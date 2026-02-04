Jacob Elordi revela que su madre le advirtió nunca trabajar con Guillermo del Toro por esta razón

Después de un ajetreado 2025, Jacob Elordi quizá está viviendo la mejor etapa de su vida ahora mismo gracias a su colaboración con Guillermo del Toro en Frankenstein. Pero el actor de 28 años acaba de revelar algo muy particular que experimento en años previos: su propia madre le advirtió nunca trabajar con el director mexicano.

¿Jacob Elordi realmente debía evitar a Guillermo del Toro?

Durante años, la filmografía de Guillermo del Toro ha sido asociada con criaturas imposibles y una sensibilidad llena de horror y ternura. Ese imaginario, hoy celebrado, fue precisamente el detonante de una advertencia que Jacob Elordi escuchó cuando apenas era un niño y aún no pensaba en un futuro frente a las cámaras.

Antes de convertirse en actor, Elordi creció rodeado de videoclubes y estantes repletos de carátulas inquietantes. Una de ellas lo marcó de forma particular y encendió la alarma materna. La advertencia quedó ligada a una impresión visceral provocada por una imagen que parecía demasiado perturbadora para un niño curioso.

Guillermo del Toro dirigió Frankenstein (Foto: Getty)

Fue hasta años después, ya convertido en una figura popular, cuando Elordi relata el episodio completo. Recordó cómo, con apenas diez años, encontró en un videoclub la portada de El Laberinto del Fauno y quedó fascinado y aterrorizado a la vez: “Vi el árbol y a la niña, y le di la vuelta a la caja del DVD, y vi al hombre pálido. Y recuerdo haber pensado: ¿qué es eso?” Al mostrarla en casa, su madre aceptó que la rentara con una condición: “Nunca debes trabajar con ese hombre.”

Entérate: Jacob Elordi confirma que su madre será su acompañante en los Oscar: ‘Se lo prometí’

El giro de 180 grados que Frankenstein le dio a Jacob Elordi

¡Vaya! La advertencia materna perdió fuerza cuando la realidad profesional de Elordi tomó forma. Tras hacerse de un buen nombre con proyectos de alto perfil y transformarse en uno de los rostros más aclamados de su generación, el actor recibió una propuesta que parecía escrita para poner a prueba aquel viejo veto familiar.

El proyecto era Frankenstein, una ambiciosa adaptación concebida durante décadas por Guillermo del Toro. La participación de Elordi llegó tras una serie de ajustes de producción que lo colocaron, casi de manera fortuita, en el centro de una de las apuestas más personales del director. El tiempo de preparación fue breve, pero la convicción del actor total.

“Estaba tan emocionado y tan seguro cuando leí el guion por primera vez, que no tuve ningún miedo… no hay otro cineasta en este planeta que pudiera hacer una película de Frankenstein verdaderamente grande.”

Actuar en Frankenstein le otorgó a Jacob su primera nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto, un reconocimiento que cambió la percepción de su rango interpretativo dentro de la industria.

El regreso en Euphoria 3

Guillermo del Toro y Jacob Elordi (Foto: The Wrap/Christopher Proctor)

Jacob Elordi también prepara su regreso a la televisión con la tercera temporada de Euphoria, programada para estrenarse el 12 de abril. El actor retomará el papel de Nate Jacobs, uno de los personajes más complejos y perturbadores de la serie.

Nate es violencia emocional y fragilidad reprimida. El avance de la nueva temporada sugiere un escenario distinto. El personaje parece haber dejado atrás la adolescencia caótica para instalarse en una vida aparentemente más doméstica, aunque igual de tensa.

El tráiler, liberado hace un par de semanas, nos muestra a Nate viviendo con Cassie. Se trata de una relación formalizada que incluye una boda y una convivencia llena contrastes. Lo vemos trabajando en construcción, mientras ella incursiona en la creación de contenido erótico en línea. La dinámica traerá nuevos conflictos y replanteamientos sobre dependencia y deseo.

Los Óscar 2026 se celebrarán el 15 de marzo. Esto es apenas semanas antes del estreno de la serie, cerrando un ciclo peculiar para Elordi; el de una advertencia infantil, a una colaboración con uno de los cineastas más influyentes del mundo, y de ahí al retorno de un personaje que todavía tiene muchos fans en la pantalla chica.

Fuente.

No te pierdas: ‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie no le teme a las críticas y dice que ella y Jacob Elordi están ‘listos para triunfar’ con la película