‘Las Guerreras K-Pop’ se convierte en la producción de Netflix más vista de toda su historia

La película animada ya es lo más visto en la historia de la plataforma

Netflix cerró la segunda mitad de 2025 con un récord que redefine la escala de consumo dentro de la plataforma. ‘Las Guerreras K-Pop’, título internacional de ‘KPop Demon Hunters‘, no solo encabezó los listados semestrales de audiencia, sino que se convirtió en la producción más vista en la historia del servicio, superando por amplio margen a cualquier otra película o serie estrenada previamente.

Los nuevos datos oficiales de visualización, basados en métricas internas de la compañía, confirman que el fenómeno animado rebasó marcas que durante años parecían inalcanzables. El desempeño del filme no se limitó a un arranque fuerte, sino que mantuvo un ritmo sostenido durante meses, consolidándose como un caso excepcional dentro del catálogo de Netflix.

Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) (Imagen: Netflix)

¿Qué tan grande fue realmente el récord de ‘Las Guerreras K-Pop’?

Entre julio y diciembre de 2025, ‘Las Guerreras K-Pop’ acumuló 481.6 millones de vistas a nivel mundial, una cifra calculada por Netflix a partir del total de horas reproducidas dividido entre la duración del título. Ninguna otra película o serie había superado previamente los 165 millones de vistas en un periodo semestral desde que la plataforma comenzó a publicar este tipo de reportes en 2023.

La magnitud del récord se vuelve aún más clara al compararlo con otros líderes recientes. La suma de los tres títulos que encabezaron los periodos semestrales anteriores (‘Back in Action’, ‘Carry-On’ y ‘Damsel’) alcanza 445.8 millones de vistas, todavía 35.8 millones por debajo de lo logrado por ‘Las Guerreras K-Pop’ en solo seis meses.

La distancia con el segundo lugar del mismo periodo también es notable. La película superó por más de tres veces y media las vistas de ‘Happy Gilmore 2’, que ocupó el segundo puesto entre julio y diciembre de 2025, una diferencia comparable a la que existe entre ese título y el lugar número 29 del ranking.

Un desempeño sostenido, no un fenómeno pasajero

El impacto de ‘Las Guerreras K-Pop’ no se explica únicamente por un pico inicial de curiosidad. Desde su estreno el 20 de junio, la película ha superado los 540 millones de vistas acumuladas a nivel global, incluyendo las primeras semanas de 2026, y su ritmo de consumo apenas muestra señales de desaceleración.

El título permaneció 31 semanas en el Top 10 global de películas de Netflix, un registro poco común incluso para producciones de alto perfil. En Estados Unidos, además, tuvo una racha de 26 semanas consecutivas dentro del Top 10 de streaming medido por Nielsen, que concluyó a mediados de diciembre.

Este comportamiento contrasta con el de otros grandes estrenos, que suelen concentrar la mayoría de sus vistas en los primeros días. En el caso de ‘Las Guerreras K-Pop’, el consumo se mantuvo constante, impulsado por la circulación de sus números musicales, escenas clave y personajes en redes sociales y plataformas de video corto.

‘Las guerreras K-pop’ (KPop Demon Hunters) (imagen: Netflix)

El contexto del récord dentro de Netflix

El éxito de ‘Las Guerreras K-Pop’ se dio en un semestre particularmente activo para la plataforma. Entre julio y diciembre de 2025, Netflix reportó 96 mil millones de horas vistas, un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2024. En ese lapso, la base de suscriptores creció alrededor de un 8% interanual, mientras que el consumo de producciones originales aumentó cerca de un 9%.

En comparación, en el terreno de las series, la producción más vista del periodo fue la segunda temporada de ‘Wednesday’, con 123.9 millones de vistas, seguida por ‘Stranger Things 5’ con 93.5 millones. Ninguno de estos títulos se acercó al volumen registrado por ‘Las Guerreras K-Pop’, lo que subraya el carácter excepcional del fenómeno.

Con estos números, la película se posiciona como el mayor éxito individual en la historia de Netflix así como en un punto de referencia para medir el impacto real de una producción dentro del ecosistema del streaming. Más allá de géneros o formatos, ‘Las Guerreras K-Pop’ estableció un nuevo estándar que, por ahora, parece difícil de igualar.

Con información de The Hollywood Reporter.

