George Lucas, creador de ‘Star Wars’, dice que Guillermo del Toro es ‘un genio’ y elogia ‘Frankenstein’

Un reconocimiento entre gigantes del cine ha capturado la atención de la industria. Durante un evento especial, una figura legendaria del séptimo arte, el creador de ‘Star Wars‘, sorprendió al público con un elogio rotundo hacia el visionario director mexicano Guillermo del Toro y su más reciente obra, ‘Frankenstein‘. El comentario, capturado en video, llega en un momento crucial para el proyecto cinematográfico.

¿Qué opina George Lucas sobre Guillermo del Toro?

George Lucas, creador de la más célebre saga de ciencia ficción fantástica (ópera espacial, fantaciencia, o como les guste llamarle), habló durante un panel de preguntas y respuestas tras una proyección de ‘Frankenstein‘, ahí se dirigió a Guillermo del Toro con una frase concisa y poderosa. El vidoe compartido en las redes sociales del filme muestra el momento en que, ante el equipo y el elenco reunidos, el cineasta estadounidense declaró:

Guillermo del Toro y Jacob Elordi en el set de ‘Frankenstein’ (imagen: Netflix)

“Guillermo es un amigo y, aún mas importante, un gran ser humano. Pero también es un genio. No pueden ver algo más hermoso que la película que acaban de ver.”

Este halago directo no fue un comentario aislado. Mellody Hobson, esposa de Lucas, también participó en el evento expresando su profunda admiración por el trabajo de del Toro. La presencia y las palabras de ambos otorgan un peso significativo a la película, destacando su valor artístico desde la perspectiva de creadores consagrados.

La conexión personal detrás del monstruo más famoso

En sus intervenciones durante la sesión, Guillermo del Toro conectó la tragedia central de la historia con una experiencia traumática de su propia vida. El director habló sobre el secuestro de su padre, Federico del Toro Torres, ocurrido en Guadalajara en 1998, y cómo ese dolor personal encontró un eco en la narrativa. Esta confesión subraya el sello autobiográfico que el cineasta imprime en sus historias, buscando sanar heridas a través del arte.

El video también ofrece un vistazo al proceso actoral. Jacob Elordi, quien da vida a la Criatura, habló sobre el desafío de interpretar al personaje: “Fue una especie de culminación de mi tiempo aquí”. En el evento también estuvieron presentes Mia Goth, actriz de Elizabeth, y Oscar Isaac, quien interpreta al Dr. Victor Frankenstein.

La película se acerca a los Oscar con un potente respaldo y nueve nominaciones

El elogio de George Lucas llega en el momento perfecto para ‘Frankenstein’. La cinta, que se estrenó en Netflix a finales de 2025, actualmente es una de las más nominadas para la próxima ceremonia de los Premios Oscar. La Academia reconoció a la película en nueve categorías, lo que refleja su impacto tanto en la narrativa como en su ejecución técnica y artística.

Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de ‘Frankenstein’ (imagen: Netflix)

Entre las nominaciones más destacadas se encuentran Mejor Película, Mejor Guión Adaptado para Guillermo del Toro, y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi. El trabajo detrás de cámaras también recibió múltiples reconocimientos, con nominaciones a Mejor Fotografía para Dan Laustsen, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Banda Sonora Original para Alexandre Desplat y Mejor Sonido.

Este amplio abanico de candidaturas posiciona a ‘Frankenstein’ como un contendiente sólido para la noche más importante del cine. El respaldo público de una leyenda como George Lucas parece ser la culminación de una temporada de premios exitosa para el proyecto soñado por Guillermo del Toro.

