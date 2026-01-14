Las seis películas de Guillermo del Toro que considera imprescindibles en su carrera

A lo largo de más de tres décadas, Guillermo del Toro ha construido una filmografía reconocible por su imaginario gótico, su apego a la artesanía y una mirada constante hacia los márgenes. En diversas entrevistas, el cineasta ha identificado seis películas que, a su juicio, funcionan como puerta de entrada a su universo creativo. La selección no responde a un orden cronológico ni a criterios de taquilla, sino a una relación personal con cada obra, marcada por obsesiones, aprendizajes y decisiones que definieron su trayectoria.

¿Por qué estas seis películas resumen su mundo creativo?

Del Toro ha dicho en entrevistas que su relación con los monstruos es “mi religión”, una frase que ayuda a entender el criterio detrás de la lista. Más que títulos exitosos, eligió películas donde confluyen temas recurrentes de su cine: la infancia como territorio vulnerable, la memoria histórica, el autoritarismo, el deseo de conexión y la empatía hacia lo distinto.

Guillermo del Toro (Fotografía: Evan Agostini/Invision/Ap)

En ese sentido, ‘El laberinto del fauno’ aparece como una pieza central. Ambientada en la posguerra española, la película propone la fantasía no como escape cómodo, sino como un territorio ambiguo donde la imaginación se enfrenta a la violencia del mundo real. La historia de Ofelia y su encuentro con criaturas extrañas sintetiza la tensión entre brutalidad histórica y resistencia íntima, un eje que atraviesa buena parte de su obra.

Otra película que el director considera esencial es ‘El espinazo del diablo’ (2001). También situada en el contexto de la Guerra Civil Española, sigue a un niño en un orfanato marcado por el abandono y el miedo. Aquí, el fantasma funciona como una presencia ligada a la memoria y al trauma, más que como un recurso de terror convencional. La cinta consolidó el interés de del Toro por explorar la violencia desde la mirada infantil y por tratar lo sobrenatural como una consecuencia de heridas no cerradas.

Del gótico romántico al monstruo enamorado

La lista continúa con ‘La cumbre escarlata’, una película que el propio del Toro ha defendido como un ejercicio de gótico romántico antes que de horror. Ambientada en la era victoriana, la cinta privilegia la atmósfera, los colores intensos y una narrativa cercana al melodrama. Aunque su recepción fue divisiva en su estreno, el director la considera una obra clave dentro de su exploración del género, especialmente por su énfasis en la estética y en las pasiones humanas como motor del relato.

En contraste, ‘La forma del agua’ representa uno de los momentos más visibles de su carrera. La historia de amor entre una mujer muda y una criatura anfibia, ambientada durante la Guerra Fría, le valió a del Toro los premios Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Más allá de los reconocimientos, el cineasta ha subrayado el componente emocional del filme, que aborda el aislamiento y la necesidad de conexión en un entorno hostil. La criatura, una vez más, opera como espejo de las intolerancias humanas.

A esta selección se suma ‘Titanes del Pacífico’, quizá el título más inesperado de la lista. Enmarcada en el cine de monstruos gigantes y robots, la película fue concebida como un intento de devolverle identidad autoral a un género dominado por fórmulas industriales. Del Toro ha señalado en distintas ocasiones que se siente particularmente orgulloso de este proyecto, precisamente por haber logrado dotarlo de una sensibilidad visual y emocional propia.

‘Pacific Rim’ (imagen: Legendary Pictures)

‘Frankenstein’ y la culminación de una obsesión

El recorrido se completa con ‘Frankenstein’, el proyecto más reciente del director y uno de los más esperados de su carrera. Del Toro ha expresado durante años su deseo de adaptar la novela de Mary Shelley, a la que considera fundamental en su formación. En una entrevista, describió la experiencia de realizar la película con la frase: “La experiencia de hacer esta película fue tan buena o mejor de lo que jamás imaginé.” La declaración da cuenta de la carga personal del proyecto, concebido como una reinterpretación profundamente emocional del mito.

Leídas en conjunto, estas seis películas trazan un mapa coherente de la obra de Guillermo del Toro. No se trata solo de fantasía, terror o espectáculo, sino de un cine que insiste en mirar de frente a la violencia histórica y social, al tiempo que encuentra en los monstruos una vía para hablar de empatía, fragilidad y resistencia. Para quienes buscan entender su filmografía, el propio director sugiere que aquí está el punto de partida.

Las seis películas que Guillermo del Toro considera imprescindibles

‘El laberinto del fauno’ (2006)

(2006) ‘El espinazo del diablo’ (2001)

(2001) ‘La cumbre escarlata’ (2015)

(2015) ‘La forma del agua’ (2017)

(2017) ‘Titanes del Pacífico’ (2013)

(2013) ‘Frankenstein’ (2026)

Con información de Far Out Magazine.

