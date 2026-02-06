‘Masters of the Universe’: Director explica por qué la película es fiel a la fantasía y el humor de la caricatura

Durante más de cuatro décadas, ‘Masters of the Universe’ ha sido una franquicia difícil de encasillar. Nacida como una línea de juguetes en los años ochenta, pronto se expandió a la televisión con una caricatura que mezclaba fantasía épica, ciencia ficción y un sentido del humor peculiar que hoy resulta inseparable de su identidad. Ahora, con una nueva adaptación cinematográfica en camino, el reto no solo consiste en actualizar ese universo para la pantalla grande, sino en decidir qué elementos conservar intactos. Para su director, Travis Knight, la respuesta fue clara desde el inicio.

¿Por qué no ocultar el humor y lo “ridículo” del material original?

Lejos de intentar “corregir” o suavizar los aspectos más extravagantes de la caricatura, Knight optó por abrazarlos abiertamente. En entrevista con Empire, el cineasta explicó que el proyecto parte de una aceptación total del origen juguetero y animado de la franquicia. “Hay una tontería inherente en ello, que estamos reconociendo y aceptando,” afirmó. “Creo que es una virtud, la verdad. Y está entretejido en el guion para que algunas de estas cosas tengan sentido para el público moderno. Por ejemplo, ¿por qué ese personaje tendría ese nombre tan ridículo? Bueno, a lo largo de la película te mostramos por qué.”

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Ese enfoque implica que la película no busca distanciarse de la caricatura original, sino dialogar con ella. El guion, según Knight, incorpora ese tono lúdico como una herramienta narrativa que permite explicar convenciones del universo de Eternia sin ironía ni cinismo, asumiendo que el humor siempre ha sido parte esencial de ‘Masters of the Universe’.

Una fidelidad visual sin reinterpretaciones “realistas”

La decisión creativa también se refleja de forma directa en el diseño de personajes. El director confirmó que la película presenta a Battle Cat con su característico pelaje verde, a Skeletor con un rostro de calavera fiel al de la caricatura, interpretado por Jared Leto, así como a Man-At-Arms, encarnado por Idris Elba, usando el voluminoso casco clásico. En el caso de Evil-Lyn, Alison Brie aparece con el tocado púrpura y el orbe cósmico que definen al personaje.

Estas elecciones descartan cualquier intento de “oscurecer” el material o traducirlo a un realismo estilizado. La película, según lo expuesto, apuesta por una adaptación directa del imaginario que popularizó la serie animada, consciente de que su atractivo radica precisamente en ese exceso visual.

He-Man, más allá del físico

Uno de los retos centrales de la producción fue dar con el intérprete adecuado para encarnar a He-Man. Aunque el personaje es recordado por una anatomía prácticamente irreal, el director dejó claro que su prioridad no estaba en el aspecto físico, sino en encontrar a alguien capaz de transmitir la esencia emocional del personaje. La intención era equilibrar fuerza y sensibilidad, entendiendo a Adam como la representación de la empatía y a He-Man como la manifestación de esa fortaleza llevada al extremo.

El papel recayó en Nicholas Galitzine, quien asumió un proceso de preparación física particularmente intenso. El actor reconoció que enfrentarse a un referente corporal tan icónico resultó intimidante, sobre todo por las proporciones exageradas que incluso la versión animada del personaje presentaba. Con apenas unos meses para transformarse, describió el entrenamiento como el desafío más duro que ha enfrentado a nivel profesional.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Más allá del acondicionamiento físico, Galitzine también se refirió a la experiencia de portar el característico y reducido atuendo de He-Man. Lejos de resultar incómodo, señaló que el vestuario terminó generándole una sensación de seguridad poco común, similar a la que se desarrolla en situaciones de alta exposición frente a cámara, donde la incomodidad suele recaer más en quienes observan que en quien la vive directamente.

Bajo esta perspectiva, la nueva adaptación de ‘Masters of the Universe’ apunta a reforzar su herencia en lugar de suavizarla, apostando por una fantasía desbordada y un humor que siempre han sido parte fundamental del atractivo de la caricatura original.

Con información de Empire.

