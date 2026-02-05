Reboot de ‘Piratas del Caribe’ se enfocará en el hijo de Jack Sparrow y en el nuevo personaje de Margot Robbie

Los fans de Piratas del Caribe están ansiosos por el reboot de esta marca que los hizo soñar hace unos años. Esta mañana se revelan nuevos detalles sobre el proyecto que Disney está preparando y que promete darle un giro fresco a una de las historias más grandiosas que se han creado en los estudios del ratón.

La franquicia que alguna vez sostuvo a Disney antes de que Marvel y Star Wars se convirtieran en sus motores principales atraviesa ahora una fase de reconfiguración con múltiples borradores y decisiones que todavía no se anuncian de forma oficial, pero que comienzan a perfilar el rumbo de su futuro.

Claro está que el estudio no planea dejar morir una de sus propiedades más amadas, incluso si ese intento de supervivencia implica alejarse de fórmulas pasadas y construir nuevos protagonistas.

Piratas del Caribe, la franquicia multimillonaria de Disney

Cuando Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra llegó a los cines en 2003, pocos esperaban que una película basada en una atracción de parque temático se convertiría en todo un fenómeno. Aquella historia de corsarios malditos y tesoros imposibles abrió una puerta que Disney no ha vuelto a cerrar.

Johnny Depp como Jack Sparrow en La Maldición del Perla Negra (Foto: IMDb)

Las secuelas expandieron el universo y llevaron al público a mares cada vez más extraños y conflictos de aventura clásica y fantasía oscura. El personaje de Jack Sparrow se volvió el rostro de la saga, un antihéroe impredecible que terminó siendo tan importante como cualquier monstruo marino.

Antes de que Marvel Studios dominara el calendario de estrenos y antes de que Star Wars quedara bajo el control de Disney, Piratas del Caribe ya demostraba que el estudio podía sostener una saga de acción real con identidad propia, capaz de recaudar miles de millones de dólares alrededor del mundo.

Ese innegable peso histórico explica por qué, pese a los tropiezos de las entregas más recientes y al desgaste natural de una serie tan longeva, Disney continúa buscando la manera de relanzarla.

Nuevos detalles del reboot

En un nuevo reporte, The InSneider señala lo nuevo de Piratas del Caribe se perfila como un reboot que colocará el foco en dos figuras centrales: el hijo de Jack Sparrow y un personaje inédito interpretado por Margot Robbie. La fuente asegura que no borrará por completo el pasado

El guion se encuentra en una fase muy avanzada, con Krysty Wilson-Cairns en conversaciones para encargarse del libreto. Su trabajo previo en 1917 y otros proyectos la colocan como una opción atractiva para darle un tono menos caricaturesco al reboot.

Dentro de Disney, el proyecto figura como prioritario bajo el nuevo liderazgo del estudio cinematográfico; ahora el CEO es Josh D’Amaro. Esto implica que el desarrollo no está pensado como un experimento, sino como la base de una posible nueva etapa para la franquicia.

Margot Robbie en Barbie (Foto: IMDb)

Por su parte, el productor Jerry Bruckheimer ya confirmó que un guion está prácticamente terminado, aunque los planes pueden cambiar conforme avanza el proceso creativo.

El antiguo director de la saga, Gore Verbinski, declaró para ScreenRant que no planea regresar a dirigir otra película de Piratas del Caribe. Para él, ese capítulo está cerrado, aunque reconoce que el universo ofrece posibilidades casi infinitas para nuevos relatos.

“Les deseo lo mejor. Simplemente no tengo nada más. Siento que hice tres y, para mí, fue una gran oportunidad para aprender y para intentar algo. Creo que tenemos que estar en un punto donde las ruedas están a punto de salirse. Pienso que, una vez que ya sabes cómo hacer algo, se vuelve menos interesante o menos peligroso. Hay tan poco tiempo y hay tantas historias por contar.”

¿Johnny Depp volverá como Jack Sparrow?

La gran incógnita que rodea cualquier noticia sobre el reboot de Piratas del Caribe sigue siendo la misma. Nos referimos a el posible regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow.

Durante años, rumores y supuestas negociaciones han alimentado la especulación. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial alguna de que el actor participe en el reboot. Lo que sí parece claro es que, al centrar la historia en el hijo de Jack Sparrow, el reboot buscaría conservar un vínculo con el pasado sin depender totalmente de él. Y tiene sentido.

Por el momento no hay fecha de estreno.

