‘Masters of The Universe’: Skeletor será la encarnación de la ‘masculinidad tóxica’, dice el director

La nueva adaptación cinematográfica de ‘Masters of The Universe’ avanza con una postura creativa definida: respetar el ADN de la caricatura original mientras dialoga con lecturas contemporáneas. En entrevistas recientes con Empire, el director Travis Knight explicó su aproximación al villano Skeletor, interpretado por Jared Leto, y dejó claro que el personaje no será suavizado ni rediseñado para el live-action. La actualización, afirma, pasa por el significado, no por el aspecto.

¿Cómo entiende Travis Knight a Skeletor en esta nueva versión?

Para Knight, Skeletor siempre fue un villano con múltiples capas: intimidante, exagerado, inseguro y, a ratos, cómico. Esa combinación es la base de su lectura actual. “Skeletor era un villano realmente interesante,” señaló el director al recordar la serie animada. “Se veía genial. Daba miedo. Era gracioso. Era inseguro. Y, por supuesto, tenía una voz peculiar.”

Skeletor en el primer tráiler de ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Ese retrato permitió que el cineasta planteara una interpretación más explícita del trasfondo del personaje. “Skeletor es una especie de encarnación de la masculinidad tóxica,” afirmó Knight, al explicar el resultado final del trabajo con Leto. Según el director, el actor se acercó al proyecto por iniciativa propia y con un vínculo previo con el personaje. “Jared se acercó a nosotros porque adora a Skeletor y tiene su propia historia con el personaje. Quería arriesgarse,” dijo, subrayando que buscaba una versión personal sin romper con el legado del villano.

El diseño clásico, una línea que no se negoció

Más allá del discurso temático, Knight fue tajante en lo visual. El director reveló que versiones anteriores del proyecto contemplaban a Skeletor usando una máscara dorada, una idea que descartó de inmediato. “Dije: ‘A la mierda con eso. Skeletor tiene cara de calavera’,’” declaró. “Así es. Es una calavera viva, parlante y emotiva, y punto.”

La decisión no es menor. Mantener el rostro de cráneo, con cuencas visibles y expresivas, refuerza la intención de no diluir el impacto del personaje ni hacerlo más “realista” para el cine. En ese sentido, Knight insistió en que su aproximación no busca ironía ni distanciamiento: el villano será llevado a la pantalla tal como fue concebido, con toda su teatralidad intacta.

Fidelidad al espíritu de la caricatura original

En el plano general, el director ha reiterado que ‘Masters of The Universe’ no pretende avergonzarse de su origen como juguete y serie animada. La película, según ha explicado, asume la estética exagerada, los nombres estrafalarios y el tono lúdico como parte esencial de su identidad. Esa fidelidad se extiende a personajes, vestuarios y criaturas, desde Skeletor con su cráneo expuesto hasta el resto del elenco heroico y sus diseños reconocibles.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

La intención es que el live-action conserve la sensación de fantasía colorida que definió a la caricatura, sin caer en un enfoque oscuro o cínico. Knight considera que ese exceso, lejos de ser un obstáculo, es lo que permite que el mundo de Eternia funcione en la pantalla grande y conecte tanto con quienes crecieron con la serie como con nuevas audiencias. En ese equilibrio entre respeto y lectura actual se juega el tono final de la película, cuyo estreno está previsto para 2026.

Con información de Empire.

