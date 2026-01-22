Oscar 2026: Guillermo del Toro y todos los latinoamericanos nominados a los premios

Los nominados a los Oscar 2026, el evento más importante de la temporada de premios, se liberaron por fin esta mañana. Ese hecho nos habla de qué historias decide celebrar la industria y qué voces logra colocar en el centro del escenario. Este año, ese espejo devuelve una imagen que para los latinoamericanos es triunfo. Quizá pocas estatuillas queden aseguradas, pero una huella autoral y artística ya dejó lo suyo.

Varias películas con sangre de latinoamericano se abrieron paso hasta las boletas finales de los Oscar 2026. Si bien no todas compiten en categorías actorales ni en los rubros más mediáticos, su presencia se siente como una corriente que sostiene buena parte del prestigio artístico de esta edición.

Los latinoamericanos que llegaron a los Oscar 2026

Aunque solo dos intérpretes latinoamericanos aparecen nominados de manera individual, la realidad es más amplia. Por un lado tenemos a Wagner Moura, actor brasileño, nominado como Mejor actor por su trabajo en El agente secreto, un thriller político que también aparece entre las candidatas a Mejor película y Mejor película internacional. Moura, conocido por Narcos y por su carrera en el cine de autor brasileño, entra así en la magnitud de los favoritos de la Academia.

Guillermo del Toro y Oscar Issac en el set de Frankenstein (Foto: Netflix)

El otro nombre es Benicio Del Toro, nominado como Mejor actor de reparto por Una Batalla tras Otra. Aunque su nacionalidad oficial es puertorriqueña, su identidad cultural latinoamericana siempre ha estado presente en su carrera y en la forma en que Hollywood lo ha encasillado o celebrado.

Obviamente la columna vertebral latinoamericana de los Oscar 2026 no pasa solo por los actores. Pasa sobre todo por Guillermo del Toro. El cineasta mexicano dirigió Frankenstein, una de las películas más nominadas del año; está presente en las categorías de Mejor película, Mejor cinematografía, Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora original, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor maquillaje y peinado, y Mejor diseño de vestuario.

Aunque, para sorpresa de todos, Del Toro no está en la categoría de Mejor director, el peso de su autoría no se puede negar. Del Toro ya es dos veces ganador del Oscar por La Forma del Agua y Pinocho, y su firma se mantiene como una de las más queridas de la industria.

A este mapa se suma Kleber Mendonça Filho, director brasileño de El Agente Secreto. Su película aparece en Mejor película, Mejor actor, Mejor película internacional y Mejor elenco. Hablamos de dos películas con un núcleo creativo latinoamericano que se posicionan entre lo más fuerte del año, sin ese rótulo folclórico ni el margen “exótico” que por un largo tiempo estigmatizó al cine de la región.

De qué tratan las películas nominadas

El Agente Secreto, dirigida por Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, es un thriller político ambientado en la dictadura brasileña que explora las grietas entre el poder estatal y la vida de quienes quedan atrapados en el juego de la persecución. Se estrena en cines mexicanos el 26 de febrero.

Wagner Moura en El Agente Secreto (Foto: IMDb)

Frankenstein, bajo la dirección de Guillermo del Toro, es una relectura del clásico de Mary Shelley que se construye como un drama gótico sobre la creación, el rechazo, la identidad, el amor y la monstruosidad. Está disponible en Netflix.

Una Batalla Tras Otra es una sátira política sobre la familia y la injusticia social. Benicio Del Toro interpreta a un maestro de artes marciales que oculta a migrantes y ayuda a la resistencia local. Está disponible en HBO Max.

Cuándo son los Oscar 2026

La ceremonia número 98 de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, sede habitual del evento desde hace más de dos décadas.

Para América Latina, la transmisión arrancará alrededor de las 18:00 horas del centro de México. La ceremonia suele comenzar una hora más tarde, después de la alfombra roja.

Con información de Deadline y THR.

