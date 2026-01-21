Netflix supera los 325 millones de suscriptores y anuncia que invertirá 20 mil millones de dólares en contenido este 2026

Netflix cerró el año pasado con señales claras de que su ambición no se achica y el 2026 será mejor. La compañía presume un cierre financiero más fuerte de lo que se esperaba y también lleva la atención hacia una idea para sus rivales más competitivos. El tamaño, en streaming, todavía importa y mucho.

La televisión tradicional pierde terreno con velocidad y la audiencia se mueve con una libertad casi cruel. Hoy vive en una serie, mañana se va a un partido, pasado mañana se queda viendo videos cortos en la pantalla grande del hogar o en el celular. En ese vaivén, Netflix intenta vender la promesa de crecer sin frenar, incluso cuando el mercado ya parece saturado y nosotros sin tiempo para abarcarlo todo.

Netflix cruzó una nueva frontera de audiencia

En su reporte más reciente, Netflix informó que su base de pago siguió ampliándose y que su alcance ya roza una escala casi imposible de imaginar cuando el servicio era solo “películas por internet”, idea que a Blockbuster le pareció ridícula varios años atrás. La empresa también presume que el tiempo de reproducción en la plataforma resistió el desgaste de un catálogo cada vez más competido, con hábitos que cambian semana a semana.

Netflix aseguró que ya supera los 325 millones de suscriptores a nivel global al cierre de 2025. En su carta a inversionistas, incluso habló de una audiencia que se aproxima a mil millones de personas cuando se mira el consumo alrededor del mundo.

El mismo reporte vino acompañado de resultados trimestrales por arriba de lo que se pronosticaba en Wall Street. Netflix reportó ingresos por 12.05 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.

El plan de Netflix para 2026

La otra mitad del anuncio apunta al músculo que sostiene esa base, es decir, la inversión en contenido. Netflix planea aumentar su gasto relacionado con contenido en 2026, con una cifra aproximada de 20 mil millones de dólares para el año.

Netflix también quiere ampliar su inventario con licencias, no solo con originales. Mencionó acuerdos para sumar películas y series de estudios tradicionales, una estrategia que llenará huecos en el calendario y sostendrá el hábito diario de “poner algo” sin pensarlo demasiado.

Todo esto ocurre mientras la compañía insiste en que su crecimiento no se limita a la app. La apuesta por eventos en vivo sigue creciendo, y la compra de Warner Bros. Discovery se coloca como parte del relato de expansión industrial, con promesas de mayor producción y permanencia en salas en salas de cine con una mayor ventana de exhibición.

Stranger Things, deportes en vivo y la batalla por la sala

Nielsen reportó que el streaming capturó 47.5% del uso total de TV en Estados Unidos en diciembre de 2025, y ubicó a Netflix con 9 % del tiempo de visualización, un máximo histórico para la plataforma. YouTube, por sí solo, concentró 12.7% del consumo televisivo total en diciembre.

El gigante rojo del streaming atribuyó parte de su tracción de fin de año al empuje de títulos propios y a eventos especiales. De hecho, Nielsen informó que diciembre estuvo mayormente impulsado por partidos de NFL en streaming y el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, serie que le dio la Navidad con mejor audiencia a Netflix.

El futuro que Netflix intenta comprar con miles de millones de dólares para contenido, además de ser un calendario de estrenos prestigiosos, es una ocupación permanente del tiempo libre. La compañía quiere ser el lugar donde pasa la vida cotidiana del espectador, aunque esa vida se fragmente entre plataformas y transmisiones que compiten por el mismo silencio de la sala.

Este 2026 llegarán a Netflix los estrenos de la cuarta temporada de Bridgerton y la segunda de One Piece.

Con información de Variety.

