas’

“Con un libro tan denso y complejo, creo que cualquiera que quiera adaptarlo debe concentrarse en las partes que desea examinar”, explicó Alison Oliver en una charla con ‘People’. Para la actriz, una obra como ‘Cumbres Borrascosas’ no puede trasladarse a la pantalla de forma literal, por lo que considera natural que la cineasta haya optado por una lectura más personal y selectiva.

Lejos de las críticas por las libertades creativas, Oliver respaldó por completo el enfoque de la directora y destacó su mirada autoral. “Creo que Emerald tiene una visión y un punto de vista muy específicos… Como la conocía de antes, pensé: ‘¡Qué brillante es la forma en que decide hacerlo!’. Me encanta lo que ha hecho”, aseguró.